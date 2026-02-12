Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин хранил полкилограмма пороха на рабочем месте - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Крымчанин хранил полкилограмма пороха на рабочем месте
Крымчанин хранил полкилограмма пороха на рабочем месте - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Крымчанин хранил полкилограмма пороха на рабочем месте
Житель Евпатории предстанет перед судом по обвинению в хранении пороха, информирует в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T12:06
2026-02-12T12:06
крым
евпатория
прокуратура республики крым
новости крыма
правосудие
взрывчатка
суд
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Житель Евпатории предстанет перед судом по обвинению в хранении пороха, информирует в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма.

"По версии органов следствия, 41-летний обвиняемый, не имея соответствующего разрешения, приобрел более полукилограмма пороха, который незаконно хранил на рабочем месте", - говорится в сообщении.

Взрывчатое вещество изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции, добавили в надзорном ведомстве.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд.
крым
евпатория
крым, евпатория, прокуратура республики крым, новости крыма, правосудие, взрывчатка, суд
Крымчанин хранил полкилограмма пороха на рабочем месте

Житель Крыма ответит в суде за хранение более полукилограмма пороха на рабочем месте

12:06 12.02.2026
 
© Прокуратура КрымаПрокуратура Крыма
Прокуратура Крыма
© Прокуратура Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Житель Евпатории предстанет перед судом по обвинению в хранении пороха, информирует в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма.

"По версии органов следствия, 41-летний обвиняемый, не имея соответствующего разрешения, приобрел более полукилограмма пороха, который незаконно хранил на рабочем месте", - говорится в сообщении.

Взрывчатое вещество изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции, добавили в надзорном ведомстве.
С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд.
ФСБ нашла в гараже крымчанина гранаты и огнестрел с патронами
Севастопольцу грозит срок за незаконное хранение "Макарова" с патронами
Житель Симферопольского района хранил боеприпасы в морозилке
 
