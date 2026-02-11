https://crimea.ria.ru/20260211/zapad-kollektivno-molchal-o-popytkakh-kieva-zadushit-krym--lavrov-1153109771.html

Запад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – Лавров

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Никто на Западе и пальцем не пошевелил, когда в 2014 году на Украине объявили, что задушат Крым энергетически и экономически. Но сейчас они "причитают" по поводу тяжелой истории с энергетическим обеспечением Украины. Об этом в интервью интернет-проекту "Эмпатия Манучи" заявил глава МИД России Сергей Лавров.Когда российская сторона в марте 2025 года на месяц прекратила удары по энергетической инфраструктуре Украины по предложению американского лидера Дональда Трампа, киевский режим 130 раз нарушил соглашение, к которому тогда якобы присоединился, напомнил министр.11 мая президент России Владимир Путин отметил, что киевский режим порядка 130 раз нарушил 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам России и почти 5000 раз – пасхальное перемирие. Он подчеркнул, что украинские власти вообще не откликнулись на предложение России о прекращении огня на период празднования 80-летия Победы. Более того, после объявления этого предложения, киевские власти предприняли масштабные атаки.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Западу стыдно за страницы истории до крымского референдума – ЛавровЗащита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине - МИДЭкс-депутат Рады: блэкаут в Киеве – расплата за блокады Крыма и Донбасса

