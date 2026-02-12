Рейтинг@Mail.ru
Европейские страны НАТО выделят Украине 35 миллиардов долларов - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260212/evropeyskie-strany-nato-vydelyat-ukraine-35-milliardov-dollarov-1153170277.html
Европейские страны НАТО выделят Украине 35 миллиардов долларов
Европейские страны НАТО выделят Украине 35 миллиардов долларов - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Европейские страны НАТО выделят Украине 35 миллиардов долларов
Еще 35 миллиардов долларов договорились выделить Киеву страны контактной группы по Украине при НАТО в формате "Рамштайн". Такое заявление сделал глава... РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T20:58
2026-02-12T21:46
марк рютте
европейский союз (ес)
нато
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/12/1136673173_0:203:2931:1852_1920x0_80_0_0_1b647d0a0e07bc8bc31558e5a5e9c56e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Еще 35 миллиардов долларов договорились выделить Киеву страны контактной группы по Украине при НАТО в формате "Рамштайн". Такое заявление сделал глава минобороны Британии Джон Хили, пишет РИА Новости.Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны, входящие в контактную группу по Украине – Великобритания, Швеция, Исландия, Норвегия и Литва – пообещали выделить сотни миллионов долларов на закупку оружия у США для ВСУ. Многие другие страны также объявили, что в ближайшие недели могут принять подобное решение.В начале февраля сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте признал, что треть стран-членов альянса не хотят участвовать в программе закупок оружия для Украины у США. На финансирование программы PURL для закупки американского оружия, в том числе крайне необходимых Украине ракет для систем ПВО Patriot, Киев запросил 15,5 миллиарда долларов. Генсек НАТО выразил уверенность, что эти деньги найдутся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент Словакии назвал ошибкой передачу истребителей КиевуРютте пожаловался на бездействие членов НАТО в закупке оружия для КиеваГермания больше не даст Украине Patriot – министр обороны ФРГ
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/12/1136673173_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_4fc7d191676e371878517f9002d745c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марк рютте, европейский союз (ес), нато, украина, новости
Европейские страны НАТО выделят Украине 35 миллиардов долларов

Европейские страны НАТО выделят Украине 35 миллиардов долларов

20:58 12.02.2026 (обновлено: 21:46 12.02.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Еще 35 миллиардов долларов договорились выделить Киеву страны контактной группы по Украине при НАТО в формате "Рамштайн". Такое заявление сделал глава минобороны Британии Джон Хили, пишет РИА Новости.
"На сегодняшнем заседании контактной группы мы пообещали выделить Украине новую военную помощь на общую сумму 35 миллиардов долларов", – сказано в сообщении Хили.
Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны, входящие в контактную группу по Украине – Великобритания, Швеция,
Исландия, Норвегия и Литва – пообещали выделить сотни миллионов долларов на закупку оружия у США для ВСУ. Многие другие страны также объявили, что в ближайшие недели могут принять подобное решение.
"Союзники объявили о выделении еще сотен миллионов для PURL (инициатива по закупке вооружений производства США для Украины – ред.), предоставляя, как вы знаете, еще больше необходимого американского оборудования, в котором Украина срочно нуждается для защиты. И я хочу поблагодарить Великобританию, Исландию, Норвегию, Швецию, Литву за их вклад", – сказал Рютте.
В начале февраля сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте признал, что треть стран-членов альянса не хотят участвовать в программе закупок оружия для Украины у США. На финансирование программы PURL для закупки американского оружия, в том числе крайне необходимых Украине ракет для систем ПВО Patriot, Киев запросил 15,5 миллиарда долларов. Генсек НАТО выразил уверенность, что эти деньги найдутся.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Президент Словакии назвал ошибкой передачу истребителей Киеву
Рютте пожаловался на бездействие членов НАТО в закупке оружия для Киева
Германия больше не даст Украине Patriot – министр обороны ФРГ
 
Марк РюттеЕвропейский Союз (ЕС)НАТОУкраинаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:28ГОСТы на русскую кухню – что это даст обществу
21:13На Кубани изъяли 200 кг опасной черной икры
21:05Над Крымом отработала ПВО - сбиты три украинские дрона
20:58Европейские страны НАТО выделят Украине 35 миллиардов долларов
20:38Крымские дети стали лауреатами Международного фестиваля в Китае
20:35Школьники стреляли по дворнику в Ялте из игрушечного пистолета
20:21Развожаев озвучил Матвиенко планы по развитию Севастополя
20:02Маргарита Симоньян вручит первую премию имени Тиграна Кеосаяна
19:48В России беременным женщинам будут проводить новый скрининг
19:31Здесь куют и красят металл: в Крыму ветеран СВО запускает производство
19:10220 тысяч человек остались без света в Белгороде и области после атак ВСУ
18:52Москалькова обратилась в ООН в связи с удержанием жителей Курской области
18:31Суд избрал меру пресечения анапскому стрелку
18:18Три человека пострадали в ДТП под Симферополем
18:10Еще одного ребенка вернули в Россию с Украины
17:55Россияне выбирают Крым для романтических путешествий
17:44ВТБ фиксирует рост спроса бизнеса на цифровое делегирование
17:37В Рязанской области на пожаре погибла семья с двумя детьми
17:27Были дома одни: трое маленьких детей погибли на пожаре во Владивостоке
17:12Число нападений на украинских военкомов увеличилось в 70 раз
Лента новостейМолния