Крымчанин хранил полкилограмма пороха на рабочем месте
2026-02-12T12:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Житель Евпатории предстанет перед судом по обвинению в хранении пороха, информирует в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма.Взрывчатое вещество изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции, добавили в надзорном ведомстве.С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ нашла в гараже крымчанина гранаты и огнестрел с патронамиСевастопольцу грозит срок за незаконное хранение "Макарова" с патронамиЖитель Симферопольского района хранил боеприпасы в морозилке
