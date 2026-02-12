https://crimea.ria.ru/20260212/dva-cheloveka-raneny-pri-udare-vsu-po-tambovskoy-oblasti-1153138757.html

Два человека ранены при ударе ВСУ по Тамбовской области

Два человека ранены при ударе ВСУ по Тамбовской области - РИА Новости Крым, 12.02.2026

Два человека ранены при ударе ВСУ по Тамбовской области

Два человека пострадали во время атаки украинских беспилотников по Тамбовской области. При падении обломков БПЛА в Мичуринске произошли пожары и поврежден... РИА Новости Крым, 12.02.2026

2026-02-12T06:14

2026-02-12T06:14

2026-02-12T06:21

тамбовская область

евгений первышов

атаки всу

происшествия

безопасность

пожар

новости сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/15/1122116488_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c79aa81decc0887971ca70b96306dc93.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Два человека пострадали во время атаки украинских беспилотников по Тамбовской области. При падении обломков БПЛА в Мичуринске произошли пожары и поврежден колледж. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов.Кроме того, в результате удара украинских дронов поврежден учебный корпус Промышленно-технологического колледжа.В ночь на четверг в Волгоградской области при ракетном ударе ВСУ загорелся военный объект. Власти приняли решение эвакуировать жителей близлежащего населенного пункта Котлубань в целях безопасности. Пострадавших нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

тамбовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбовская область, евгений первышов, атаки всу, происшествия, безопасность, пожар, новости сво, новости