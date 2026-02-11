https://crimea.ria.ru/20260211/v-zamedlenii-telegram-net-nichego-khoroshego--peskov-1153117391.html

В замедлении Telegram нет ничего хорошего – Песков

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144126652_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_fe3278f7ab2bf4299beb07f9aba3022e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В замедлении мессенджера Telegram в России нет ничего хорошего, однако законы необходимо выполнять. Так прокомментировал заявление Роскомнадзора об ограничении работы мессенджера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.С понедельника россияне массово начали сообщать о плохой работе Telegram. Больше всего жалоб поступает от пользователей Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирской и Самарской областей. Более половины пользователей жалуются на общий сбой, также пользователи пишут о проблемах с работой мобильного приложения и получением уведомлений.В Госдуме сообщили, что вопрос блокировки мессенджера Telegram в России не обсуждались на заседаниях комитета Госдумы по информационной политике.При этом в Роскомнадзоре заявили, что в отношении Telegram и ряда других мессенджеров введены ограничения, поскольку ими не удален ряд нарушений действующего законодательство. По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

