Рейтинг@Mail.ru
Дороги из Херсонской области в Крым отремонтируют до конца года - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260212/dorogi-iz-khersonskoy-oblasti-v-krym-otremontiruyut-do-kontsa-goda-1153151573.html
Дороги из Херсонской области в Крым отремонтируют до конца года
Дороги из Херсонской области в Крым отремонтируют до конца года - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Дороги из Херсонской области в Крым отремонтируют до конца года
В Херсонской области ремонт участков сразу двух дорог, ведущих в Крым и Приазовье, достиг 50-процентной готовности. Об этом заявил вице-премьер ФР Марат... РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T15:22
2026-02-12T15:22
марат хуснуллин
новости
правительство россии
херсонская область
крым
новости крыма
новые регионы россии
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/12/1145784117_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5ebc1a243a3155dac4f56f2c5a0eab92.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Херсонской области ремонт участков сразу двух дорог, ведущих в Крым и Приазовье, достиг 50-процентной готовности. Об этом заявил вице-премьер ФР Марат Хуснуллин.По его данным, речь идет об участках дорог Одесса – Мелитополь – Новоазовск и Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь, общей протяженностью 87 километров. Обе дороги Хуснуллин назвал стратегически важными, поскольку они соединяют сразу несколько регионов и проходят через опорные населенные пункты."Долгие годы эти трассы находились в аварийном состоянии, и в прошлом году дорожники приступили к капремонту их участков. Это позволит повысить безопасность движения и улучшить мобильность населения, в целом ускорит процесс интеграции Донбасса и Новороссии в общероссийское пространство", – цитирует вице-премьера пресс-служба Кабмина.Завершение всех работ на объектах он анонсировал до конца года. В свою очередь, председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко, пояснил, что участок автомобильной дороги Одесса – Мелитополь – Новоазовск, о котором идет речь, улучшит транспортную доступность и сократит время в пути до автомобильного пункта пропуска Перекоп в сторону Армянска в Республике Крым."В летний период он является основным транспортным переходом для грузового транспорта для снабжения Крыма продовольствием", – приводится цитата Петушенко на сайте правительства РФ.Осенью дорожники завершили капремонт 35-километрового участка трассы Новая Каховка – Геническ в Херсонской области, сообщал ранее Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В новых регионах восстановили 69 дорожных мостов и путепроводовСевастополь вошел в число лидеров в России по качеству дорожных работУчасток трассы из Крыма в Херсонскую область открыт после ремонта
херсонская область
крым
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/12/1145784117_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af19837b0fc769b1cdb63ef68800f2f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марат хуснуллин, новости, правительство россии, херсонская область, крым, новости крыма, новые регионы россии, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог
Дороги из Херсонской области в Крым отремонтируют до конца года

Две дороги из Херсонской области в Крым и Приазовье отремонтируют до конца года

15:22 12.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство дорог в Херсонской области
Строительство дорог в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Херсонской области ремонт участков сразу двух дорог, ведущих в Крым и Приазовье, достиг 50-процентной готовности. Об этом заявил вице-премьер ФР Марат Хуснуллин.
По его данным, речь идет об участках дорог Одесса – Мелитополь – Новоазовск и Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь, общей протяженностью 87 километров. Обе дороги Хуснуллин назвал стратегически важными, поскольку они соединяют сразу несколько регионов и проходят через опорные населенные пункты.
"Долгие годы эти трассы находились в аварийном состоянии, и в прошлом году дорожники приступили к капремонту их участков. Это позволит повысить безопасность движения и улучшить мобильность населения, в целом ускорит процесс интеграции Донбасса и Новороссии в общероссийское пространство", – цитирует вице-премьера пресс-служба Кабмина.
Завершение всех работ на объектах он анонсировал до конца года. В свою очередь, председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко, пояснил, что участок автомобильной дороги Одесса – Мелитополь – Новоазовск, о котором идет речь, улучшит транспортную доступность и сократит время в пути до автомобильного пункта пропуска Перекоп в сторону Армянска в Республике Крым.
"В летний период он является основным транспортным переходом для грузового транспорта для снабжения Крыма продовольствием", – приводится цитата Петушенко на сайте правительства РФ.
Осенью дорожники завершили капремонт 35-километрового участка трассы Новая Каховка – Геническ в Херсонской области, сообщал ранее Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В новых регионах восстановили 69 дорожных мостов и путепроводов
Севастополь вошел в число лидеров в России по качеству дорожных работ
Участок трассы из Крыма в Херсонскую область открыт после ремонта
 
Марат ХуснуллинНовостиПравительство РоссииХерсонская областьКрымНовости КрымаНовые регионы РоссииРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогРемонт и строительство дорог
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:28РФ рассматривает возможность запуска поездов в Грузию через Абхазию
16:16Реконструкция набережной Коктебеля отстает от графика – когда завершат
16:06Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара
15:56Бахчисарайский район частично обесточен
15:50За избиение полицейского в Евпатории в колонию отправили четверых крымчан
15:42Белоусову доложили о готовности нового БПЛА для армии России
15:36Позор ООН из-за Крыма: что значил резкий тон Лаврова
15:22Дороги из Херсонской области в Крым отремонтируют до конца года
15:13Дороги Крыма очищают от зимней соли
14:53Красный таран: как корабли США были изгнаны из Черного моря
14:39Северо-Крымский канал готов к поступлению воды из Днепра
14:29Больничные в России разрешили закрывать через мессенджер Max
14:12Сколько в Крыму отремонтируют берегоукрепительных сооружений в 2026 году
13:40В Крыму выявили нарушения организации питания в школах и детсадах
13:27Горят "Леопарды" и "Грады": армия России громит ВСУ
13:12Машина скорой помощи подорвалась на мине в Херсонской области
13:01Задержан сообщник устроившего стрельбу в техникуме Анапы – СК
12:57Бесплатные экскурсии и путеводители: в Евпатории открыли туристский центр
12:45На трассе Симферополь-Ялта введен реверс из-за ремонта моста
12:39СК возбудит дело из-за издевательства над сиротой в интернате в Крыму
Лента новостейМолния