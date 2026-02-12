https://crimea.ria.ru/20260212/bespilotniki-vsu-atakovali-gorod-ukhta-v-komi--1153145089.html

Беспилотники ВСУ атаковали город Ухта в Коми

Беспилотники ВСУ атаковали город Ухта в Коми - РИА Новости Крым, 12.02.2026

Беспилотники ВСУ атаковали город Ухта в Коми

Атака беспилотников зафиксирована в городе Ухта республики Коми, произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает в своем... РИА Новости Крым, 12.02.2026

2026-02-12T11:56

2026-02-12T11:56

2026-02-12T11:56

республика коми

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798927_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5bb4fa7bbf97e561e6fa67e764cfc52.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Атака беспилотников зафиксирована в городе Ухта республики Коми, произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает в своем Telegram-канал глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн.Он заверил, что принимаются все необходимые меры безопасности. Службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме. По информации мэра города Марины Метелевой, в городе создан и работает оперативный штаб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

республика коми

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика коми, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия