В Севастополе возобновили движение морского транспорта
Морской пассажирский транспорт в Севастополе снова осуществляет рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском профильном департаменте. РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T07:57
2026-02-11T07:57
2026-02-11T07:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе снова осуществляет рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском профильном департаменте.Рейд в Севастополе был закрыт в 6:47. Ограничение действовало больше часа. На этот период была организована работа компенсационных автобусных маршрутов. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:57 11.02.2026 (обновлено: 07:58 11.02.2026)