Европейские страны НАТО выделят Украине 35 миллиардов долларов
20:58 12.02.2026 (обновлено: 21:46 12.02.2026)
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Еще 35 миллиардов долларов договорились выделить Киеву страны контактной группы по Украине при НАТО в формате "Рамштайн". Такое заявление сделал глава минобороны Британии Джон Хили, пишет РИА Новости.
"На сегодняшнем заседании контактной группы мы пообещали выделить Украине новую военную помощь на общую сумму 35 миллиардов долларов", – сказано в сообщении Хили.
Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны, входящие в контактную группу по Украине – Великобритания, Швеция,
Исландия, Норвегия и Литва – пообещали выделить сотни миллионов долларов на закупку оружия у США для ВСУ. Многие другие страны также объявили, что в ближайшие недели могут принять подобное решение.
"Союзники объявили о выделении еще сотен миллионов для PURL (инициатива по закупке вооружений производства США для Украины – ред.), предоставляя, как вы знаете, еще больше необходимого американского оборудования, в котором Украина срочно нуждается для защиты. И я хочу поблагодарить Великобританию, Исландию, Норвегию, Швецию, Литву за их вклад", – сказал Рютте.
В начале февраля сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте признал, что треть стран-членов альянса не хотят участвовать в программе закупок оружия для Украины у США. На финансирование программы PURL для закупки американского оружия, в том числе крайне необходимых Украине ракет для систем ПВО Patriot, Киев запросил 15,5 миллиарда долларов. Генсек НАТО выразил уверенность, что эти деньги найдутся.
