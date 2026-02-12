https://crimea.ria.ru/20260212/belousovu-dolozhili-o-gotovnosti-novogo-bpla-dlya-armii-rossii-1153151797.html
Белоусову доложили о готовности нового БПЛА для армии России
Белоусову доложили о готовности нового БПЛА для армии России - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Белоусову доложили о готовности нового БПЛА для армии России
Министру обороны России Андрею Белоусову доложили о готовности нового БПЛА для ретрансляции сигнала радиосвязи и увеличения радиуса действий ударных дронов. Об... РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T15:42
2026-02-12T15:42
2026-02-12T15:42
андрей белоусов
беспилотник (бпла, дрон)
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
оружие
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/01/1143842977_0:0:2164:1217_1920x0_80_0_0_258ccc555ee565815a4dc4fd6efc1166.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Министру обороны России Андрею Белоусову доложили о готовности нового БПЛА для ретрансляции сигнала радиосвязи и увеличения радиуса действий ударных дронов. Об этом сообщает Минобороны России.Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте одного из соединений Южной группировки войск, где заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях войск.Кроме того, министру представлены забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов, которые применяются с целью прикрытия маршрутов движения штурмовых групп и путей подвоза провизии и боеприпасов.Также Белоусову доложили, что в подразделения беспилотных систем поставлено оборудование 3D-печати для изготовления комплектующих, технического обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов."Главе российского военного ведомства был представлен разработанный военнослужащими группировки опытный образец мобильного комплекта, обеспечивающего весь спектр современной закрытой связи", – добавили в ведомстве.Также в ходе инспекции командующий "Южной" группировкой генерал-лейтенант Сергей Медведев доложил министру обороны РФ о ходе наступательных действий подразделениями группировки и характере действий противника. Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск и вручил государственные награды отличившимся военнослужащим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/01/1143842977_226:0:2145:1439_1920x0_80_0_0_e4132bef4e5efc18b086e1e279378ec6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей белоусов, беспилотник (бпла, дрон), армия и флот, вооруженные силы россии, новости, оружие, министерство обороны рф
Белоусову доложили о готовности нового БПЛА для армии России
Белоусову доложили о готовности нового БПЛА для увеличения радиуса действий дронов
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Министру обороны России Андрею Белоусову доложили о готовности нового БПЛА для ретрансляции сигнала радиосвязи и увеличения радиуса действий ударных дронов. Об этом сообщает Минобороны России.
Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте одного из соединений Южной группировки войск, где заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях войск.
"Андрею Белоусову доложили о готовности нового беспилотного летательного аппарата самолетного типа для ретрансляции сигнала радиосвязи и увеличения радиуса действия ударных дронов", - говорится в сообщении.
Кроме того, министру представлены забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов, которые применяются с целью прикрытия маршрутов движения штурмовых групп и путей подвоза провизии и боеприпасов.
Также Белоусову доложили, что в подразделения беспилотных систем поставлено оборудование 3D-печати для изготовления комплектующих, технического обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов.
"Главе российского военного ведомства был представлен разработанный военнослужащими группировки опытный образец мобильного комплекта, обеспечивающего весь спектр современной закрытой связи", – добавили в ведомстве.
Также в ходе инспекции командующий "Южной" группировкой генерал-лейтенант Сергей Медведев доложил министру обороны РФ о ходе наступательных действий подразделениями группировки и характере действий противника. Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск и вручил государственные награды отличившимся военнослужащим.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.