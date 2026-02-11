https://crimea.ria.ru/20260211/vsu-udarili-po-deystvuyuschemu-detskomu-sadu-v-zaporozhskoy-oblasti-1153131090.html
ВСУ ударили по действующему детскому саду в Запорожской области
ВСУ ударили по действующему детскому саду в Запорожской области - РИА Новости Крым, 11.02.2026
ВСУ ударили по действующему детскому саду в Запорожской области
Киевские боевики атаковали одно из сел Запорожской области – удар пришелся по действующему детскому саду. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T18:16
2026-02-11T18:16
2026-02-11T18:22
евгений балицкий
запорожская область
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153131345_0:186:960:726_1920x0_80_0_0_0e00a0f3fecff308f1c4bd4eda5b5f4b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Киевские боевики атаковали одно из сел Запорожской области – удар пришелся по действующему детскому саду. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.На момент обстрела в здании детей не было, благо пострадавших нет, подчеркнул он.7 февраля в Запорожской области при атаке украинского дрона по частному дому погибла пенсионерка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Врач погиб при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской области"Люди измотаны": на Украине сделали заявление об уступках территорийПоднял на улице: мальчик сильно пострадал от петарды в Подмосковье
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153131345_0:96:960:816_1920x0_80_0_0_7ef324ed40c4cf536f960d14d2292631.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений балицкий, запорожская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ ударили по действующему детскому саду в Запорожской области
ВСУ ударили беспилотниками по действующему детскому саду в Запорожской области
18:16 11.02.2026 (обновлено: 18:22 11.02.2026)