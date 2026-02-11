https://crimea.ria.ru/20260211/v-sevastopole-rabotaet-pvo---sbity-dva-drona-vsu-1153134654.html

В Севастополе отбивают атаку ВСУ - сбиты украинские дроны

В Севастополе отбивают атаку ВСУ - сбиты украинские дроны - РИА Новости Крым, 11.02.2026

В Севастополе отбивают атаку ВСУ - сбиты украинские дроны

В Севастополе работает ПВО - сбиты два дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.02.2026

2026-02-11T20:05

2026-02-11T20:05

2026-02-11T20:20

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

пво

атаки всу на крым

новости севастополя

срочные новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bda314dc8d017dc71e2d7c368bcfe97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе работает ПВО - сбиты два дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.Военные в Крыму и Севастополе регулярно отражают вражеские атаки, которые противник предпринимает в том числе с использованием ударных беспилотников.Иногда над полуостровом их уничтожают единицы, иногда – десятки.По данным Минобороны, минувшей ночью над Крымом, Черным и Азовским морями сбили 9 украинских беспилотников. Всего за ночь 11 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 108 БПЛА над регионами России.А днем ранее, 10 февраля, всего за два часа средства противовоздушной обороны РФ уничтожили более 30 беспилотников над Крымом и обоими морями.Массированные беспилотные атаки ВСУ на Крым начались в 2023 году и сильно ужесточились в конце 2025 года. В ноябре над Крымом и Черным морем российские военные уничтожали до двух десятков украинских дронов.Российские военные в Республике Крым и Севастополе га постоянной основе проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым под охраной: кто и как защищает полуостров Как защищен Крым в условиях СВО - ответ Аксенова Надежно оберегают Крым: Аксенов побывал на позициях "Барсов"

https://crimea.ria.ru/20260211/vozdushnuyu-trevogu-obyavili-v-sevastopole-1153104952.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, безопасность республики крым и севастополя, пво, атаки всу на крым, новости севастополя, срочные новости крыма