Европа ускоренно готовится к военному противостоянию с РФ – начштаба ОДКБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Милитаризация Европы, направленная на подготовку к военному противостоянию с Россией, продолжается ускоренными темпами. Об этом на брифинге заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Андрей Сердюков.По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Восточно-Европейском регионе. Определяющим фактором сохранения нестабильности в регионе являются действия Запада, нацеленные на затягивание вооруженного конфликта на Украине, отметил начштаба организации.Сердюков добавил, что особую обеспокоенность вызывает также обстановка в Кавказском регионе, характеризующаяся "сочетанием старых неразрешенных противоречий с новыми геополитическими вызовами"."В значительной степени этому способствуют попытки западных стран укрепить свое влияние на Южном Кавказе", – пояснил он.Начальник Объединенного штаба подчеркнул, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ сохраняет напряженный и непредсказуемый характер. В условиях продолжающейся деградации международных отношений конфликтный потенциал будет только нарастать, указал Сердюков.В соответствии с утвержденным планом в 2026 году предусмотрено проведение 60 мероприятий совместной и оперативной подготовки сил ОДКБ, в том числе восьми командно-штабных и специальных учений.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Милитаризация Европы, направленная на подготовку к военному противостоянию с Россией, продолжается ускоренными темпами. Об этом на брифинге заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Андрей Сердюков.
"Ускоренными темпами продолжается милитаризация Европы, открыто направленная на подготовку к военному противостоянию с Россией, для чего активно наращивается присутствие коалиционных войск в непосредственной близости от стран ОДКБ, а также осуществляется оперативное оборудование территорий и совершенствование соответствующей инфраструктуры", – цитирует Сердюкова РИА Новости.
По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Восточно-Европейском регионе. Определяющим фактором сохранения нестабильности в регионе являются действия Запада, нацеленные на затягивание вооруженного конфликта на Украине, отметил начштаба организации.
Сердюков добавил, что особую обеспокоенность вызывает также обстановка в Кавказском регионе, характеризующаяся "сочетанием старых неразрешенных противоречий с новыми геополитическими вызовами".
"В значительной степени этому способствуют попытки западных стран укрепить свое влияние на Южном Кавказе", – пояснил он.
Начальник Объединенного штаба подчеркнул, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ сохраняет напряженный и непредсказуемый характер. В условиях продолжающейся деградации международных отношений конфликтный потенциал будет только нарастать, указал Сердюков.
В соответствии с утвержденным планом в 2026 году предусмотрено проведение 60 мероприятий совместной и оперативной подготовки сил ОДКБ, в том числе восьми командно-штабных и специальных учений.
