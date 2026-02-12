https://crimea.ria.ru/20260212/besplatnye-ekskursii-i-putevoditeli-v-evpatorii-otkryli-turistskiy-tsentr-1153147414.html

Бесплатные экскурсии и путеводители: в Евпатории открыли туристский центр

Бесплатные экскурсии и путеводители: в Евпатории открыли туристский центр - РИА Новости Крым, 12.02.2026

Бесплатные экскурсии и путеводители: в Евпатории открыли туристский центр

12.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Евпатории на территории автовокзала в рамках программы "Гостеприимный Крым" открыли третий республиканский Туристско-информационный центр. Об этом сообщили в минкурортов Крыма.Здесь гости Крыма могут узнать о вариантах отдыха на полуострове, получить бесплатные карты курортных городов с популярными достопримечательностями или онлайн-путеводители. Кроме того, в течение года будут проходить бесплатные экскурсии по самым интересным местам Евпатории.Всего в Крыму работает три туристских центра. Первые два открыли в Симферополе на ж/д вокзале и перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани. Всего за два года здесь смогли получить консультации больше свыше 40 тысяч человек, добавили в минкурортов.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в 2025 году Крым принял около 7 миллионов туристов, что стало на 15% больше, чем годом ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смартфон вместо бумаг: в музеях и театрах Крыма ввели QR-код для льготКрым отменяет "низкий" сезон и ставит туризм на потокПочему туристы возвращаются в Крым

