Европа ускоренно готовится к военному противостоянию с РФ – начштаба ОДКБ

2026-02-12T10:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Милитаризация Европы, направленная на подготовку к военному противостоянию с Россией, продолжается ускоренными темпами. Об этом на брифинге заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Андрей Сердюков.По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Восточно-Европейском регионе. Определяющим фактором сохранения нестабильности в регионе являются действия Запада, нацеленные на затягивание вооруженного конфликта на Украине, отметил начштаба организации.Сердюков добавил, что особую обеспокоенность вызывает также обстановка в Кавказском регионе, характеризующаяся "сочетанием старых неразрешенных противоречий с новыми геополитическими вызовами"."В значительной степени этому способствуют попытки западных стран укрепить свое влияние на Южном Кавказе", – пояснил он.Начальник Объединенного штаба подчеркнул, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ сохраняет напряженный и непредсказуемый характер. В условиях продолжающейся деградации международных отношений конфликтный потенциал будет только нарастать, указал Сердюков.В соответствии с утвержденным планом в 2026 году предусмотрено проведение 60 мероприятий совместной и оперативной подготовки сил ОДКБ, в том числе восьми командно-штабных и специальных учений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что стоит за предупреждением Трампа о риске третьей мировой войны "Сражаться с русскими": генсек НАТО сделал воинственное заявление Обстановка вокруг Белоруссии сложнее, чем в 1941 году - Генштаб страны

Новости

