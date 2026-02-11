https://crimea.ria.ru/20260211/v-simferopole-startovala-mezhdunarodnaya-vystavka-agroekspokrym-1153112168.html

В Симферополе стартовала международная выставка "АгроЭкспоКрым"

В Симферополе стартовала международная выставка "АгроЭкспоКрым" - РИА Новости Крым, 11.02.2026

В Симферополе стартовала международная выставка "АгроЭкспоКрым"

В Крыму открылась выставка "АгроЭкспоКрым 2026", объединившая представителей власти, науки и бизнеса вокруг ключевых вызовов и точек роста регионального АПК,... РИА Новости Крым, 11.02.2026

2026-02-11T12:49

2026-02-11T12:49

2026-02-11T12:52

симферополь

агропромышленный комплекс (апк)

крым

новости крыма

сельское хозяйство

георгий мурадов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153117068_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_543e3125b957d163d6e195b0fc2a41c5.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Крыму открылась выставка "АгроЭкспоКрым 2026", объединившая представителей власти, науки и бизнеса вокруг ключевых вызовов и точек роста регионального АПК, передает корреспондент РИА Новости Крым. В центре внимания мероприятия – вода, семена, технологии и инвестиции. Торжественная церемония открытия прошла на главной сцене выставки, где собрались представители не только сельскохозяйственной сферы, но также промышленной и туристической.Он подчеркнул, что даже в условиях применения беспрецедентных санкций, Крым успешно торгует на внешнем рынке зерном, продукцией виноделия, натуральной косметикой. Регион также может гордиться научными достижениями в области семеноводства, выращивания и переработки эфиромасличных культур. "Мы готовы делиться накопленным опытом с нашими коллегами из других российских регионов и дружественных России стран", - добавил Мурадов.В рамках старта мероприятия запланировано подписание соглашения между министерством сельского хозяйства Крыма и компанией "Ростсельмаш". Первый день деловой программы посвящен ключевым задачам крымского агропромышленного комплекса, в том числе кадровому вопросу. Отдельный акцент будет сделан на овощеводстве и семеноводстве: селекция, качество посевного материала и кооперация с научными центрами. Мелиорация – еще один центральный блок. Речь пойдет о строительстве оросительных систем, господдержке и механизмах льготного финансирования. В повестке также развитие аква- и марикультуры, ветеринарные требования и цифровые учеты в федеральных системах. Обсуждению подлежат и изменения в трудовом законодательстве, налоговый режим и работа в государственных информационных системах. Во второй день участники выставки сосредоточатся на инфраструктуре и инвестициях. Обсудят агротуризм, создание агротехнопарков, распределительных центров и развитие логистики юга России. Выставка "АгроЭкспоКрым 2026" продлится до 12 февраля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, агропромышленный комплекс (апк), крым, новости крыма, сельское хозяйство, георгий мурадов