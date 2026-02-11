Рейтинг@Mail.ru
Зеленский планирует президентские выборы в мае - СМИ - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Зеленский планирует президентские выборы в мае - СМИ
Зеленский планирует президентские выборы в мае - СМИ - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Зеленский планирует президентские выборы в мае - СМИ
Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует провести весенние выборы одновременно с референдумом по мирному соглашению с Россией. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T09:16
2026-02-11T11:03
украина
владимир зеленский
выборы на украине
политика
новости
сша
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует провести весенние выборы одновременно с референдумом по мирному соглашению с Россией. Об этом сообщает газета Financial Times.На минувших выходных агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что чиновники из США и Украины обсудили график, согласно которому к марту 2026 года будет подготовлен проект мирного соглашения, а в мае на Украине состоится референдум по нему и выборы.При этом отмечается, что Зеленский может объявить о проведении референдума и президентских выборов уже в конце февраля.Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение, что США подталкивают Киев к заключению мира с Россией и проведению референдума на Украине, при этом ставят важные для Белого дома дедлайны, но это не значит, что все будет так, как планирует официальный Вашингтон.
Зеленский планирует президентские выборы в мае - СМИ

09:16 11.02.2026 (обновлено: 11:03 11.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует провести весенние выборы одновременно с референдумом по мирному соглашению с Россией. Об этом сообщает газета Financial Times.
На минувших выходных агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что чиновники из США и Украины обсудили график, согласно которому к марту 2026 года будет подготовлен проект мирного соглашения, а в мае на Украине состоится референдум по нему и выборы.
"Администрация Трампа оказывает давление на украинского лидера, требуя провести оба голосования до 15 мая, иначе он рискует потерять гарантии безопасности", - пишет газета.
При этом отмечается, что Зеленский может объявить о проведении референдума и президентских выборов уже в конце февраля.
Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение, что США подталкивают Киев к заключению мира с Россией и проведению референдума на Украине, при этом ставят важные для Белого дома дедлайны, но это не значит, что все будет так, как планирует официальный Вашингтон.
