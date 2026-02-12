https://crimea.ria.ru/20260212/gosty-na-russkuyu-kukhnyu--chto-eto-dast-obschestvu-1153151370.html
ГОСТы на русскую кухню – что это даст обществу
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым.
Государственный стандарт на русскую кухню должен быть принят до конца года, по информации Роскачества, порядка 300 блюд и продуктов будут систематизированы в один реестр. О перспективах русской кухни в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России, член Совета по классификации Министерства экономического развития РФ Лилия Биткулова.
"В мае 2025 года при Минпромторге РФ была создана межведомственная рабочая группа, и появилась идея создания национального стандарта, который имеет статус добровольных применений. То есть своего рода методичка, чтобы систематизировать, что же из себя представляет русская кухня", – пояснила она.
Специалист предположила, что там будет не только описание блюд и технологий, но и какие-то рекомендации по меню, по оформлению залов.
"Здесь уже идеи разработчиков должны упаковаться в применительную часть. Стандарт будет вноситься на публичное обсуждение специалистов, в том числе и представителей Федерации рестораторов и отельеров, имеющих отношение к техническому комитету", – обозначила она.
Лилия Биткулова считает данную идею попыткой создать сильный, узнаваемый и понятный гастрономический бренд.
"У нас в стране живет большое количество народов, у каждого есть свои особенности, и как это все упаковать, собрать, в зависимости от регионов… Эта задача, мне кажется, интересная и сложная", – отметила она.
Эксперт предполагает, что специалисты должны затронуть, как исторические дореволюционные рецепты, так и современные блюда.
"Мы должны продвигать свой российский бренд. Возможно, даже региональные появятся направления. Крымский полуостров, например, богат культурой разных народов", – добавила она.
Лилия Биткулова считает, что на данном этапе нельзя предположить, что именно будет включено в ГОСТ, будет ли там представлено направление только одного народа или более обширно – национальные блюда народов всей страны.
"Когда появятся термины, определения, с ними согласятся специалисты, историки... Это очень серьезная работа, которая вызовет и споры, и критику. Очень хочется, чтобы получился документ, который бы был интересен и полезен в использовании", – подчеркнула спикер.
