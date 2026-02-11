Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260211/v-sevastopole-obyavlen-otboy-vozdushnoy-trevogi-1153135632.html
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 11.02.2026
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T23:46
2026-02-11T23:46
воздушная тревога в севастополе
севастополь
новости севастополя
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_0:0:2896:1629_1920x0_80_0_0_2ffac22bca3dd9e359ca1b743f1e392d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев."Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор.Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7246ed8a63c27d52fed56a3e064c349a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), новости сво
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги

Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

23:46 11.02.2026
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор.
Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Воздушная тревога в СевастополеСевастопольНовости СевастополяБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Вместо снега - 14 градусов тепла: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 12 февраля
23:46В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
23:43Расстрел людей в колледже Анапы и выборы на Украине: главное за день
23:29Зеленский опроверг информацию о планах назвать дату выборов на Украине
23:16В Севастополе снова воздушная тревога
23:07Подменил сейф с 25 миллионами на пустой – жителю Кубани грозит 10 лет
22:54Прикрытие для Зеленского: что стоит за инсайдами о выборах на Украине
22:37В Белгородской области семь мирных жителей пострадали от атак ВСУ
22:22Россияне смогут реструктуризировать банковские долги по новым правилам
22:04Путин дал поручения в сфере семейной и демографической политики России
21:48Оплачиваемый больничный теперь доступен самозанятым – какие условия
21:38Крым и новые регионы соединят с "материком" еще 12 автобусных маршрутов
21:23В Крыму провели первую криоаблацию – в чем уникальность метода
21:10Спорт выйдет во дворы: "Год дворового спорта" объявлен в Крыму
20:56Кодекс туриста для гостей Крыма создадут в республике
20:4614 дронов сбиты над Черным морем и двумя регионами России
20:42Из Петербурга в Крым: путь и судьба земского работника культуры
20:36Семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна
20:20Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
Лента новостейМолния