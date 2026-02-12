Рейтинг@Mail.ru
Горят "Леопарды" и "Грады": армия России громит ВСУ - РИА Новости Крым, 12.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260212/goryat-leopardy-i-grady-armiya-rossii-gromit-vsu-1153148964.html
Горят "Леопарды" и "Грады": армия России громит ВСУ
Горят "Леопарды" и "Грады": армия России громит ВСУ - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Горят "Леопарды" и "Грады": армия России громит ВСУ
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли убитыми и ранеными 1270 военнослужащих и более 20 единиц тяжелой бронетехники в зоне специальной военной... РИА Новости Крым, 12.02.2026
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153118444_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_169e5bffa33f83c89867ff3cae8b5448.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли убитыми и ранеными 1270 военнослужащих и более 20 единиц тяжелой бронетехники в зоне специальной военной операции, говорится в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Разгромлены формирования противника в районах шести населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. Потери ВСУ превысили 210 военных, также ВСУ лишились 10 автомобилей, боевой машины реактивной системы залпового огня "Град", двух орудий полевой артиллерии и 12 складов боеприпасов и материальных средств.Бойцы войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах трех населенных пунктов Харьковской области. Противник потерял порядка 180 боевиков, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по украинским формированиям в районах шести населенных пунктов ДНР, уничтожив до 120 солдат, боевую бронемашину, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, разбив украинские формирования в районах восьми населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 315 боевиков, танк Leopard, боевая бронемашина, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в районах восьми населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Противник потерял более 390 военнослужащих, два БТРа, 15 бронемашин, 19 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Бойцы "Днепра" разгромили формирования ВСУ в районах двух населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей. Уничтожены до 55 боевиков, 23 автомобиля, четыре артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по снабжающим ВСУ энергообъектам на УкраинеСырский рассказал о "зоне смерти" и пожаловался на ситуацию на фронте Каковы реальные потери ВСУ на фронте – мнение эксперта
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр"
Горят "Леопарды" и "Грады": армия России громит ВСУ

Армия России за сутки уничтожила танк Leopard и два украинских "Града" в зоне СВО

13:27 12.02.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли убитыми и ранеными 1270 военнослужащих и более 20 единиц тяжелой бронетехники в зоне специальной военной операции, говорится в сводке Минобороны России.
Сводка Минобороны России из зоны СВО за 12 февраля 2026Сводка Минобороны России из зоны СВО за 12 февраля 2026
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Разгромлены формирования противника в районах шести населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. Потери ВСУ превысили 210 военных, также ВСУ лишились 10 автомобилей, боевой машины реактивной системы залпового огня "Град", двух орудий полевой артиллерии и 12 складов боеприпасов и материальных средств.
Бойцы войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах трех населенных пунктов Харьковской области. Противник потерял порядка 180 боевиков, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.
Бойцы "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по украинским формированиям в районах шести населенных пунктов ДНР, уничтожив до 120 солдат, боевую бронемашину, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, разбив украинские формирования в районах восьми населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 315 боевиков, танк Leopard, боевая бронемашина, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.
Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в районах восьми населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Противник потерял более 390 военнослужащих, два БТРа, 15 бронемашин, 19 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
Бойцы "Днепра" разгромили формирования ВСУ в районах двух населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей. Уничтожены до 55 боевиков, 23 автомобиля, четыре артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
