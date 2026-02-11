https://crimea.ria.ru/20260211/zapad-kollektivno-molchal-o-popytkakh-kieva-zadushit-krym--lavrov-1153109771.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Никто на Западе и пальцем не пошевелил, когда в 2014 году на Украине объявили, что задушат Крым энергетически и экономически. Но сейчас они "причитают" по поводу тяжелой истории с энергетическим обеспечением Украины. Об этом в интервью интернет-проекту "Эмпатия Манучи" заявил глава МИД России Сергей Лавров.Когда российская сторона в марте 2025 года на месяц прекратила удары по энергетической инфраструктуре Украины по предложению американского лидера Дональда Трампа, киевский режим 130 раз нарушил соглашение, к которому тогда якобы присоединился, напомнил министр.11 мая президент России Владимир Путин отметил, что киевский режим порядка 130 раз нарушил 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам России и почти 5000 раз – пасхальное перемирие. Он подчеркнул, что украинские власти вообще не откликнулись на предложение России о прекращении огня на период празднования 80-летия Победы. Более того, после объявления этого предложения, киевские власти предприняли масштабные атаки.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Никто на Западе и пальцем не пошевелил, когда в 2014 году на Украине объявили, что задушат Крым энергетически и экономически. Но сейчас они "причитают" по поводу тяжелой истории с энергетическим обеспечением Украины. Об этом в интервью интернет-проекту "Эмпатия Манучи" заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Сейчас они рыдают по поводу того, что украинская энергетика страдает. Никто из них даже пальцем не пошевелил, когда украинские путчисты после госпереворота открыто объявили, что задушат Крым энергетически, экономически, в продовольственном плане и в плане поставок туда воды. Это было. Сейчас причитают по поводу тяжелой истории с энергетическим обеспечением Украины", – сказано в сообщении.
Когда российская сторона в марте 2025 года на месяц прекратила удары по энергетической инфраструктуре Украины по предложению американского лидера Дональда Трампа, киевский режим 130 раз нарушил соглашение, к которому тогда якобы присоединился, напомнил министр.
11 мая президент России Владимир Путин отметил, что киевский режим порядка 130 раз нарушил
30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам России и почти 5000 раз – пасхальное перемирие. Он подчеркнул, что украинские власти вообще не откликнулись на предложение России о прекращении огня на период празднования 80-летия Победы. Более того, после объявления этого предложения, киевские власти предприняли масштабные атаки.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
