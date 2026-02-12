https://crimea.ria.ru/20260212/guterreshu-posle-slov-o-kryme-stoit-pereyti-v-nato--zakharova-1153140822.html

Гутеррешу после слов о Крыме стоит перейти в НАТО – Захарова

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Генсеку ООН Антониу Гутеррешу, возможно, стоит перейти на работу в НАТО или ЕС, если он озвучивает точку зрения западного меньшинства по вопросу самоопределения жителей Крыма и Донбасса. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу RT.Ранее Гутерреш заявил, что согласно заключению юридической службы Секретариата ООН, к Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, принцип самоопределения народов неприменим. По его словам, в ситуации с Крымом и новыми регионами якобы преобладает принцип территориальной целостности.Как отметила Захарова, западное меньшинство решило, что оно обладает правом решать, какому народу, например, претендовать на независимость, автономию, возможность проведения референдума о выходе из состава каких-то стран или воссоединении с какими-то странами, а всем остальными это право не дано.Официальный представитель МИД России подчеркнула, что полномочия генсека ООН четко очерчены, и он не имеет права делать заявлений, подобных тому, которое о сделал о праве на самоопределение Крыма и Донбасса."Права такого никто не давал. Он никем не уполномочен. И он ни на чем не основывает свои убеждения или свои высказывания", - подчеркнула Захарова.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Гутерреш отрицает право на самоопределение Крыма, Донбасса и Новороссии в рамках политического заказа Запада в обход Устава ООН и этим позорит организацию.Толковать статьи Устава Организации Объединенных Наций, в частности по вопросам самоопределения народов, имеет право только Международный суд ООН, но не генсек организации. На это ранее обратил внимание заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – ЛавровНебензя лично обсудил Крым и Донбасс с ГутеррешемГенсека ООН Гутерреша пригласили в Крым

