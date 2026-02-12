https://crimea.ria.ru/20260212/chem-mozhet-obernutsya-grenlandskiy-krizis-dlya-rossii----posol-1153140101.html
Чем может обернуться "гренландский кризис" для России - посол
Чем может обернуться "гренландский кризис" для России - посол - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Чем может обернуться "гренландский кризис" для России - посол
Итогом затихшего на данном этапе "гренландского кризиса", скорее всего, станет наращивание военного присутствия НАТО в Арктике, направленного против России... РИА Новости Крым, 12.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0c/1153139959_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_5ccccba6809f902ee5bb4b2155666101.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Итогом затихшего на данном этапе "гренландского кризиса", скорее всего, станет наращивание военного присутствия НАТО в Арктике, направленного против России. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал посол РФ в Осло Николай Корчунов.По его словам, на нынешнем этапе "гренландский кризис" явно стихает, однако дальнейшие перспективы настораживают."Главным итогом, по всей видимости, станет наращивание объективно необоснованного, направленного против России и Китая военного присутствия в Арктике стран Североатлантического альянса, в том числе внерегиональных, обделенных своими природными ресурсами", – сказал Корчунов.По мнению главы российского диппредставительства, такой сценарий будет иметь деструктивные последствия для безопасности и стабильности в арктическом регионе, который еще недавно являлся территорией международного сотрудничества и зоной низкой напряженности.Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников, комментируя ситуацию, сказал, что кризис вокруг Гренландии стал результатом разрушения странами Запада правовых основ глобальной архитектуры безопасности.Планы по присоединению Гренландии существовали у США давно – ПутинОстров Гренландия до 1953 года был колонией Дании, сейчас он остается частью Датского королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова силой, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.Претензии Трампа на Гренландию раскололи политикум США – экспертВ январе 2026 года генсек Всемирной Организации Антониу Гутерреш в ответ на запрос Российской Федерации признать право народов Крыма, Донбасса и Новороссии на самоопределение по аналогии с Гренландией заявил, что, в отличие от Гренландии, к Крыму и другим историческим регионам России этот принцип неприменим.Пушков о Гренландии: в глазах мира Европа выглядит униженной и бессильной
Чем может обернуться "гренландский кризис" для России - посол
Итогом "гренландского кризиса" станет усиление НАТО в Арктике – посол РФ в Осло
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Итогом затихшего на данном этапе "гренландского кризиса", скорее всего, станет наращивание военного присутствия НАТО в Арктике, направленного против России. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал посол РФ в Осло Николай Корчунов.
По его словам, на нынешнем этапе "гренландский кризис" явно стихает, однако дальнейшие перспективы настораживают.
"Главным итогом, по всей видимости, станет наращивание объективно необоснованного, направленного против России и Китая военного присутствия в Арктике стран Североатлантического альянса, в том числе внерегиональных, обделенных своими природными ресурсами", – сказал Корчунов.
По мнению главы российского диппредставительства, такой сценарий будет иметь деструктивные последствия для безопасности и стабильности в арктическом регионе, который еще недавно являлся территорией международного сотрудничества и зоной низкой напряженности.
Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников, комментируя ситуацию, сказал, что кризис вокруг Гренландии стал результатом разрушения странами Запада правовых основ глобальной архитектуры безопасности.
Остров Гренландия до 1953 года был колонией Дании, сейчас он остается частью Датского королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял
, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова силой, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В январе 2026 года генсек Всемирной Организации Антониу Гутерреш в ответ на запрос
Российской Федерации признать право народов Крыма, Донбасса и Новороссии на самоопределение по аналогии с Гренландией заявил
, что, в отличие от Гренландии, к Крыму и другим историческим регионам России этот принцип неприменим.
