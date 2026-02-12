https://crimea.ria.ru/20260212/dorogi-kryma-ochischayut-ot-zimney-soli-1153151218.html

Дороги Крыма очищают от зимней соли

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Крымские дороги перед весной очищают после зимней "химии". Для того, чтобы вся дорожная инфраструктура была чистой, на улицы вышли специальные машины "Крымавтодора".Они моют проезжую часть, обочины, технические полосы, чистят барьерные ограждения, дорожные знаки, остановочные павильоны и другие элементы дорожного обустройства. Все это для того, чтобы удалить остатки соли и противогололедных реагентов.Работы будут организованы поэтапно, они охватят автомобильные дороги с высокой интенсивностью движения, подъезды к населенным пунктам, мосты, путепроводы, социально значимые направления. Особое внимание уделяется участкам, где в зимний период применялось повышенное количество противогололедных материалов.

