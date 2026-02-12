https://crimea.ria.ru/20260212/bolnichnye-v-rossii-razreshili-zakryvat--cherez-messendzher-max-1153149805.html

Больничные в России разрешили закрывать через мессенджер Max

2026-02-12T14:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Больничные в РФ разрешили закрывать дистанционно через мессенджер Max, в случае его продления врач принимает решение о необходимости очного осмотра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Минздрав РФ.Отмечается, что при необходимости уточнения состояния гражданина в целях определения его трудоспособности лечащий врач принимает решение об очном осмотре."Кроме того, закрытие листков нетрудоспособности с применением телемедицинских технологий с использованием национального мессенджера возможно при формировании листка по уходу за больным членом семьи, а также при карантине и при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих", - говорится в документе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оплачиваемый больничный теперь доступен самозанятым – какие условияВ России вырастет максимальный размер больничногоНазван максимальный лимит дохода для расчета больничного в 2025 году

