ГОСТы на русскую кухню – что это даст обществу

ГОСТы на русскую кухню – что это даст обществу - РИА Новости Крым, 12.02.2026

ГОСТы на русскую кухню – что это даст обществу

Государственный стандарт на русскую кухню должен быть принят до конца года, по информации Роскачества, порядка 300 блюд и продуктов будут систематизированы в... РИА Новости Крым, 12.02.2026

2026-02-12T21:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Государственный стандарт на русскую кухню должен быть принят до конца года, по информации Роскачества, порядка 300 блюд и продуктов будут систематизированы в один реестр. О перспективах русской кухни в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России, член Совета по классификации Министерства экономического развития РФ Лилия Биткулова.Специалист предположила, что там будет не только описание блюд и технологий, но и какие-то рекомендации по меню, по оформлению залов."Здесь уже идеи разработчиков должны упаковаться в применительную часть. Стандарт будет вноситься на публичное обсуждение специалистов, в том числе и представителей Федерации рестораторов и отельеров, имеющих отношение к техническому комитету", – обозначила она.Лилия Биткулова считает данную идею попыткой создать сильный, узнаваемый и понятный гастрономический бренд."У нас в стране живет большое количество народов, у каждого есть свои особенности, и как это все упаковать, собрать, в зависимости от регионов… Эта задача, мне кажется, интересная и сложная", – отметила она.Эксперт предполагает, что специалисты должны затронуть, как исторические дореволюционные рецепты, так и современные блюда.Лилия Биткулова считает, что на данном этапе нельзя предположить, что именно будет включено в ГОСТ, будет ли там представлено направление только одного народа или более обширно – национальные блюда народов всей страны."Когда появятся термины, определения, с ними согласятся специалисты, историки... Это очень серьезная работа, которая вызовет и споры, и критику. Очень хочется, чтобы получился документ, который бы был интересен и полезен в использовании", – подчеркнула спикер.

