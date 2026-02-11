https://crimea.ria.ru/20260211/zhitel-kryma-khranil-kontrafaktnye-sigarety-na-13-mln--prigovor-suda-1153118740.html
Житель Крыма хранил контрафактные сигареты на 13 млн – приговор суда
Житель Крыма хранил контрафактные сигареты на 13 млн – приговор суда - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Житель Крыма хранил контрафактные сигареты на 13 млн – приговор суда
54-летний житель Симферополя приговорен к условному сроку и штрафу за хранение немаркированного табака на сумму 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T13:52
2026-02-11T13:52
2026-02-11T13:52
крым
симферополь
прокуратура республики крым
приговор
суд
правосудие
контрафакт
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153118314_0:0:1212:683_1920x0_80_0_0_362ac312613525c1971200720ad6db7d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. 54-летний житель Симферополя приговорен к условному сроку и штрафу за хранение немаркированного табака на сумму 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Отмечается, что подсудимый хранил крупную партию немаркированных пачек сигарет в торговых и складских помещениях. Общая стоимость изъятой табачной продукции превысила 13 млн рублей. Кроме того, в доход государства конфисковано 200 тысяч рублей, что равно стоимости автомобиля, который мужчина использовал для совершения преступления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153118314_121:0:1078:718_1920x0_80_0_0_9bcf8e0b14e3b351fc92b2a48347b0e4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, прокуратура республики крым, приговор, суд, правосудие, контрафакт, новости крыма
Житель Крыма хранил контрафактные сигареты на 13 млн – приговор суда
Крымчанин получил условный срок за хранение контрафактных сигарет на 13 миллионов рублей