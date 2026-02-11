Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе возобновили движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260211/v-sevastopole-vozobnovili-dvizhenie-morskogo-transporta-1153109530.html
В Севастополе возобновили движение морского транспорта
В Севастополе возобновили движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 11.02.2026
В Севастополе возобновили движение морского транспорта
Морской пассажирский транспорт в Севастополе снова осуществляет рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском профильном департаменте. РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T07:57
2026-02-11T07:58
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
городская среда
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785804_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_345e0eef3a69226159fca075e6fea73b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе снова осуществляет рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском профильном департаменте.Рейд в Севастополе был закрыт в 6:47. Ограничение действовало больше часа. На этот период была организована работа компенсационных автобусных маршрутов. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785804_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_4c704754f6f80160bf52260fffd6f398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, новости севастополя, логистика
В Севастополе возобновили движение морского транспорта

В Севастополе открыли рейд

07:57 11.02.2026 (обновлено: 07:58 11.02.2026)
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе снова осуществляет рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском профильном департаменте.
Рейд в Севастополе был закрыт в 6:47. Ограничение действовало больше часа. На этот период была организована работа компенсационных автобусных маршрутов.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортМорской транспортОбщественный транспортГородская средаДепартамент транспорта СевастополяНовости СевастополяЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:41Как в Крыму реализуют новую стратегию государственной нацполитики России
08:22Туристы бронируют весеннюю Ялту – цены в отелях
08:11Запад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – Лавров
07:57В Севастополе возобновили движение морского транспорта
07:4910 человек погибли и 25 ранены при стрельбе в школе в Канаде
07:39Как в России 201 год назад спустили первый пароход – инфографика
07:23108 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России за ночь
07:02В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
06:29БПЛА упали на детский сад и повредили жилые дома в Волгограде
06:10Крым помогает Беларуси противостоять попыткам Запада развалить республику
00:01Погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 11 февраля
23:25Еще 10 дронов ликвидировали над Крымом и Азовским морем за три часа
23:20Землетрясения на Кубани и ограничения работы Telegram: главное за день
23:07В Севастополе загорелся жилой дом
22:51В Сочи работает ПВО – над городом отражают атаку беспилотников
22:37Евросоюз вводит санкции против Тимати за концерты в Крыму
22:21"Дух Анкориджа" стал ширмой для реализации планов США – мнение
22:03На железной дороге в Подмосковье взорвался автомобиль
21:47Как на СВО конструкторы боевой техники работают бок о бок с военными
Лента новостейМолния