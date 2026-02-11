В Севастополе отбивают атаку ВСУ - сбиты украинские дроны

https://crimea.ria.ru/20260211/v-sevastopole-rabotaet-pvo---sbity-dva-drona-vsu-1153134654.html
В Севастополе работает ПВО - сбиты два дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T20:05
2026-02-11T20:05
2026-02-11T20:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе работает ПВО - сбиты два дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.Военные в Крыму и Севастополе регулярно отражают вражеские атаки, которые противник предпринимает в том числе с использованием ударных беспилотников.Иногда над полуостровом их уничтожают единицы, иногда – десятки.По данным Минобороны, минувшей ночью над Крымом, Черным и Азовским морями сбили 9 украинских беспилотников. Всего за ночь 11 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 108 БПЛА над регионами России.А днем ранее, 10 февраля, всего за два часа средства противовоздушной обороны РФ уничтожили более 30 беспилотников над Крымом и обоими морями.Массированные беспилотные атаки ВСУ на Крым начались в 2023 году и сильно ужесточились в конце 2025 года. В ноябре над Крымом и Черным морем российские военные уничтожали до двух десятков украинских дронов.Российские военные в Республике Крым и Севастополе га постоянной основе проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
20:05 11.02.2026 (обновлено: 20:20 11.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе работает ПВО - сбиты два дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито 2 воздушных цели. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах", - написал он в своем ТГ-канале.
По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
Военные в Крыму и Севастополе регулярно отражают вражеские атаки, которые противник предпринимает в том числе с использованием ударных беспилотников.
Иногда над полуостровом их уничтожают единицы, иногда – десятки.
По данным
Минобороны, минувшей ночью над Крымом, Черным и Азовским морями сбили 9 украинских беспилотников. Всего за ночь 11 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 108 БПЛА над регионами России.
А днем ранее, 10 февраля, всего за два часа средства противовоздушной обороны РФ уничтожили более 30 беспилотников над Крымом и обоими морями.
Массированные беспилотные атаки ВСУ на Крым начались в 2023 году и сильно ужесточились в конце 2025 года. В ноябре над Крымом и Черным морем российские военные уничтожали до двух десятков украинских дронов.
Российские военные в Республике Крым и Севастополе га постоянной основе проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности
.
