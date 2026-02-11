Жителю Фороса грозит 5 лет за призыв убивать русских

https://crimea.ria.ru/20260211/zhitelyu-forosa-grozit-5-let-za-prizyv-ubivat-russkikh--1153119426.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Жителю Фороса грозит до пяти лет лишения свободы за призывы в интернете к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По информации силовиков, 61-летний сторож одного из гаражно-строительных кооперативов активно публиковал русофобские посты в украинском чате одного из мессенджеров.По данному факту возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета. Крымчанину может грозить до пяти лет заключения.Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Ранее жителя Симферопольского района Крыма задержали за призывы к убийству. Мужчина активно участвовал в украинских чатах в мессенджерах, где оскорблял русских и призывал их убивать. От правосудия интернет-деятель пытался скрыться псевдонимом, однако это не помешало специалистам вычислить владельца профиля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителю Севастополя грозит до пяти лет за призывы к убийствуЯлтинец передавал СБУ данные о военных российских кораблях в СевастополеЖитель Крыма получил 17 лет колонии за госизмену

