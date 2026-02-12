https://crimea.ria.ru/20260212/goryat-leopardy-i-grady-armiya-rossii-gromit-vsu-1153148964.html

Горят "Леопарды" и "Грады": армия России громит ВСУ

2026-02-12T13:27

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

группировка войск "южная"

группировка войск "север"

группировка войск "восток"

группировка войск "запад"

группировка войск "днепр"

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153118444_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_169e5bffa33f83c89867ff3cae8b5448.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли убитыми и ранеными 1270 военнослужащих и более 20 единиц тяжелой бронетехники в зоне специальной военной операции, говорится в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Разгромлены формирования противника в районах шести населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. Потери ВСУ превысили 210 военных, также ВСУ лишились 10 автомобилей, боевой машины реактивной системы залпового огня "Град", двух орудий полевой артиллерии и 12 складов боеприпасов и материальных средств.Бойцы войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах трех населенных пунктов Харьковской области. Противник потерял порядка 180 боевиков, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по украинским формированиям в районах шести населенных пунктов ДНР, уничтожив до 120 солдат, боевую бронемашину, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, разбив украинские формирования в районах восьми населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 315 боевиков, танк Leopard, боевая бронемашина, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в районах восьми населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Противник потерял более 390 военнослужащих, два БТРа, 15 бронемашин, 19 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Бойцы "Днепра" разгромили формирования ВСУ в районах двух населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей. Уничтожены до 55 боевиков, 23 автомобиля, четыре артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по снабжающим ВСУ энергообъектам на УкраинеСырский рассказал о "зоне смерти" и пожаловался на ситуацию на фронте Каковы реальные потери ВСУ на фронте – мнение эксперта

2026

Новости

ru-RU

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика