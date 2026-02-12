Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники ВСУ атаковали город Ухта в Коми - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Беспилотники ВСУ атаковали город Ухта в Коми
Беспилотники ВСУ атаковали город Ухта в Коми - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Беспилотники ВСУ атаковали город Ухта в Коми
Атака беспилотников зафиксирована в городе Ухта республики Коми, произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает в своем... РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T11:56
2026-02-12T11:56
республика коми
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798927_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5bb4fa7bbf97e561e6fa67e764cfc52.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Атака беспилотников зафиксирована в городе Ухта республики Коми, произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает в своем Telegram-канал глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн.Он заверил, что принимаются все необходимые меры безопасности. Службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме. По информации мэра города Марины Метелевой, в городе создан и работает оперативный штаб.
Беспилотники ВСУ атаковали город Ухта в Коми

Беспилотники ВСУ атаковали город Ухта в Коми - горит нефтеперерабатывающий завод

11:56 12.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Атака беспилотников зафиксирована в городе Ухта республики Коми, произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает в своем Telegram-канал глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн.
"Сегодня наш регион подвергся атаке украинских беспилотников. На территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте зафиксировано возгорание. На месте работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил он.
Он заверил, что принимаются все необходимые меры безопасности. Службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме.
"Руководство предприятий и организаций принимает необходимые меры для обеспечения безопасности всех граждан и предотвращения возможных рисков. Мероприятия проводятся согласно установленным регламентам и требованиям безопасности", - отметил он.
По информации мэра города Марины Метелевой, в городе создан и работает оперативный штаб.

"Прошу сохранять спокойствие.Ситуация контролируется. Штаб работает", - проинформировала она.

