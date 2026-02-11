https://crimea.ria.ru/20260211/zelenskiy-oproverg-informatsiyu-o-planakh-nazvat-datu-vyborov-na-ukraine-1153137569.html

Зеленский опроверг информацию о планах назвать дату выборов на Украине

Зеленский опроверг информацию о планах назвать дату выборов на Украине - РИА Новости Крым, 11.02.2026

Зеленский опроверг информацию о планах назвать дату выборов на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский опроверг информацию о планах назвать дату проведения выборов на Украине 24 февраля и снова начал выдвигать условия для

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский опроверг информацию о планах назвать дату проведения выборов на Украине 24 февраля и снова начал выдвигать условия для того, чтобы они состоялись.Ранее газета Financial Times сообщила, что Зеленский планирует провести выборы на Украине одновременно с референдумом по мирному соглашению с Россией.На минувших выходных агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что чиновники из США и Украины обсудили график, согласно которому к марту 2026 года будет подготовлен проект мирного соглашения, а в мае на Украине состоится референдум по нему и выборы.Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение, что США подталкивают Киев к заключению мира с Россией и проведению референдума на Украине, при этом ставят важные для Белого дома дедлайны, но это не значит, что все будет так, как планирует официальный Вашингтон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В США анонсировали скорое мирное соглашение по УкраинеНа Украине раскрыли схему хищения денег на "зеленой" энергетике"Началась зачистка": Тимошенко сделала заявление после обысков в партии

