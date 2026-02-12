https://crimea.ria.ru/20260212/guterreshu-posle-slov-o-kryme-stoit-pereyti-v-nato--zakharova-1153140822.html
Гутеррешу после слов о Крыме стоит перейти в НАТО – Захарова
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Генсеку ООН Антониу Гутеррешу, возможно, стоит перейти на работу в НАТО или ЕС, если он озвучивает точку зрения западного меньшинства по вопросу самоопределения жителей Крыма и Донбасса. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу RT.Ранее Гутерреш заявил, что согласно заключению юридической службы Секретариата ООН, к Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, принцип самоопределения народов неприменим. По его словам, в ситуации с Крымом и новыми регионами якобы преобладает принцип территориальной целостности.Как отметила Захарова, западное меньшинство решило, что оно обладает правом решать, какому народу, например, претендовать на независимость, автономию, возможность проведения референдума о выходе из состава каких-то стран или воссоединении с какими-то странами, а всем остальными это право не дано.Официальный представитель МИД России подчеркнула, что полномочия генсека ООН четко очерчены, и он не имеет права делать заявлений, подобных тому, которое о сделал о праве на самоопределение Крыма и Донбасса."Права такого никто не давал. Он никем не уполномочен. И он ни на чем не основывает свои убеждения или свои высказывания", - подчеркнула Захарова.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Гутерреш отрицает право на самоопределение Крыма, Донбасса и Новороссии в рамках политического заказа Запада в обход Устава ООН и этим позорит организацию.Толковать статьи Устава Организации Объединенных Наций, в частности по вопросам самоопределения народов, имеет право только Международный суд ООН, но не генсек организации. На это ранее обратил внимание заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – ЛавровНебензя лично обсудил Крым и Донбасс с ГутеррешемГенсека ООН Гутерреша пригласили в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Генсеку ООН Антониу Гутеррешу, возможно, стоит перейти на работу в НАТО или ЕС, если он озвучивает точку зрения западного меньшинства по вопросу самоопределения жителей Крыма и Донбасса. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу RT.
Ранее Гутерреш заявил, что согласно заключению юридической службы Секретариата ООН, к Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, принцип самоопределения народов неприменим. По его словам, в ситуации с Крымом и новыми регионами якобы преобладает принцип территориальной целостности.
Как отметила Захарова, западное меньшинство решило, что оно обладает правом решать, какому народу, например, претендовать на независимость, автономию, возможность проведения референдума о выходе из состава каких-то стран или воссоединении с какими-то странами, а всем остальными это право не дано.
"Если генеральный секретарь ООН считает, что он является спикером этой группы стран, тогда, наверное, ему нужно переходить на работу, становиться генеральным секретарем этих объединений (НАТО и ЕС – ред.)", - сказала дипломат.
Официальный представитель МИД России подчеркнула, что полномочия генсека ООН четко очерчены, и он не имеет права делать заявлений, подобных тому, которое о сделал о праве на самоопределение Крыма и Донбасса.
"Права такого никто не давал. Он никем не уполномочен. И он ни на чем не основывает свои убеждения или свои высказывания", - подчеркнула Захарова.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил
, что Гутерреш отрицает право на самоопределение Крыма, Донбасса и Новороссии в рамках политического заказа Запада в обход Устава ООН и этим позорит организацию.
Толковать статьи Устава Организации Объединенных Наций, в частности по вопросам самоопределения народов, имеет право только Международный суд ООН, но не генсек организации. На это ранее обратил внимание
заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.
