В Севастополе снова воздушная тревога
В Севастополе снова воздушная тревога - РИА Новости Крым, 11.02.2026
В Севастополе снова воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T23:16
2026-02-11T23:16
2026-02-11T23:16
В Севастополе снова воздушная тревога
В Севастополе воздушная тревога второй раз за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – проинформировал глава региона в Telegram.
Во время воздушной тревоги севастопольцам и гостям надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.
Наземный и морской городской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
