В школе Санкт-Петербурга выявили 96 случаев острой кишечной инфекции
В школе Санкт-Петербурга выявили 96 случаев острой кишечной инфекции
В школе Санкт-Петербурга выявили 96 случаев острой кишечной инфекции - РИА Новости Крым, 11.02.2026
В школе Санкт-Петербурга выявили 96 случаев острой кишечной инфекции
96 детей подхватили кишечную инфекцию в одной из школ Санкт-Петербурга, сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T18:07
2026-02-11T18:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. 96 детей подхватили кишечную инфекцию в одной из школ Санкт-Петербурга, сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора.У всех заболевших и контактных лиц обнаружили норовирусную инфекцию, уточнили в Роспотребнадзоре. В школе провели комплекс мер по локализации и ликвидации очага инфекции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В школе Санкт-Петербурга выявили 96 случаев острой кишечной инфекции

96 случаев острой кишечной инфекции выявили в одной из школ Санкт-Петербурга

18:07 11.02.2026 (обновлено: 18:15 11.02.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. 96 детей подхватили кишечную инфекцию в одной из школ Санкт-Петербурга, сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора.
"Всего зарегистрировано 96 случаев острой кишечной инфекции среди учащихся и сотрудников ГБОУ школа № 39 Невского района Санкт-Петербурга, сотрудников пищеблока АО "КСП "Волна", – проинформировали в ведомстве.
У всех заболевших и контактных лиц обнаружили норовирусную инфекцию, уточнили в Роспотребнадзоре. В школе провели комплекс мер по локализации и ликвидации очага инфекции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния