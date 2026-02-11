https://crimea.ria.ru/20260211/vsu-nanesli-raketnyy-udar-po-belgorodu-1153132409.html
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и округу
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и округу - РИА Новости Крым, 11.02.2026
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и округу
Киевские боевики нанесли очередной ракетный удар по Белгороду – повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T18:47
2026-02-11T18:47
2026-02-11T19:00
новости
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_c62a2186876a6f09a3df012925eac5b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Киевские боевики нанесли очередной ракетный удар по Белгороду – повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.И подчеркнул, что по предварительной информации, пострадавших нет. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий. Информация о других последствиях уточняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260211/vsu-udarili-po-deystvuyuschemu-detskomu-sadu-v-zaporozhskoy-oblasti-1153131090.html
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_c115a93b1bf8d8c6325f1009e35f8216.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и округу
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и округу – повреждены объекты инфраструктуры
18:47 11.02.2026 (обновлено: 19:00 11.02.2026)