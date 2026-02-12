https://crimea.ria.ru/20260212/dva-cheloveka-raneny-pri-udare-vsu-po-tambovskoy-oblasti-1153138757.html
Два человека ранены при ударе ВСУ по Тамбовской области
Два человека ранены при ударе ВСУ по Тамбовской области - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Два человека ранены при ударе ВСУ по Тамбовской области
Два человека пострадали во время атаки украинских беспилотников по Тамбовской области. При падении обломков БПЛА в Мичуринске произошли пожары и поврежден... РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T06:14
2026-02-12T06:14
2026-02-12T06:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Два человека пострадали во время атаки украинских беспилотников по Тамбовской области. При падении обломков БПЛА в Мичуринске произошли пожары и поврежден колледж. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов.Кроме того, в результате удара украинских дронов поврежден учебный корпус Промышленно-технологического колледжа.В ночь на четверг в Волгоградской области при ракетном ударе ВСУ загорелся военный объект. Власти приняли решение эвакуировать жителей близлежащего населенного пункта Котлубань в целях безопасности. Пострадавших нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Два человека ранены при ударе ВСУ по Тамбовской области
06:14 12.02.2026 (обновлено: 06:21 12.02.2026)