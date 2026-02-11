Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе снова воздушная тревога - РИА Новости Крым, 11.02.2026
В Севастополе снова воздушная тревога
В Севастополе снова воздушная тревога - РИА Новости Крым, 11.02.2026
В Севастополе снова воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T23:16
2026-02-11T23:16
воздушная тревога в севастополе
севастополь
новости севастополя
срочные новости крыма
атаки всу на крым
новости сво
михаил развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев."Внимание всем! Воздушная тревога!" – проинформировал глава региона в Telegram.Во время воздушной тревоги севастопольцам и гостям надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.Наземный и морской городской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
РИА Новости Крым
Новости
воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, атаки всу на крым, новости сво, михаил развожаев
В Севастополе снова воздушная тревога

В Севастополе воздушная тревога второй раз за день

23:16 11.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – проинформировал глава региона в Telegram.
Во время воздушной тревоги севастопольцам и гостям надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.
Наземный и морской городской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
