Зеленский планирует президентские выборы в мае - СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует провести весенние выборы одновременно с референдумом по мирному соглашению с Россией. Об этом сообщает газета Financial Times.На минувших выходных агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что чиновники из США и Украины обсудили график, согласно которому к марту 2026 года будет подготовлен проект мирного соглашения, а в мае на Украине состоится референдум по нему и выборы.При этом отмечается, что Зеленский может объявить о проведении референдума и президентских выборов уже в конце февраля.Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение, что США подталкивают Киев к заключению мира с Россией и проведению референдума на Украине, при этом ставят важные для Белого дома дедлайны, но это не значит, что все будет так, как планирует официальный Вашингтон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В США анонсировали скорое мирное соглашение по УкраинеНа Украине раскрыли схему хищения денег на "зеленой" энергетике"Началась зачистка": Тимошенко сделала заявление после обысков в партии
09:16 11.02.2026 (обновлено: 11:03 11.02.2026)