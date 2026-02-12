Рейтинг@Mail.ru
Европа ускоренно готовится к военному противостоянию с РФ – начштаба ОДКБ - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Европа ускоренно готовится к военному противостоянию с РФ – начштаба ОДКБ
Европа ускоренно готовится к военному противостоянию с РФ – начштаба ОДКБ - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Европа ускоренно готовится к военному противостоянию с РФ – начштаба ОДКБ
Милитаризация Европы, направленная на подготовку к военному противостоянию с Россией, продолжается ускоренными темпами. Об этом на брифинге заявил начальник... РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T10:44
2026-02-12T10:44
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
европа
россия
безопасность
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Милитаризация Европы, направленная на подготовку к военному противостоянию с Россией, продолжается ускоренными темпами. Об этом на брифинге заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Андрей Сердюков.По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Восточно-Европейском регионе. Определяющим фактором сохранения нестабильности в регионе являются действия Запада, нацеленные на затягивание вооруженного конфликта на Украине, отметил начштаба организации.Сердюков добавил, что особую обеспокоенность вызывает также обстановка в Кавказском регионе, характеризующаяся "сочетанием старых неразрешенных противоречий с новыми геополитическими вызовами"."В значительной степени этому способствуют попытки западных стран укрепить свое влияние на Южном Кавказе", – пояснил он.Начальник Объединенного штаба подчеркнул, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ сохраняет напряженный и непредсказуемый характер. В условиях продолжающейся деградации международных отношений конфликтный потенциал будет только нарастать, указал Сердюков.В соответствии с утвержденным планом в 2026 году предусмотрено проведение 60 мероприятий совместной и оперативной подготовки сил ОДКБ, в том числе восьми командно-штабных и специальных учений.
европа
россия
организация договора о коллективной безопасности (одкб), европа, россия, безопасность, новости
Европа ускоренно готовится к военному противостоянию с РФ – начштаба ОДКБ

Европа ускоренными темпами готовится к военному противостоянию – начальник штаба ОДКБ

10:44 12.02.2026
 
© REUTERS Kacper PempelПольские солдаты ведут огонь из переносного зенитного ракетного комплекса "Пиорун"
Польские солдаты ведут огонь из переносного зенитного ракетного комплекса Пиорун - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© REUTERS Kacper Pempel
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Милитаризация Европы, направленная на подготовку к военному противостоянию с Россией, продолжается ускоренными темпами. Об этом на брифинге заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Андрей Сердюков.
"Ускоренными темпами продолжается милитаризация Европы, открыто направленная на подготовку к военному противостоянию с Россией, для чего активно наращивается присутствие коалиционных войск в непосредственной близости от стран ОДКБ, а также осуществляется оперативное оборудование территорий и совершенствование соответствующей инфраструктуры", – цитирует Сердюкова РИА Новости.
По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Восточно-Европейском регионе. Определяющим фактором сохранения нестабильности в регионе являются действия Запада, нацеленные на затягивание вооруженного конфликта на Украине, отметил начштаба организации.
Сердюков добавил, что особую обеспокоенность вызывает также обстановка в Кавказском регионе, характеризующаяся "сочетанием старых неразрешенных противоречий с новыми геополитическими вызовами".
"В значительной степени этому способствуют попытки западных стран укрепить свое влияние на Южном Кавказе", – пояснил он.
Начальник Объединенного штаба подчеркнул, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ сохраняет напряженный и непредсказуемый характер. В условиях продолжающейся деградации международных отношений конфликтный потенциал будет только нарастать, указал Сердюков.
В соответствии с утвержденным планом в 2026 году предусмотрено проведение 60 мероприятий совместной и оперативной подготовки сил ОДКБ, в том числе восьми командно-штабных и специальных учений.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)ЕвропаРоссияБезопасностьНовости
 
