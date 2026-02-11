Рейтинг@Mail.ru
Зеленский опроверг информацию о планах назвать дату выборов на Украине - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Зеленский опроверг информацию о планах назвать дату выборов на Украине
Зеленский опроверг информацию о планах назвать дату выборов на Украине - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Зеленский опроверг информацию о планах назвать дату выборов на Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский опроверг информацию о планах назвать дату проведения выборов на Украине 24 февраля и снова начал выдвигать условия для РИА Новости Крым, 11.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский опроверг информацию о планах назвать дату проведения выборов на Украине 24 февраля и снова начал выдвигать условия для того, чтобы они состоялись.Ранее газета Financial Times сообщила, что Зеленский планирует провести выборы на Украине одновременно с референдумом по мирному соглашению с Россией.На минувших выходных агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что чиновники из США и Украины обсудили график, согласно которому к марту 2026 года будет подготовлен проект мирного соглашения, а в мае на Украине состоится референдум по нему и выборы.Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение, что США подталкивают Киев к заключению мира с Россией и проведению референдума на Украине, при этом ставят важные для Белого дома дедлайны, но это не значит, что все будет так, как планирует официальный Вашингтон.
новости, украина, владимир зеленский, выборы на украине, референдум
Зеленский опроверг информацию о планах назвать дату выборов на Украине

Зеленский опроверг информацию о планах объявить о выборах 24 февраля

23:29 11.02.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский опроверг информацию о планах назвать дату проведения выборов на Украине 24 февраля и снова начал выдвигать условия для того, чтобы они состоялись.

"Касаемо намерения объявить о выборах 24-го (февраля – ред.) – первый раз слышу... Я много раз говорил, что мы приходим к выборам, когда есть соответствующие гарантии безопасности... Я всегда говорил, что вопрос выборов поднимают те или иные партнеры. Украина никогда не поднимала, но мы готовы к выборам", – цитирует РИА Новости слова Зеленского украинским СМИ.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Зеленский планирует провести выборы на Украине одновременно с референдумом по мирному соглашению с Россией.
На минувших выходных агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что чиновники из США и Украины обсудили график, согласно которому к марту 2026 года будет подготовлен проект мирного соглашения, а в мае на Украине состоится референдум по нему и выборы.
Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение, что США подталкивают Киев к заключению мира с Россией и проведению референдума на Украине, при этом ставят важные для Белого дома дедлайны, но это не значит, что все будет так, как планирует официальный Вашингтон.
