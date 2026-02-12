Рейтинг@Mail.ru
Крымские дети стали лауреатами Международного фестиваля в Китае - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Крымские дети стали лауреатами Международного фестиваля в Китае
Крымские дети стали лауреатами Международного фестиваля в Китае - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Крымские дети стали лауреатами Международного фестиваля в Китае
Две юные жительницы Ялты стали лауреатами первой степени Международного фестиваля в Китае. Крымские дети представили номер "Русский сувенир". Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 12.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Две юные жительницы Ялты стали лауреатами первой степени Международного фестиваля в Китае. Крымские дети представили номер "Русский сувенир". Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.Фестиваль культур собрал участников из Китая, Макао, Малайзии, Германии, Австралии и России. Коллектив Гаспринского поселкового клуба (руководитель Радмила Радивоевич) пригласил поучаствовать организационный комитет — их заметили на одном из цирковых фестивалей, рассказала Павленко.Девочки провели на площадке (сцена Сингуан в Пекине) целых 15 часов – репетиции, ожидание, ТВ-съемки. Но благодаря дружеской атмосфере, разница во времени, ранний подъем, дорога и безумный график не ощущались, подчеркнула глава Ялты."Дорогие мои девочки, благодарю за страсть к искусству, любовь к зрелищному мастерству и стремление покорять сердца зрителей своим талантом. Пусть каждый номер станет маленьким шедевром! Пусть удача всегда вам улыбаемся! Гордимся", – отметила Янина Павленко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Закулисье крымского театра: кто помогает режиссеру и артистамКрымский тяжелоатлет занял первое место на Кубке РоссииСборная Крыма по пулевой стрельбе завоевала золото на чемпионате России
Крымские дети стали лауреатами Международного фестиваля в Китае

Две юные крымчанки стали лауреатами Международного фестиваля в Китае

20:38 12.02.2026 (обновлено: 20:39 12.02.2026)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Участницы цирковой студии из Ялты победили на конкурсе в Китае
Участницы цирковой студии из Ялты победили на конкурсе в Китае
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Две юные жительницы Ялты стали лауреатами первой степени Международного фестиваля в Китае. Крымские дети представили номер "Русский сувенир". Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
Участницы цирковой студии из Ялты победили на конкурсе в Китае
Участницы цирковой студии из Ялты победили на конкурсе в Китае
"Участницы цирковой студии "Фокус" Амина Зинединова и Диана Седык стали лауреатами первой степени Международного фестиваля "Юность Китая". Девочки представили номер "Русский сувенир", – сказано в сообщении.
Фестиваль культур собрал участников из Китая, Макао, Малайзии, Германии, Австралии и России. Коллектив Гаспринского поселкового клуба (руководитель Радмила Радивоевич) пригласил поучаствовать организационный комитет — их заметили на одном из цирковых фестивалей, рассказала Павленко.
Участницы цирковой студии из Ялты победили на конкурсе в Китае
Девочки провели на площадке (сцена Сингуан в Пекине) целых 15 часов – репетиции, ожидание, ТВ-съемки. Но благодаря дружеской атмосфере, разница во времени, ранний подъем, дорога и безумный график не ощущались, подчеркнула глава Ялты.
Участницы цирковой студии из Ялты победили на конкурсе в Китае
"Дорогие мои девочки, благодарю за страсть к искусству, любовь к зрелищному мастерству и стремление покорять сердца зрителей своим талантом. Пусть каждый номер станет маленьким шедевром! Пусть удача всегда вам улыбаемся! Гордимся", – отметила Янина Павленко.
