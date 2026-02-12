https://crimea.ria.ru/20260212/krymskiy-agroturizm-zhdet-bum-blagodarya-gosudarstvennoy-podderzhke-1153126809.html
Крымский агротуризм ждет бум благодаря государственной поддержке
Крымский агротуризм ждет бум благодаря государственной поддержке - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Крымский агротуризм ждет бум благодаря государственной поддержке
Национальное агентство развития территорий видит большой потенциал в развитии агротуризма в Крыму при поддержке государства. Об этом РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 12.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Национальное агентство развития территорий видит большой потенциал в развитии агротуризма в Крыму при поддержке государства. Об этом РИА Новости Крым рассказал гендиректор агентства Сергей Львов на полях выставки "АгроЭкспоКрым 2026".По его словам, сейчас многие проекты на стадии разработки и обдумывания, однако и реализация сдерживается из-за недостатка знаний о государственных программах и льготном финансировании.Гендиректор агентства подчеркнул, что в ближайшие 2-3 года в аграрной сфере Крыма можно ожидать значительного числа новых проектов, реализованных при поддержке государства.Особое внимание эксперт уделил формату "экономики впечатлений", когда туристам предлагаются не только экскурсии и дегустации, но и интерактивные активности: фермерские парки с животными, контактные зоопарки, мастер-классы и образовательные программы. По его словам, такие кластеры создают дополнительный поток туристов и повышают финансовую эффективность агропредприятий."Людям интересен новый опыт. На базе уже созданных предприятий можно добавлять аттракции и события, тем самым развивая бизнес и привлекая туристов", – подчеркнул Львов."АгроЭкспоКрым 2026" – специализированная отраслевая выставка, объединяющая представителей органов власти, агробизнеса, науки и инфраструктурных компаний для обсуждения ключевых направлений развития АПК республики. В центре повестки – мелиорация, семеноводство и генетика, цифровизация отрасли, агротуризм, логистика и инвестиции в агропромышленную инфраструктуру. Площадка служит пространством для выработки практических решений, заключения соглашений и формирования кооперации между бизнесом и государством.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым отменяет "низкий" сезон и ставит туризм на потокВ Крыму в сфере курортов реализуют инвестпроекты на 300 миллиардов рублейСтратегия развития Приазовья: как улучшат туристический потенциал региона
Крымский агротуризм ждет бум благодаря государственной поддержке
Льготы и инвестиции помогут создать в Крыму новые агротуристические кластеры
