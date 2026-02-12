Рейтинг@Mail.ru
Белоусову доложили о готовности нового БПЛА для армии России
Белоусову доложили о готовности нового БПЛА для армии России
2026-02-12T15:42
2026-02-12T15:42
2026
Новости
андрей белоусов, беспилотник (бпла, дрон), армия и флот, вооруженные силы россии, новости, оружие, министерство обороны рф
Белоусову доложили о готовности нового БПЛА для увеличения радиуса действий дронов

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Министру обороны России Андрею Белоусову доложили о готовности нового БПЛА для ретрансляции сигнала радиосвязи и увеличения радиуса действий ударных дронов. Об этом сообщает Минобороны России.
Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте одного из соединений Южной группировки войск, где заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях войск.

"Андрею Белоусову доложили о готовности нового беспилотного летательного аппарата самолетного типа для ретрансляции сигнала радиосвязи и увеличения радиуса действия ударных дронов", - говорится в сообщении.

Кроме того, министру представлены забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов, которые применяются с целью прикрытия маршрутов движения штурмовых групп и путей подвоза провизии и боеприпасов.
Также Белоусову доложили, что в подразделения беспилотных систем поставлено оборудование 3D-печати для изготовления комплектующих, технического обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов.
"Главе российского военного ведомства был представлен разработанный военнослужащими группировки опытный образец мобильного комплекта, обеспечивающего весь спектр современной закрытой связи", – добавили в ведомстве.
Также в ходе инспекции командующий "Южной" группировкой генерал-лейтенант Сергей Медведев доложил министру обороны РФ о ходе наступательных действий подразделениями группировки и характере действий противника. Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск и вручил государственные награды отличившимся военнослужащим.
