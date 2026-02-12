https://crimea.ria.ru/20260212/gruppovoy-udar-nanesen-po-snabzhayuschim-vsu-energoobektam-na-ukraine-1153145852.html
Групповой удар нанесен по снабжающим ВСУ энергообъектам на Украине
Групповой удар нанесен по снабжающим ВСУ энергообъектам на Украине - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Групповой удар нанесен по снабжающим ВСУ энергообъектам на Украине
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики на Украине, которые работают в интересах ВСУ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики на Украине, которые работают в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Удар был нанесен в ответ а террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России.Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, добавили в Минобороны.Утром в четверг мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии мощных взрывов в нескольких районах украинской столицы. Кроме того, в пресс-службе украинской энергетической компании ДТЭК сообщили о поражении крупного объекта энергетической инфраструктуры в Одесской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Днепропетровщине разбиты ж/д инфраструктура и локомотивыНа Украине разбиты объекты топливно-энергетического комплексаСвет есть два часа в день – на Украине сделали тяжелое заявление
Групповой удар нанесен по снабжающим ВСУ энергообъектам на Украине
Армия России нанесла групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики на Украине
12:21 12.02.2026 (обновлено: 12:27 12.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики на Украине, которые работают в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
Удар был нанесен в ответ а террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России.
"Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования большой дальности, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также местам производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сводке оборонного ведомства.
Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, добавили в Минобороны.
Утром в четверг мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии мощных взрывов
в нескольких районах украинской столицы. Кроме того, в пресс-службе украинской энергетической компании ДТЭК сообщили о поражении
крупного объекта энергетической инфраструктуры в Одесской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
