ВСУ ударили по предприятию в Белгороде – раненых госпитализируют - РИА Новости Крым, 11.02.2026
ВСУ ударили по предприятию в Белгороде – раненых госпитализируют
ВСУ ударили по предприятию в Белгороде – раненых госпитализируют - РИА Новости Крым, 11.02.2026
ВСУ ударили по предприятию в Белгороде – раненых госпитализируют
Три человека ранены при ударе ВСУ по предприятию в одном из сел Белгородской области. Об этом сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T15:01
2026-02-11T15:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Три человека ранены при ударе ВСУ по предприятию в одном из сел Белгородской области. Об этом сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, двое мужчин госпитализированы в городскую больницу Белгорода с осколочными ранениями живота и лица, третий пострадавший – с баротравмой.На месте атаки повреждены гараж и три автомобиля, также уточнил глава региона.ВСУ регулярно атакуют критическую инфраструктуру Белгорода, сообщал ранее Гладков. В ночь на среду над регионами России, в том числе над Белгородской областью, сбиты 108 вражеских беспилотников.
ВСУ ударили по предприятию в Белгороде – раненых госпитализируют

Три человека ранены при ударе ВСУ по предприятию в Белгородском округе – Гладков

15:01 11.02.2026 (обновлено: 15:14 11.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Три человека ранены при ударе ВСУ по предприятию в одном из сел Белгородской области. Об этом сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Головино Белгородского округа беспилотник ВСУ атаковал производственное предприятие. Пострадали три человека", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его данным, двое мужчин госпитализированы в городскую больницу Белгорода с осколочными ранениями живота и лица, третий пострадавший – с баротравмой.
На месте атаки повреждены гараж и три автомобиля, также уточнил глава региона.
ВСУ регулярно атакуют критическую инфраструктуру Белгорода, сообщал ранее Гладков. В ночь на среду над регионами России, в том числе над Белгородской областью, сбиты 108 вражеских беспилотников.
