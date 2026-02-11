Рейтинг@Mail.ru
Житель Крыма хранил контрафактные сигареты на 13 млн – приговор суда - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Житель Крыма хранил контрафактные сигареты на 13 млн – приговор суда
Житель Крыма хранил контрафактные сигареты на 13 млн – приговор суда - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Житель Крыма хранил контрафактные сигареты на 13 млн – приговор суда
54-летний житель Симферополя приговорен к условному сроку и штрафу за хранение немаркированного табака на сумму 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153118314_0:0:1212:683_1920x0_80_0_0_362ac312613525c1971200720ad6db7d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. 54-летний житель Симферополя приговорен к условному сроку и штрафу за хранение немаркированного табака на сумму 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Отмечается, что подсудимый хранил крупную партию немаркированных пачек сигарет в торговых и складских помещениях. Общая стоимость изъятой табачной продукции превысила 13 млн рублей. Кроме того, в доход государства конфисковано 200 тысяч рублей, что равно стоимости автомобиля, который мужчина использовал для совершения преступления.
крым, симферополь, прокуратура республики крым, приговор, суд, правосудие, контрафакт, новости крыма
Житель Крыма хранил контрафактные сигареты на 13 млн – приговор суда

Крымчанин получил условный срок за хранение контрафактных сигарет на 13 миллионов рублей

13:52 11.02.2026
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Житель Крыма хранил контрафактные сигареты на 13 миллионов рублей
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. 54-летний житель Симферополя приговорен к условному сроку и штрафу за хранение немаркированного табака на сумму 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Отмечается, что подсудимый хранил крупную партию немаркированных пачек сигарет в торговых и складских помещениях. Общая стоимость изъятой табачной продукции превысила 13 млн рублей.

"Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года со штрафом в размере 350 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в доход государства конфисковано 200 тысяч рублей, что равно стоимости автомобиля, который мужчина использовал для совершения преступления.
КрымСимферопольПрокуратура Республики КрымПриговорСудПравосудиеКонтрафактНовости Крыма
 
