ВСУ ударили по действующему детскому саду в Запорожской области

ВСУ ударили по действующему детскому саду в Запорожской области - РИА Новости Крым, 11.02.2026

ВСУ ударили по действующему детскому саду в Запорожской области

Киевские боевики атаковали одно из сел Запорожской области – удар пришелся по действующему детскому саду. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 11.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Киевские боевики атаковали одно из сел Запорожской области – удар пришелся по действующему детскому саду. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.На момент обстрела в здании детей не было, благо пострадавших нет, подчеркнул он.7 февраля в Запорожской области при атаке украинского дрона по частному дому погибла пенсионерка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Врач погиб при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской области"Люди измотаны": на Украине сделали заявление об уступках территорийПоднял на улице: мальчик сильно пострадал от петарды в Подмосковье

