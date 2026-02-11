Рейтинг@Mail.ru
Взрывы и стрельба из бомбометов в Севастополе продлятся до ночи
Взрывы и стрельба из бомбометов в Севастополе продлятся до ночи
Взрывы и стрельба из бомбометов в Севастополе продлятся до ночи
Взрывы и стрельба из бомбометов в Севастополе продлятся до ночи
Стрельбы из различных видов оружия запланированы в Севастополе в среду до 23 часов. Будут также слышны неоднократные взрывы, предупредил в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 11.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Стрельбы из различных видов оружия запланированы в Севастополе в среду до 23 часов. Будут также слышны неоднократные взрывы, предупредил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев."Ориентировочно до 23:00 флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами", – сказано в сообщении.Развожаев уточнил, что тренировки будут проводить в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Казачьей бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи.Аналогичные учения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами в Севастополе проходили накануне. Флот в течение дня проводил в окрестностях города тренировки.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму "ДРГ противника" пыталась напасть на воинскую колоннуБойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – АксеновКрым под охраной: кто и как защищает полуостров
Взрывы и стрельба из бомбометов в Севастополе продлятся до ночи

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Стрельбы из различных видов оружия запланированы в Севастополе в среду до 23 часов. Будут также слышны неоднократные взрывы, предупредил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами", – сказано в сообщении.
Развожаев уточнил, что тренировки будут проводить в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Казачьей бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи.

"Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", – написал губернатор Севастополя.

Аналогичные учения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами в Севастополе проходили накануне. Флот в течение дня проводил в окрестностях города тренировки.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Лента новостейМолния