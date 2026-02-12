https://crimea.ria.ru/20260212/chem-mozhet-obernutsya-grenlandskiy-krizis-dlya-rossii----posol-1153140101.html

Чем может обернуться "гренландский кризис" для России - посол

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Итогом затихшего на данном этапе "гренландского кризиса", скорее всего, станет наращивание военного присутствия НАТО в Арктике, направленного против России. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал посол РФ в Осло Николай Корчунов.По его словам, на нынешнем этапе "гренландский кризис" явно стихает, однако дальнейшие перспективы настораживают.По мнению главы российского диппредставительства, такой сценарий будет иметь деструктивные последствия для безопасности и стабильности в арктическом регионе, который еще недавно являлся территорией международного сотрудничества и зоной низкой напряженности.Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников, комментируя ситуацию, сказал, что кризис вокруг Гренландии стал результатом разрушения странами Запада правовых основ глобальной архитектуры безопасности.Планы по присоединению Гренландии существовали у США давно – ПутинОстров Гренландия до 1953 года был колонией Дании, сейчас он остается частью Датского королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова силой, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.Претензии Трампа на Гренландию раскололи политикум США – экспертВ январе 2026 года генсек Всемирной Организации Антониу Гутерреш в ответ на запрос Российской Федерации признать право народов Крыма, Донбасса и Новороссии на самоопределение по аналогии с Гренландией заявил, что, в отличие от Гренландии, к Крыму и другим историческим регионам России этот принцип неприменим.Пушков о Гренландии: в глазах мира Европа выглядит униженной и бессильнойСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия будет готова к милитаризации Гренландии со стороны США – МИД Крым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможны Маски сброшены: что заявления Трампа о Гренландии сказали об Украине

