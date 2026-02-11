Рейтинг@Mail.ru
Запад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – Лавров - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260211/zapad-kollektivno-molchal-o-popytkakh-kieva-zadushit-krym--lavrov-1153109771.html
Запад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – Лавров
Запад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – Лавров - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Запад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – Лавров
Никто на Западе и пальцем не пошевелил, когда в 2014 году на Украине объявили, что задушат Крым энергетически и экономически. Но сейчас они "причитают" по... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T08:11
2026-02-11T08:11
коллективный запад
украина
крым
энергетическая блокада крыма
водная блокада крыма
транспортная блокада крыма
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
политика
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110103/83/1101038363_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_ce4be9f0e9caaca93cfe3a0bbf3be238.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Никто на Западе и пальцем не пошевелил, когда в 2014 году на Украине объявили, что задушат Крым энергетически и экономически. Но сейчас они "причитают" по поводу тяжелой истории с энергетическим обеспечением Украины. Об этом в интервью интернет-проекту "Эмпатия Манучи" заявил глава МИД России Сергей Лавров.Когда российская сторона в марте 2025 года на месяц прекратила удары по энергетической инфраструктуре Украины по предложению американского лидера Дональда Трампа, киевский режим 130 раз нарушил соглашение, к которому тогда якобы присоединился, напомнил министр.11 мая президент России Владимир Путин отметил, что киевский режим порядка 130 раз нарушил 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам России и почти 5000 раз – пасхальное перемирие. Он подчеркнул, что украинские власти вообще не откликнулись на предложение России о прекращении огня на период празднования 80-летия Победы. Более того, после объявления этого предложения, киевские власти предприняли масштабные атаки.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Западу стыдно за страницы истории до крымского референдума – ЛавровЗащита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине - МИДЭкс-депутат Рады: блэкаут в Киеве – расплата за блокады Крыма и Донбасса
https://crimea.ria.ru/20240426/kak-ukraina-khotela-vysushit-krym--k-10-letiyu-vodnoy-blokady-1136719712.html
украина
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110103/83/1101038363_248:0:2200:1464_1920x0_80_0_0_5c521b217e6b1c20cef2929d829f8a52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коллективный запад, украина, крым, энергетическая блокада крыма, водная блокада крыма, транспортная блокада крыма, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, политика, внешняя политика, новости
Запад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – Лавров

Лавров сравнил реакцию Запада на потуги Киева задушить Крым и нынешнюю ситуацию на Украине

08:11 11.02.2026
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкАктивисты заблокировали автотрассу у поселка Чонгар на границе Украины и Крыма
Активисты заблокировали автотрассу у поселка Чонгар на границе Украины и Крыма - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости . Денис Петров
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Никто на Западе и пальцем не пошевелил, когда в 2014 году на Украине объявили, что задушат Крым энергетически и экономически. Но сейчас они "причитают" по поводу тяжелой истории с энергетическим обеспечением Украины. Об этом в интервью интернет-проекту "Эмпатия Манучи" заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Сейчас они рыдают по поводу того, что украинская энергетика страдает. Никто из них даже пальцем не пошевелил, когда украинские путчисты после госпереворота открыто объявили, что задушат Крым энергетически, экономически, в продовольственном плане и в плане поставок туда воды. Это было. Сейчас причитают по поводу тяжелой истории с энергетическим обеспечением Украины", – сказано в сообщении.
Когда российская сторона в марте 2025 года на месяц прекратила удары по энергетической инфраструктуре Украины по предложению американского лидера Дональда Трампа, киевский режим 130 раз нарушил соглашение, к которому тогда якобы присоединился, напомнил министр.
11 мая президент России Владимир Путин отметил, что киевский режим порядка 130 раз нарушил 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам России и почти 5000 раз – пасхальное перемирие. Он подчеркнул, что украинские власти вообще не откликнулись на предложение России о прекращении огня на период празднования 80-летия Победы. Более того, после объявления этого предложения, киевские власти предприняли масштабные атаки.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Западу стыдно за страницы истории до крымского референдума – Лавров
Защита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине - МИД
Экс-депутат Рады: блэкаут в Киеве – расплата за блокады Крыма и Донбасса
РИА Новости Крым вспоминает водную блокаду Крыма в год десятилетия ее начала
26 апреля 2024, 06:03Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как Украина хотела "высушить" Крым – к 10-летию водной блокады
 
Коллективный ЗападУкраинаКрымЭнергетическая блокада КрымаВодная блокада КрымаТранспортная блокада КрымаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Сергей ЛавровПолитикаВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:41Как в Крыму реализуют новую стратегию государственной нацполитики России
08:22Туристы бронируют весеннюю Ялту – цены в отелях
08:11Запад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – Лавров
07:57В Севастополе возобновили движение морского транспорта
07:4910 человек погибли и 25 ранены при стрельбе в школе в Канаде
07:39Как в России 201 год назад спустили первый пароход – инфографика
07:23108 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России за ночь
07:02В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
06:29БПЛА упали на детский сад и повредили жилые дома в Волгограде
06:10Крым помогает Беларуси противостоять попыткам Запада развалить республику
00:01Погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 11 февраля
23:25Еще 10 дронов ликвидировали над Крымом и Азовским морем за три часа
23:20Землетрясения на Кубани и ограничения работы Telegram: главное за день
23:07В Севастополе загорелся жилой дом
22:51В Сочи работает ПВО – над городом отражают атаку беспилотников
22:37Евросоюз вводит санкции против Тимати за концерты в Крыму
22:21"Дух Анкориджа" стал ширмой для реализации планов США – мнение
22:03На железной дороге в Подмосковье взорвался автомобиль
21:47Как на СВО конструкторы боевой техники работают бок о бок с военными
Лента новостейМолния