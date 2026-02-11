Рейтинг@Mail.ru
В замедлении Telegram нет ничего хорошего – Песков - РИА Новости Крым, 11.02.2026
В замедлении Telegram нет ничего хорошего – Песков
В замедлении Telegram нет ничего хорошего – Песков - РИА Новости Крым, 11.02.2026
В замедлении Telegram нет ничего хорошего – Песков
В замедлении мессенджера Telegram в России нет ничего хорошего, однако законы необходимо выполнять. Так прокомментировал заявление Роскомнадзора об ограничении... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T12:55
2026-02-11T12:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В замедлении мессенджера Telegram в России нет ничего хорошего, однако законы необходимо выполнять. Так прокомментировал заявление Роскомнадзора об ограничении работы мессенджера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.С понедельника россияне массово начали сообщать о плохой работе Telegram. Больше всего жалоб поступает от пользователей Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирской и Самарской областей. Более половины пользователей жалуются на общий сбой, также пользователи пишут о проблемах с работой мобильного приложения и получением уведомлений.В Госдуме сообщили, что вопрос блокировки мессенджера Telegram в России не обсуждались на заседаниях комитета Госдумы по информационной политике.При этом в Роскомнадзоре заявили, что в отношении Telegram и ряда других мессенджеров введены ограничения, поскольку ими не удален ряд нарушений действующего законодательство. По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений.
В замедлении Telegram нет ничего хорошего – Песков

Песков выразил сожаления по поводу замедления Telegram

12:55 11.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В замедлении мессенджера Telegram в России нет ничего хорошего, однако законы необходимо выполнять. Так прокомментировал заявление Роскомнадзора об ограничении работы мессенджера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь можно только выразить сожаление, в этом нет ничего хорошего, но закон нужно выполнять", - цитирует Пескова РИА Новости.
С понедельника россияне массово начали сообщать о плохой работе Telegram. Больше всего жалоб поступает от пользователей Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирской и Самарской областей. Более половины пользователей жалуются на общий сбой, также пользователи пишут о проблемах с работой мобильного приложения и получением уведомлений.
В Госдуме сообщили, что вопрос блокировки мессенджера Telegram в России не обсуждались на заседаниях комитета Госдумы по информационной политике.
При этом в Роскомнадзоре заявили, что в отношении Telegram и ряда других мессенджеров введены ограничения, поскольку ими не удален ряд нарушений действующего законодательство. По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
