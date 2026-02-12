Рейтинг@Mail.ru
Дороги Крыма очищают от зимней соли
Ситуация на дорогах Крыма
Дороги Крыма очищают от зимней соли
Дороги Крыма очищают от зимней соли - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Дороги Крыма очищают от зимней соли
Крымские дороги перед весной очищают после зимней "химии". Для того, чтобы вся дорожная инфраструктура была чистой, на улицы вышли специальные машины...
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Крымские дороги перед весной очищают после зимней "химии". Для того, чтобы вся дорожная инфраструктура была чистой, на улицы вышли специальные машины "Крымавтодора".Они моют проезжую часть, обочины, технические полосы, чистят барьерные ограждения, дорожные знаки, остановочные павильоны и другие элементы дорожного обустройства. Все это для того, чтобы удалить остатки соли и противогололедных реагентов.Работы будут организованы поэтапно, они охватят автомобильные дороги с высокой интенсивностью движения, подъезды к населенным пунктам, мосты, путепроводы, социально значимые направления. Особое внимание уделяется участкам, где в зимний период применялось повышенное количество противогололедных материалов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе завершен этап благоустройства дорог к домам бойцов СВОНикитин поручил обеспечить максимальную безопасность на Крымском мостуВ Севастополе до июня запретят парковаться в центре – причина
Дороги Крыма очищают от зимней соли

Дороги Крыма перед весной очищают после зимней "химии"

15:13 12.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Крымские дороги перед весной очищают после зимней "химии". Для того, чтобы вся дорожная инфраструктура была чистой, на улицы вышли специальные машины "Крымавтодора".
Они моют проезжую часть, обочины, технические полосы, чистят барьерные ограждения, дорожные знаки, остановочные павильоны и другие элементы дорожного обустройства. Все это для того, чтобы удалить остатки соли и противогололедных реагентов.
"Очистка проводится с применением специализированной дорожной техники — комбинированных дорожных машин, поливомоечных установок и с участием ручных бригад. Мойка осуществляется водой под давлением, что позволяет эффективно удалять солевые отложения, предотвращать коррозию металлических конструкций и продлевать срок службы дорожного покрытия и элементов инфраструктуры", - рассказали в "Крымавтодоре".
Работы будут организованы поэтапно, они охватят автомобильные дороги с высокой интенсивностью движения, подъезды к населенным пунктам, мосты, путепроводы, социально значимые направления. Особое внимание уделяется участкам, где в зимний период применялось повышенное количество противогололедных материалов.
