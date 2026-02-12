Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 12 февраля
Какой сегодня праздник: 12 февраля
2026-02-12T00:00
2026-02-12T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
2026
Новости
Что празднуют в России и в мире 12 февраля

00:00 12.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. 12 февраля в мире вспоминают Дарвина и отмечают День Красной Руки. Еще в этот день было принято решение о создании космодрома Байконур, на свет появилась величайшая русская балерина Анна Павлова.

Что празднуют в мире

День Дарвина или Международный день науки и гуманизма отмечается в день рождения английского ученого-натуралиста Чарльза Дарвина (1809-1882). Теорией естественного отбора и теорией эволюции и происхождения человека ученый произвел переворот в мировоззрении человечества. Праздник призван популяризировать науки.
День Красной Руки – это день памяти детей-участников военных действий. День призван напомнить о поддержке несовершеннолетних, которые были лишены детства из-за вооруженных противоборств между странами или внутри государств. При этом используется логотип "Красной Руки", символизирующий окровавленную ладошку ребенка.
День прокладывания тропинок, День репродуктивного здоровья, Международный день брачных агентств, День пирожных и День объятий. Именины у Василия, Григория, Ипполита, Пелагеи, Зинона, Петра.

Знаменательные события

В 1908 году в Англии приняли закон о борьбе с курением, согласно которому каждый, кто разрешал детям курить, подвергался штрафу.
В 1947 году в горах Приморского края РСФСР упал Сихотэ-Алинский железный метеорит массой около 70 тонн.
В 1955 году советское правительство приняло решение о создании космодрома Байконур. Этот крупнейший в мире космодром расположен на территории Казахстана.
В 1961 году в Советском Союзе состоялся запуск первой в мире автоматической межпланетной станции "Венера-1" для исследования планеты Венеры.

Кто родился

12 февраля 1809 года родился Авраам Линкольн – первый президент-республиканец и 16-й президент США, правивший в 1861-65 годах. Линкольн вошел в историю как человек, положивший конец Гражданской войне, ликвидировавший рабство и узаконивший равноправие и свободу всех граждан США.
В 1881 году на свет появилась величайшая русская балерина Анна Павлова. То, что она будет танцовщицей, Анна знала с восьми лет. Окончив Вагановское училище, Павлова служила в Мариинском театре. В 1908 году легендарная русская балерина впервые исполнила хореографическую миниатюру "Умирающий лебедь", ставшую впоследствии одним из символов русского балета ХХ века.
Также 12 февраля родились народная артистка России скрипачка Светлана Безродная, супруга Адриано Челентано – актриса Клаудия Мори, американские актеры Джош Джеймс Бролин и Кристина Ричи.
