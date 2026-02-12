https://crimea.ria.ru/20260212/belousovu-dolozhili-o-gotovnosti-novogo-bpla-dlya-armii-rossii-1153151797.html

Белоусову доложили о готовности нового БПЛА для армии России

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Министру обороны России Андрею Белоусову доложили о готовности нового БПЛА для ретрансляции сигнала радиосвязи и увеличения радиуса действий ударных дронов. Об этом сообщает Минобороны России.Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте одного из соединений Южной группировки войск, где заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях войск.Кроме того, министру представлены забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов, которые применяются с целью прикрытия маршрутов движения штурмовых групп и путей подвоза провизии и боеприпасов.Также Белоусову доложили, что в подразделения беспилотных систем поставлено оборудование 3D-печати для изготовления комплектующих, технического обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов."Главе российского военного ведомства был представлен разработанный военнослужащими группировки опытный образец мобильного комплекта, обеспечивающего весь спектр современной закрытой связи", – добавили в ведомстве.Также в ходе инспекции командующий "Южной" группировкой генерал-лейтенант Сергей Медведев доложил министру обороны РФ о ходе наступательных действий подразделениями группировки и характере действий противника. Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск и вручил государственные награды отличившимся военнослужащим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

