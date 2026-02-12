https://crimea.ria.ru/20260212/bolnichnye-v-rossii-razreshili-zakryvat--cherez-messendzher-max-1153149805.html
Больничные в России разрешили закрывать через мессенджер Max
Больничные в России разрешили закрывать через мессенджер Max - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Больничные в России разрешили закрывать через мессенджер Max
Больничные в РФ разрешили закрывать дистанционно через мессенджер Max, в случае его продления врач принимает решение о необходимости очного осмотра. Об этом... РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T14:29
2026-02-12T14:29
2026-02-12T14:29
мессенджеры
национальный мессенджер max
минздрав рф
больничный
россия
медицина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152076639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fda3c74c46b5f08cbfde9dc1c2540d82.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Больничные в РФ разрешили закрывать дистанционно через мессенджер Max, в случае его продления врач принимает решение о необходимости очного осмотра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Минздрав РФ.Отмечается, что при необходимости уточнения состояния гражданина в целях определения его трудоспособности лечащий врач принимает решение об очном осмотре."Кроме того, закрытие листков нетрудоспособности с применением телемедицинских технологий с использованием национального мессенджера возможно при формировании листка по уходу за больным членом семьи, а также при карантине и при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих", - говорится в документе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оплачиваемый больничный теперь доступен самозанятым – какие условияВ России вырастет максимальный размер больничногоНазван максимальный лимит дохода для расчета больничного в 2025 году
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152076639_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d95a1f15e4d5db5b4033fbff0a093527.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мессенджеры, национальный мессенджер max, минздрав рф, больничный, россия, медицина, новости
Больничные в России разрешили закрывать через мессенджер Max
Минздрав РФ разрешил дистанционно закрывать больничные через мессенджер Max
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Больничные в РФ разрешили закрывать дистанционно через мессенджер Max, в случае его продления врач принимает решение о необходимости очного осмотра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Минздрав РФ.
"Лечащий врач имеет право применять телемедицинские технологии с использованием национального мессенджера в целях оценки состояния здоровья, в том числе при проведении экспертизы временной нетрудоспособности, и в случае подтверждения восстановления трудовой функции пациента закрыть лист нетрудоспособности", - говорится в документе.
Отмечается, что при необходимости уточнения состояния гражданина в целях определения его трудоспособности лечащий врач принимает решение об очном осмотре.
"Кроме того, закрытие листков нетрудоспособности с применением телемедицинских технологий с использованием национального мессенджера возможно при формировании листка по уходу за больным членом семьи, а также при карантине и при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих", - говорится в документе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: