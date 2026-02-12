Красный таран: как корабли США были изгнаны из Черного моря

https://crimea.ria.ru/20260212/krasnyy-taran-kak-korabli-ssha-byli-izgnany-iz-chernogo-morya-1153150152.html

38 лет назад, 12 февраля 1988 года, в Черном море неподалеку от крымских берегов произошел один из самых ярких и острых эпизодов Холодной войны. В историю он... РИА Новости Крым, 12.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. 38 лет назад, 12 февраля 1988 года, в Черном море неподалеку от крымских берегов произошел один из самых ярких и острых эпизодов Холодной войны. В историю он вошел под названием "Красный таран". Этот эпизод наглядно продемонстрировал, как советские моряки могут достойно ответить на провокации потенциального противника.12 февраля 1988 года американские военные корабли – крейсер "Йорктаун" и эсминец "Кэрон" – вторглись в территориальные воды СССР в Черном море в районе между Ялтой и Форосом. Эти же корабли заходили в Черное море двумя годами ранее. Они маневрировали вблизи базы Черноморского флота в Севастополе, демонстративно осуществляли радиолокационную разведку и даже имитировали подготовку к пуску ракет.Тогда, в 1986 году, советская сторона ограничилась нотой протеста. Но в следующий визит незваных гостей из США был встречен во всеоружии. Руководство Советского Союза одобрило предложения Министерства обороны главнокомандования ВМФ СССР, согласно которым против кораблей-нарушителей морской границы должны были применяться "сковывающие действия", вплоть до навала на них бортом и вытеснения за пределы территориальных вод. Поэтому когда 12 февраля 1988 года "Йорктаун" и "Кэрон" вновь начали подходить к берегам Крыма, навстречу им вышли советские сторожевые корабли "Беззаветный" (командир капитан 2-го ранга Владимир Богдашин) и СКР-6 (командир капитан 3-го ранга Анатолий Петров). После нескольких предупреждений сменить курс, которые американцы проигнорировали, "Беззаветный" взял на себя "Йорктаун", а СКР-6 начал сближаться с "Кэроном".Произошедшее дальше было полной неожиданностью для янки, которые стояли на палубе, отпускали похабные шутки, смеялись и фотографировали советский корабль. Между тем, на "Беззаветном" загерметизировали отсеки, после чего сторожевик вплотную подошел к "Йорктауну" и ударил ему в борт. Трап был снесен, а вытравленный якорь начал корежить обшивку вражеского крейсера. Второй навал "Беззаветного" пришелся на кормовую часть. Были сорваны все леера, разорван борт, разломан командирский катер крейсера, повреждена пусковая установка ракет "Гарпун", а также разрушено несколько контейнеров с ракетами. Кроме того, в отсеках "Йорктауна", где хранились ракеты и противолодочные торпеды, вспыхнул пожар.СКР-6 тем временем тоже совершил навал на "Кэрон", но из-за слишком большой разницы в размерах не мог причинить эсминцу особых повреждений.Американцы попытались зажать "Беззаветный" в клещи между своими кораблями. Тогда на советском сторожевике были приведены в боевую готовность бомбометные установки. На "Йорктауне" начали готовить к запуску палубные боевые вертолеты. Начальник штаба 70-й бригады 30-й дивизии противолодочных кораблей ЧФ капитан 2-го ранга Николай Михеев передал американцам: "Вертолеты в случае их подъема в воздух будут сбиты, как нарушившие воздушное пространство Советского Союза". Кроме того, на помощь сторожевикам по приказу командования Черноморским флотом вылетела морская авиация.Это обстоятельство заставило "Йорктаун" и "Кэрон" подчиниться требованиям советской стороны, изменить курс и убраться восвояси.

