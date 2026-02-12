https://crimea.ria.ru/20260212/klienty-vtb-smogut-pomenyat-tsifrovoy-dizayn-svoikh-kart-1153144942.html
Клиенты ВТБ смогут поменять цифровой дизайн своих карт
Клиенты ВТБ смогут поменять цифровой дизайн своих карт - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Клиенты ВТБ смогут поменять цифровой дизайн своих карт
Клиенты ВТБ теперь могут менять дизайн своих дебетовых карт в мобильном приложении, сервис позволяет выбрать оформление, которое будет отображаться в "ВТБ... РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T12:15
2026-02-12T12:15
2026-02-12T12:15
втб
банковская карта
банк
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0c/1153144150_139:96:1040:603_1920x0_80_0_0_7a683f3ea5cb14ca42bc7b1ef7aa8526.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Клиенты ВТБ теперь могут менять дизайн своих дебетовых карт в мобильном приложении, сервис позволяет выбрать оформление, которое будет отображаться в "ВТБ Онлайн" и при оплате через "ВТБ Pay", сообщают в пресс-службе банка.Пользователям доступно более 50 вариантов обложек, разделенных по категориям – природа, животные, зимняя коллекция и другие. Библиотека изображений будет регулярно пополняться новыми дизайнами. Менять оформление карты можно бесплатно и неограниченное количество раз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0c/1153144150_152:34:988:661_1920x0_80_0_0_8e25b36a5d4b6bfd6ce39966969dd427.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, банковская карта, банк, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Клиенты ВТБ теперь могут менять дизайн своих дебетовых карт в мобильном приложении, сервис позволяет выбрать оформление, которое будет отображаться в "ВТБ Онлайн" и при оплате через "ВТБ Pay", сообщают в пресс-службе банка.
Пользователям доступно более 50 вариантов обложек, разделенных по категориям – природа, животные, зимняя коллекция и другие. Библиотека изображений будет регулярно пополняться новыми дизайнами. Менять оформление карты можно бесплатно и неограниченное количество раз.
"Сегодня у клиентов ВТБ на руках более 45 миллионов активных дебетовых карт – теперь каждая из них может стать по-настоящему индивидуальной", – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, его слова приводит пресс-служба банка.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.