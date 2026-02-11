https://crimea.ria.ru/20260211/v-simferopole-startovala-mezhdunarodnaya-vystavka-agroekspokrym-1153112168.html
В Симферополе стартовала международная выставка "АгроЭкспоКрым"
В Симферополе стартовала международная выставка "АгроЭкспоКрым" - РИА Новости Крым, 11.02.2026
В Симферополе стартовала международная выставка "АгроЭкспоКрым"
В Крыму открылась выставка "АгроЭкспоКрым 2026", объединившая представителей власти, науки и бизнеса вокруг ключевых вызовов и точек роста регионального АПК,... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T12:49
2026-02-11T12:49
2026-02-11T12:52
симферополь
агропромышленный комплекс (апк)
крым
новости крыма
сельское хозяйство
георгий мурадов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153117068_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_543e3125b957d163d6e195b0fc2a41c5.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Крыму открылась выставка "АгроЭкспоКрым 2026", объединившая представителей власти, науки и бизнеса вокруг ключевых вызовов и точек роста регионального АПК, передает корреспондент РИА Новости Крым. В центре внимания мероприятия – вода, семена, технологии и инвестиции. Торжественная церемония открытия прошла на главной сцене выставки, где собрались представители не только сельскохозяйственной сферы, но также промышленной и туристической.Он подчеркнул, что даже в условиях применения беспрецедентных санкций, Крым успешно торгует на внешнем рынке зерном, продукцией виноделия, натуральной косметикой. Регион также может гордиться научными достижениями в области семеноводства, выращивания и переработки эфиромасличных культур. "Мы готовы делиться накопленным опытом с нашими коллегами из других российских регионов и дружественных России стран", - добавил Мурадов.В рамках старта мероприятия запланировано подписание соглашения между министерством сельского хозяйства Крыма и компанией "Ростсельмаш". Первый день деловой программы посвящен ключевым задачам крымского агропромышленного комплекса, в том числе кадровому вопросу. Отдельный акцент будет сделан на овощеводстве и семеноводстве: селекция, качество посевного материала и кооперация с научными центрами. Мелиорация – еще один центральный блок. Речь пойдет о строительстве оросительных систем, господдержке и механизмах льготного финансирования. В повестке также развитие аква- и марикультуры, ветеринарные требования и цифровые учеты в федеральных системах. Обсуждению подлежат и изменения в трудовом законодательстве, налоговый режим и работа в государственных информационных системах. Во второй день участники выставки сосредоточатся на инфраструктуре и инвестициях. Обсудят агротуризм, создание агротехнопарков, распределительных центров и развитие логистики юга России. Выставка "АгроЭкспоКрым 2026" продлится до 12 февраля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153117068_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cbf491ca46001e8766fa7017f57bf6a4.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, агропромышленный комплекс (апк), крым, новости крыма, сельское хозяйство, георгий мурадов
В Симферополе стартовала международная выставка "АгроЭкспоКрым"
В Крыму соберутся ключевые фигуры аграрного комплекса для обсуждения развития отрасли
12:49 11.02.2026 (обновлено: 12:52 11.02.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым
. В Крыму открылась выставка "АгроЭкспоКрым 2026", объединившая представителей власти, науки и бизнеса вокруг ключевых вызовов и точек роста регионального АПК, передает корреспондент РИА Новости Крым.
В центре внимания мероприятия – вода, семена, технологии и инвестиции.
Торжественная церемония открытия прошла на главной сцене выставки, где собрались представители не только сельскохозяйственной сферы, но также промышленной и туристической.
"АгроЭкспо Крым 2026" - мероприятие, прочно зарекомендовавшее себя в выставочном календаре Юга России как авторитетная экспертная площадка, на которой профессионалы отрасли многие годы делятся опытом и смело внедряют новые технологические решения", - говорится в приветственном слове зампредседателя Совета министров Крыма – постпреда республики при президенте России Георгия Мурадова.
Он подчеркнул, что даже в условиях применения беспрецедентных санкций, Крым успешно торгует на внешнем рынке зерном, продукцией виноделия, натуральной косметикой. Регион также может гордиться научными достижениями в области семеноводства, выращивания и переработки эфиромасличных культур.
"Мы готовы делиться накопленным опытом с нашими коллегами из других российских регионов и дружественных России стран", - добавил Мурадов.
В рамках старта мероприятия запланировано подписание соглашения между министерством сельского хозяйства Крыма и компанией "Ростсельмаш".
Первый день деловой программы посвящен ключевым задачам крымского агропромышленного комплекса, в том числе кадровому вопросу. Отдельный акцент будет сделан на овощеводстве и семеноводстве: селекция, качество посевного материала и кооперация с научными центрами.
Мелиорация – еще один центральный блок. Речь пойдет о строительстве оросительных систем, господдержке и механизмах льготного финансирования. В повестке также развитие аква- и марикультуры, ветеринарные требования и цифровые учеты в федеральных системах.
Обсуждению подлежат и изменения в трудовом законодательстве, налоговый режим и работа в государственных информационных системах.
Во второй день участники выставки сосредоточатся на инфраструктуре и инвестициях. Обсудят агротуризм, создание агротехнопарков, распределительных центров и развитие логистики юга России. Выставка "АгроЭкспоКрым 2026" продлится до 12 февраля.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.