ВСУ ударили по предприятию в Белгороде – раненых госпитализируют
Три человека ранены при ударе ВСУ по предприятию в одном из сел Белгородской области. Об этом сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T15:01
2026-02-11T15:01
2026-02-11T15:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Три человека ранены при ударе ВСУ по предприятию в одном из сел Белгородской области. Об этом сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, двое мужчин госпитализированы в городскую больницу Белгорода с осколочными ранениями живота и лица, третий пострадавший – с баротравмой.На месте атаки повреждены гараж и три автомобиля, также уточнил глава региона.ВСУ регулярно атакуют критическую инфраструктуру Белгорода, сообщал ранее Гладков. В ночь на среду над регионами России, в том числе над Белгородской областью, сбиты 108 вражеских беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Веерные отключения и пункты обогрева - ситуация в Белгороде после атакКрым примет 1500 детей из пострадавшей от атак ВСУ Белгородской областиВСУ повторно ударили по энергообъектам в Белгороде
15:01 11.02.2026 (обновлено: 15:14 11.02.2026)