ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и округу - РИА Новости Крым, 11.02.2026
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и округу
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и округу - РИА Новости Крым, 11.02.2026
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и округу
Киевские боевики нанесли очередной ракетный удар по Белгороду – повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Киевские боевики нанесли очередной ракетный удар по Белгороду – повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.И подчеркнул, что по предварительной информации, пострадавших нет. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий. Информация о других последствиях уточняется.
Новости
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и округу

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и округу – повреждены объекты инфраструктуры

18:47 11.02.2026 (обновлено: 19:00 11.02.2026)
 
Мигалка полиции
Мигалка полиции
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Киевские боевики нанесли очередной ракетный удар по Белгороду – повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По Белгороду и Белгородскому округу нанесен очередной ракетный удар. В результате серьезно повреждены объекты инфраструктуры. Есть отключение электроэнергии в нескольких муниципалитетах", – написал Гладков в своем Telegram-канале.

И подчеркнул, что по предварительной информации, пострадавших нет. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий. Информация о других последствиях уточняется.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
