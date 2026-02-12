https://crimea.ria.ru/20260212/evropeyskie-strany-nato-vydelyat-ukraine-35-milliardov-dollarov-1153170277.html

Европейские страны НАТО выделят Украине 35 миллиардов долларов

Европейские страны НАТО выделят Украине 35 миллиардов долларов

2026-02-12T20:58

2026-02-12T20:58

2026-02-12T21:46

марк рютте

европейский союз (ес)

нато

украина

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Еще 35 миллиардов долларов договорились выделить Киеву страны контактной группы по Украине при НАТО в формате "Рамштайн". Такое заявление сделал глава минобороны Британии Джон Хили, пишет РИА Новости.Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны, входящие в контактную группу по Украине – Великобритания, Швеция, Исландия, Норвегия и Литва – пообещали выделить сотни миллионов долларов на закупку оружия у США для ВСУ. Многие другие страны также объявили, что в ближайшие недели могут принять подобное решение.В начале февраля сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте признал, что треть стран-членов альянса не хотят участвовать в программе закупок оружия для Украины у США. На финансирование программы PURL для закупки американского оружия, в том числе крайне необходимых Украине ракет для систем ПВО Patriot, Киев запросил 15,5 миллиарда долларов. Генсек НАТО выразил уверенность, что эти деньги найдутся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент Словакии назвал ошибкой передачу истребителей КиевуРютте пожаловался на бездействие членов НАТО в закупке оружия для КиеваГермания больше не даст Украине Patriot – министр обороны ФРГ

марк рютте, европейский союз (ес), нато, украина, новости