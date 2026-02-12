https://crimea.ria.ru/20260212/dorogi-iz-khersonskoy-oblasti-v-krym-otremontiruyut-do-kontsa-goda-1153151573.html

Дороги из Херсонской области в Крым отремонтируют до конца года

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Херсонской области ремонт участков сразу двух дорог, ведущих в Крым и Приазовье, достиг 50-процентной готовности. Об этом заявил вице-премьер ФР Марат Хуснуллин.По его данным, речь идет об участках дорог Одесса – Мелитополь – Новоазовск и Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь, общей протяженностью 87 километров. Обе дороги Хуснуллин назвал стратегически важными, поскольку они соединяют сразу несколько регионов и проходят через опорные населенные пункты."Долгие годы эти трассы находились в аварийном состоянии, и в прошлом году дорожники приступили к капремонту их участков. Это позволит повысить безопасность движения и улучшить мобильность населения, в целом ускорит процесс интеграции Донбасса и Новороссии в общероссийское пространство", – цитирует вице-премьера пресс-служба Кабмина.Завершение всех работ на объектах он анонсировал до конца года. В свою очередь, председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко, пояснил, что участок автомобильной дороги Одесса – Мелитополь – Новоазовск, о котором идет речь, улучшит транспортную доступность и сократит время в пути до автомобильного пункта пропуска Перекоп в сторону Армянска в Республике Крым."В летний период он является основным транспортным переходом для грузового транспорта для снабжения Крыма продовольствием", – приводится цитата Петушенко на сайте правительства РФ.Осенью дорожники завершили капремонт 35-километрового участка трассы Новая Каховка – Геническ в Херсонской области, сообщал ранее Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В новых регионах восстановили 69 дорожных мостов и путепроводовСевастополь вошел в число лидеров в России по качеству дорожных работУчасток трассы из Крыма в Херсонскую область открыт после ремонта

