Беспилотники ВСУ атаковали город Ухта в Коми - горит нефтеперерабатывающий завод
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Атака беспилотников зафиксирована в городе Ухта республики Коми, произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает в своем Telegram-канал глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн.
"Сегодня наш регион подвергся атаке украинских беспилотников. На территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте зафиксировано возгорание. На месте работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил он.
Он заверил, что принимаются все необходимые меры безопасности. Службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме.
"Руководство предприятий и организаций принимает необходимые меры для обеспечения безопасности всех граждан и предотвращения возможных рисков. Мероприятия проводятся согласно установленным регламентам и требованиям безопасности", - отметил он.
По информации мэра города Марины Метелевой, в городе создан и работает оперативный штаб.
"Прошу сохранять спокойствие.Ситуация контролируется. Штаб работает", - проинформировала она.