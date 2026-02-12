https://crimea.ria.ru/20260212/klienty-vtb-smogut-pomenyat-tsifrovoy-dizayn-svoikh-kart-1153144942.html

Клиенты ВТБ смогут поменять цифровой дизайн своих карт

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Клиенты ВТБ теперь могут менять дизайн своих дебетовых карт в мобильном приложении, сервис позволяет выбрать оформление, которое будет отображаться в "ВТБ Онлайн" и при оплате через "ВТБ Pay", сообщают в пресс-службе банка.Пользователям доступно более 50 вариантов обложек, разделенных по категориям – природа, животные, зимняя коллекция и другие. Библиотека изображений будет регулярно пополняться новыми дизайнами. Менять оформление карты можно бесплатно и неограниченное количество раз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

