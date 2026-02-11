Рейтинг@Mail.ru
Воздушную тревогу объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260211/vozdushnuyu-trevogu-obyavili-v-sevastopole-1153104952.html
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Воздушную тревогу объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
В Севастополе объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T18:52
2026-02-11T18:52
михаил развожаев
севастополь
новости севастополя
срочные новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_0:141:2896:1770_1920x0_80_0_0_04af0577afdf59deecf627160f19f04c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги севастопольцам и гостям надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.Наземный и морской городской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7e5228da5fa65122b316da605e7bf168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
Воздушную тревогу объявили в Севастополе

В Севастополе воздушная тревога

18:52 11.02.2026
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – проинформировал глава региона в Telegram.
Во время воздушной тревоги севастопольцам и гостям надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.
Наземный и морской городской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Михаил РазвожаевСевастопольНовости СевастополяСрочные новости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:28В Крыму назвали сумму поддержки агробизнеса за 12 лет в составе России
19:17Более 74 млн туристов посетили Крым за 12 лет после воссоединения с РФ
19:07Крымские аграрии получат до 30% экономии при покупке новой техники
18:52Воздушную тревогу объявили в Севастополе
18:47ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и округу
18:38Крым вошел в топ-10 регионов РФ по темпам экономического роста
18:31В Крыму мужчина прописал у себя 30 незаконных мигрантов
18:16ВСУ ударили по действующему детскому саду в Запорожской области
18:07В школе Санкт-Петербурга выявили 96 случаев острой кишечной инфекции
17:56Новые регионы получат 2 млрд на страхование новостроек
17:35В интересах исторических регионов принято более 100 федеральных законов
17:17Крым выполнил программу социально-экономического развития на 99,9%
17:05В Крыму предложили построить трассу Геническ – Феодосия
16:52Студент расстрелял людей в техникуме Анапы – что известно о ЧП
16:36Бездомная собака в Евпатории укусила ребенка возле его дома
16:22Над Крымом и еще четырьмя регионами России ликвидировали 26 беспилотников
16:16Авария на сетях частично обесточила Алушту
16:07Под Алуштой столкнулись автобус и легковушка – пассажира зажало в авто
15:57Следком возбудил уголовное дело в связи со стрельбой в Анапе
15:50Пшеница и ячмень Крыма идут в мир: одобрены крупные экспортные квоты
Лента новостейМолния