Чем может обернуться "гренландский кризис" для России - посол - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Чем может обернуться "гренландский кризис" для России - посол
Чем может обернуться "гренландский кризис" для России - посол - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Чем может обернуться "гренландский кризис" для России - посол
Итогом затихшего на данном этапе "гренландского кризиса", скорее всего, станет наращивание военного присутствия НАТО в Арктике, направленного против России... РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T09:43
2026-02-12T09:43
гренландия
россия
нато
сша
арктика
безопасность
мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Итогом затихшего на данном этапе "гренландского кризиса", скорее всего, станет наращивание военного присутствия НАТО в Арктике, направленного против России. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал посол РФ в Осло Николай Корчунов.По его словам, на нынешнем этапе "гренландский кризис" явно стихает, однако дальнейшие перспективы настораживают.По мнению главы российского диппредставительства, такой сценарий будет иметь деструктивные последствия для безопасности и стабильности в арктическом регионе, который еще недавно являлся территорией международного сотрудничества и зоной низкой напряженности.Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников, комментируя ситуацию, сказал, что кризис вокруг Гренландии стал результатом разрушения странами Запада правовых основ глобальной архитектуры безопасности.Планы по присоединению Гренландии существовали у США давно – ПутинОстров Гренландия до 1953 года был колонией Дании, сейчас он остается частью Датского королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова силой, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.Претензии Трампа на Гренландию раскололи политикум США – экспертВ январе 2026 года генсек Всемирной Организации Антониу Гутерреш в ответ на запрос Российской Федерации признать право народов Крыма, Донбасса и Новороссии на самоопределение по аналогии с Гренландией заявил, что, в отличие от Гренландии, к Крыму и другим историческим регионам России этот принцип неприменим.Пушков о Гренландии: в глазах мира Европа выглядит униженной и бессильной
гренландия
россия
сша
арктика
гренландия, россия, нато, сша, арктика, безопасность, мнения
Чем может обернуться "гренландский кризис" для России - посол

Итогом "гренландского кризиса" станет усиление НАТО в Арктике – посол РФ в Осло

09:43 12.02.2026
 
© REUTERS Stoyan NenovВид с дрона на Нуук, Гренландия, 7 февраля 2026 года.
Вид с дрона на Нуук, Гренландия, 7 февраля 2026 года. REUTERS/Stoyan Nenov - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Итогом затихшего на данном этапе "гренландского кризиса", скорее всего, станет наращивание военного присутствия НАТО в Арктике, направленного против России. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал посол РФ в Осло Николай Корчунов.
По его словам, на нынешнем этапе "гренландский кризис" явно стихает, однако дальнейшие перспективы настораживают.
"Главным итогом, по всей видимости, станет наращивание объективно необоснованного, направленного против России и Китая военного присутствия в Арктике стран Североатлантического альянса, в том числе внерегиональных, обделенных своими природными ресурсами", – сказал Корчунов.
По мнению главы российского диппредставительства, такой сценарий будет иметь деструктивные последствия для безопасности и стабильности в арктическом регионе, который еще недавно являлся территорией международного сотрудничества и зоной низкой напряженности.
Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников, комментируя ситуацию, сказал, что кризис вокруг Гренландии стал результатом разрушения странами Запада правовых основ глобальной архитектуры безопасности.
Планы по присоединению Гренландии существовали у США давно – Путин
Остров Гренландия до 1953 года был колонией Дании, сейчас он остается частью Датского королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова силой, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Претензии Трампа на Гренландию раскололи политикум США – эксперт
В январе 2026 года генсек Всемирной Организации Антониу Гутерреш в ответ на запрос Российской Федерации признать право народов Крыма, Донбасса и Новороссии на самоопределение по аналогии с Гренландией заявил, что, в отличие от Гренландии, к Крыму и другим историческим регионам России этот принцип неприменим.
Пушков о Гренландии: в глазах мира Европа выглядит униженной и бессильной
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия будет готова к милитаризации Гренландии со стороны США – МИД
Крым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможны
Маски сброшены: что заявления Трампа о Гренландии сказали об Украине
 
ГренландияРоссияНАТОСШААрктикаБезопасностьМнения
 
