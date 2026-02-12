Рейтинг@Mail.ru
Крымский агротуризм ждет бум благодаря государственной поддержке - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260212/krymskiy-agroturizm-zhdet-bum-blagodarya-gosudarstvennoy-podderzhke-1153126809.html
Крымский агротуризм ждет бум благодаря государственной поддержке
Крымский агротуризм ждет бум благодаря государственной поддержке - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Крымский агротуризм ждет бум благодаря государственной поддержке
Национальное агентство развития территорий видит большой потенциал в развитии агротуризма в Крыму при поддержке государства. Об этом РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T08:08
2026-02-12T08:08
крым
эксклюзивы риа новости крым
агропромышленный комплекс (апк)
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0e/1134942765_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ef5fbbaf9ddb532f9db818b63bf94610.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Национальное агентство развития территорий видит большой потенциал в развитии агротуризма в Крыму при поддержке государства. Об этом РИА Новости Крым рассказал гендиректор агентства Сергей Львов на полях выставки "АгроЭкспоКрым 2026".По его словам, сейчас многие проекты на стадии разработки и обдумывания, однако и реализация сдерживается из-за недостатка знаний о государственных программах и льготном финансировании.Гендиректор агентства подчеркнул, что в ближайшие 2-3 года в аграрной сфере Крыма можно ожидать значительного числа новых проектов, реализованных при поддержке государства.Особое внимание эксперт уделил формату "экономики впечатлений", когда туристам предлагаются не только экскурсии и дегустации, но и интерактивные активности: фермерские парки с животными, контактные зоопарки, мастер-классы и образовательные программы. По его словам, такие кластеры создают дополнительный поток туристов и повышают финансовую эффективность агропредприятий."Людям интересен новый опыт. На базе уже созданных предприятий можно добавлять аттракции и события, тем самым развивая бизнес и привлекая туристов", – подчеркнул Львов."АгроЭкспоКрым 2026" – специализированная отраслевая выставка, объединяющая представителей органов власти, агробизнеса, науки и инфраструктурных компаний для обсуждения ключевых направлений развития АПК республики. В центре повестки – мелиорация, семеноводство и генетика, цифровизация отрасли, агротуризм, логистика и инвестиции в агропромышленную инфраструктуру. Площадка служит пространством для выработки практических решений, заключения соглашений и формирования кооперации между бизнесом и государством.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым отменяет "низкий" сезон и ставит туризм на потокВ Крыму в сфере курортов реализуют инвестпроекты на 300 миллиардов рублейСтратегия развития Приазовья: как улучшат туристический потенциал региона
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0e/1134942765_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_1d3e9052a988e05daebb6712114c3685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, агропромышленный комплекс (апк), туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма
Крымский агротуризм ждет бум благодаря государственной поддержке

Льготы и инвестиции помогут создать в Крыму новые агротуристические кластеры

08:08 12.02.2026
 
© РИА Новости КрымЛошадь
Лошадь - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Национальное агентство развития территорий видит большой потенциал в развитии агротуризма в Крыму при поддержке государства. Об этом РИА Новости Крым рассказал гендиректор агентства Сергей Львов на полях выставки "АгроЭкспоКрым 2026".
По его словам, сейчас многие проекты на стадии разработки и обдумывания, однако и реализация сдерживается из-за недостатка знаний о государственных программах и льготном финансировании.
"Не все понимают, как пользоваться государственной поддержкой. Если больше объяснять, рассказывать и показывать реальные кейсы, больше проектов будет реализовываться", – отметил Львов.
Гендиректор агентства подчеркнул, что в ближайшие 2-3 года в аграрной сфере Крыма можно ожидать значительного числа новых проектов, реализованных при поддержке государства.
"Инвестиционная привлекательность таких проектов выше при использовании государственной поддержки. Бизнесу важно изучать возможности финансовых и государственных инструментов", – сказал Львов.
Особое внимание эксперт уделил формату "экономики впечатлений", когда туристам предлагаются не только экскурсии и дегустации, но и интерактивные активности: фермерские парки с животными, контактные зоопарки, мастер-классы и образовательные программы. По его словам, такие кластеры создают дополнительный поток туристов и повышают финансовую эффективность агропредприятий.
"Людям интересен новый опыт. На базе уже созданных предприятий можно добавлять аттракции и события, тем самым развивая бизнес и привлекая туристов", – подчеркнул Львов.
"АгроЭкспоКрым 2026" – специализированная отраслевая выставка, объединяющая представителей органов власти, агробизнеса, науки и инфраструктурных компаний для обсуждения ключевых направлений развития АПК республики. В центре повестки – мелиорация, семеноводство и генетика, цифровизация отрасли, агротуризм, логистика и инвестиции в агропромышленную инфраструктуру. Площадка служит пространством для выработки практических решений, заключения соглашений и формирования кооперации между бизнесом и государством.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым отменяет "низкий" сезон и ставит туризм на поток
В Крыму в сфере курортов реализуют инвестпроекты на 300 миллиардов рублей
Стратегия развития Приазовья: как улучшат туристический потенциал региона
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымАгропромышленный комплекс (АПК)ТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:47Приграничье США станет зоной перманентных боевых действий – прогноз
08:21Самое русское: в Севастополе впервые покажут работы мастеров Палеха
08:08Крымский агротуризм ждет бум благодаря государственной поддержке
07:46Массированная атака на Крым и другие регионы: сбиты 106 беспилотников
07:17Вода в крымском поселке временно станет непригодной для питья
06:58Массированный удар по Украине сегодня – Киев в огне
06:39О себе и ЕС или против Трампа: о чем Макрон хочет говорить с Путиным
06:14Два человека ранены при ударе ВСУ по Тамбовской области
06:03Ракетный удар по Волгоградской области: из-за пожара объявлена эвакуация
00:01Вместо снега - 14 градусов тепла: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 12 февраля
23:46В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
23:43Расстрел людей в колледже Анапы и выборы на Украине: главное за день
23:29Зеленский опроверг информацию о планах назвать дату выборов на Украине
23:16В Севастополе снова воздушная тревога
23:07Подменил сейф с 25 миллионами на пустой – жителю Кубани грозит 10 лет
22:54Прикрытие для Зеленского: что стоит за инсайдами о выборах на Украине
22:37В Белгородской области семь мирных жителей пострадали от атак ВСУ
22:22Россияне смогут реструктуризировать банковские долги по новым правилам
22:04Путин дал поручения в сфере семейной и демографической политики России
Лента новостейМолния