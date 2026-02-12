Рейтинг@Mail.ru
Больничные в России разрешили закрывать через мессенджер Max - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Больничные в России разрешили закрывать через мессенджер Max
Больничные в России разрешили закрывать через мессенджер Max - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Больничные в России разрешили закрывать через мессенджер Max
Больничные в РФ разрешили закрывать дистанционно через мессенджер Max, в случае его продления врач принимает решение о необходимости очного осмотра. Об этом... РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T14:29
2026-02-12T14:29
мессенджеры
национальный мессенджер max
минздрав рф
больничный
россия
медицина
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Больничные в РФ разрешили закрывать дистанционно через мессенджер Max, в случае его продления врач принимает решение о необходимости очного осмотра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Минздрав РФ.Отмечается, что при необходимости уточнения состояния гражданина в целях определения его трудоспособности лечащий врач принимает решение об очном осмотре."Кроме того, закрытие листков нетрудоспособности с применением телемедицинских технологий с использованием национального мессенджера возможно при формировании листка по уходу за больным членом семьи, а также при карантине и при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих", - говорится в документе.
россия
мессенджеры, национальный мессенджер max, минздрав рф, больничный, россия, медицина, новости
Больничные в России разрешили закрывать через мессенджер Max

Минздрав РФ разрешил дистанционно закрывать больничные через мессенджер Max

14:29 12.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе открыли новую поликлинику на Балаклавской
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Больничные в РФ разрешили закрывать дистанционно через мессенджер Max, в случае его продления врач принимает решение о необходимости очного осмотра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Минздрав РФ.

"Лечащий врач имеет право применять телемедицинские технологии с использованием национального мессенджера в целях оценки состояния здоровья, в том числе при проведении экспертизы временной нетрудоспособности, и в случае подтверждения восстановления трудовой функции пациента закрыть лист нетрудоспособности", - говорится в документе.

Отмечается, что при необходимости уточнения состояния гражданина в целях определения его трудоспособности лечащий врач принимает решение об очном осмотре.
"Кроме того, закрытие листков нетрудоспособности с применением телемедицинских технологий с использованием национального мессенджера возможно при формировании листка по уходу за больным членом семьи, а также при карантине и при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих", - говорится в документе.
МессенджерыНациональный мессенджер MaxМинздрав РФБольничныйРоссияМедицинаНовости
 
