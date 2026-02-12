Рейтинг@Mail.ru
Клиенты ВТБ смогут поменять цифровой дизайн своих карт - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Клиенты ВТБ смогут поменять цифровой дизайн своих карт
Клиенты ВТБ смогут поменять цифровой дизайн своих карт - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Клиенты ВТБ смогут поменять цифровой дизайн своих карт
Клиенты ВТБ теперь могут менять дизайн своих дебетовых карт в мобильном приложении, сервис позволяет выбрать оформление, которое будет отображаться в "ВТБ... РИА Новости Крым, 12.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Клиенты ВТБ теперь могут менять дизайн своих дебетовых карт в мобильном приложении, сервис позволяет выбрать оформление, которое будет отображаться в "ВТБ Онлайн" и при оплате через "ВТБ Pay", сообщают в пресс-службе банка.Пользователям доступно более 50 вариантов обложек, разделенных по категориям – природа, животные, зимняя коллекция и другие. Библиотека изображений будет регулярно пополняться новыми дизайнами. Менять оформление карты можно бесплатно и неограниченное количество раз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Клиенты ВТБ теперь могут менять дизайн своих дебетовых карт в мобильном приложении, сервис позволяет выбрать оформление, которое будет отображаться в "ВТБ Онлайн" и при оплате через "ВТБ Pay", сообщают в пресс-службе банка.
Пользователям доступно более 50 вариантов обложек, разделенных по категориям – природа, животные, зимняя коллекция и другие. Библиотека изображений будет регулярно пополняться новыми дизайнами. Менять оформление карты можно бесплатно и неограниченное количество раз.
"Сегодня у клиентов ВТБ на руках более 45 миллионов активных дебетовых карт – теперь каждая из них может стать по-настоящему индивидуальной", – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, его слова приводит пресс-служба банка.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
