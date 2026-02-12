Рейтинг@Mail.ru
Два человека ранены при ударе ВСУ по Тамбовской области - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Два человека ранены при ударе ВСУ по Тамбовской области
Два человека ранены при ударе ВСУ по Тамбовской области - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Два человека ранены при ударе ВСУ по Тамбовской области
Два человека пострадали во время атаки украинских беспилотников по Тамбовской области. При падении обломков БПЛА в Мичуринске произошли пожары и поврежден... РИА Новости Крым, 12.02.2026
тамбовская область
евгений первышов
атаки всу
происшествия
безопасность
пожар
новости сво
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Два человека пострадали во время атаки украинских беспилотников по Тамбовской области. При падении обломков БПЛА в Мичуринске произошли пожары и поврежден колледж. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов.Кроме того, в результате удара украинских дронов поврежден учебный корпус Промышленно-технологического колледжа.В ночь на четверг в Волгоградской области при ракетном ударе ВСУ загорелся военный объект. Власти приняли решение эвакуировать жителей близлежащего населенного пункта Котлубань в целях безопасности. Пострадавших нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
тамбовская область
тамбовская область, евгений первышов, атаки всу, происшествия, безопасность, пожар, новости сво, новости
Два человека ранены при ударе ВСУ по Тамбовской области

В Тамбовской области после дара ВСУ горят колледж и магазин – ранены два человека

06:14 12.02.2026 (обновлено: 06:21 12.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашины скорой помощи и МЧС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Два человека пострадали во время атаки украинских беспилотников по Тамбовской области. При падении обломков БПЛА в Мичуринске произошли пожары и поврежден колледж. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов.
"В результате падения беспилотников ВСУ повреждены несколько зданий, загорелся магазин. По предварительной информации, есть двое пострадавших", - написал он в Telegram.
Кроме того, в результате удара украинских дронов поврежден учебный корпус Промышленно-технологического колледжа.
"Произошло возгорание в учебных мастерских. В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Студенты из общежития были эвакуированы в детскую больницу", - добавил глава области.
В ночь на четверг в Волгоградской области при ракетном ударе ВСУ загорелся военный объект. Власти приняли решение эвакуировать жителей близлежащего населенного пункта Котлубань в целях безопасности. Пострадавших нет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Тамбовская областьЕвгений ПервышовАтаки ВСУПроисшествияБезопасностьПожарНовости СВОНовости
 
