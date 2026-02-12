https://crimea.ria.ru/20260212/kakoy-segodnya-prazdnik-12-fevralya-1134789897.html

Какой сегодня праздник: 12 февраля

Какой сегодня праздник: 12 февраля - РИА Новости Крым, 12.02.2026

Какой сегодня праздник: 12 февраля

12 февраля в мире вспоминают Дарвина и отмечают День Красной Руки. Еще в этот день было принято решение о создании космодрома Байконур, на свет появилась... РИА Новости Крым, 12.02.2026

2026-02-12T00:00

2026-02-12T00:00

2026-02-12T00:00

праздники и памятные даты

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111849/25/1118492500_0:61:1000:624_1920x0_80_0_0_ad6fc0fe8ea2ee73815c9f97a05e0029.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. 12 февраля в мире вспоминают Дарвина и отмечают День Красной Руки. Еще в этот день было принято решение о создании космодрома Байконур, на свет появилась величайшая русская балерина Анна Павлова.Что празднуют в миреДень Дарвина или Международный день науки и гуманизма отмечается в день рождения английского ученого-натуралиста Чарльза Дарвина (1809-1882). Теорией естественного отбора и теорией эволюции и происхождения человека ученый произвел переворот в мировоззрении человечества. Праздник призван популяризировать науки.День Красной Руки – это день памяти детей-участников военных действий. День призван напомнить о поддержке несовершеннолетних, которые были лишены детства из-за вооруженных противоборств между странами или внутри государств. При этом используется логотип "Красной Руки", символизирующий окровавленную ладошку ребенка.День прокладывания тропинок, День репродуктивного здоровья, Международный день брачных агентств, День пирожных и День объятий. Именины у Василия, Григория, Ипполита, Пелагеи, Зинона, Петра.Знаменательные событияВ 1908 году в Англии приняли закон о борьбе с курением, согласно которому каждый, кто разрешал детям курить, подвергался штрафу.В 1947 году в горах Приморского края РСФСР упал Сихотэ-Алинский железный метеорит массой около 70 тонн.В 1955 году советское правительство приняло решение о создании космодрома Байконур. Этот крупнейший в мире космодром расположен на территории Казахстана.В 1961 году в Советском Союзе состоялся запуск первой в мире автоматической межпланетной станции "Венера-1" для исследования планеты Венеры.Кто родился12 февраля 1809 года родился Авраам Линкольн – первый президент-республиканец и 16-й президент США, правивший в 1861-65 годах. Линкольн вошел в историю как человек, положивший конец Гражданской войне, ликвидировавший рабство и узаконивший равноправие и свободу всех граждан США.В 1881 году на свет появилась величайшая русская балерина Анна Павлова. То, что она будет танцовщицей, Анна знала с восьми лет. Окончив Вагановское училище, Павлова служила в Мариинском театре. В 1908 году легендарная русская балерина впервые исполнила хореографическую миниатюру "Умирающий лебедь", ставшую впоследствии одним из символов русского балета ХХ века.Также 12 февраля родились народная артистка России скрипачка Светлана Безродная, супруга Адриано Челентано – актриса Клаудия Мори, американские актеры Джош Джеймс Бролин и Кристина Ричи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости