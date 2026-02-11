Рейтинг@Mail.ru
В Саках чиновницы "погорели" на взятках за госконтракты - РИА Новости Крым, 11.02.2026
В Саках чиновницы "погорели" на взятках за госконтракты
В Саках чиновницы "погорели" на взятках за госконтракты - РИА Новости Крым, 11.02.2026
В Саках чиновницы "погорели" на взятках за госконтракты
В Саках начальник и заместитель руководителя одного из отделов городской администрации обвиняются в получении взяток при реализации государственных контрактов... РИА Новости Крым, 11.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В Саках начальник и заместитель руководителя одного из отделов городской администрации обвиняются в получении взяток при реализации государственных контрактов. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, чиновницы организовали механизм незаконного получения государственной социальной помощи, предоставляемой на основании социального контракта для открытия собственного бизнеса.За свои "услуги" представители администрации требовали в качестве взятки часть денежных средств, полученных в рамках государственных соцконтрактов.Как отметили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю, с 2021 по 2025 годы за помощь коммерсанты передали должностным лицам через посредника в общей сложности 370 тысяч рублей.Свою вину в совершении преступлений фигурантки признали. В их отношении возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.Ранее следствием дана правовая оценка действиям взяткодателя и посредника. Уголовные дела в отношении них направлены в суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-министр культуры Крыма Новосельская просит суд об УДО"Помощь" за 8 миллионов: крымчанин получил срок за попытку хищения5 миллионов из бюджета в интересах родни: в Севастополе осудили чиновницу
крым, саки, взятка, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма, происшествия, видео
В Саках чиновницы "погорели" на взятках за госконтракты

Должностные лица администрации города Саки обвиняются в получении взяток на госконтрактах

11:07 11.02.2026 (обновлено: 11:20 11.02.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В Саках начальник и заместитель руководителя одного из отделов городской администрации обвиняются в получении взяток при реализации государственных контрактов. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
По данным силовиков, чиновницы организовали механизм незаконного получения государственной социальной помощи, предоставляемой на основании социального контракта для открытия собственного бизнеса.
"Должностные лица подбирали граждан, заинтересованных в незаконном оформлении мер социальной поддержки, оказывали им содействие в подготовке и утверждении бизнес-планов, способствовали ускоренному проведению необходимых проверочных мероприятий, а также помогали в составлении необходимой отчетной документации по исполнению условий социального контракта", - уточнили в УФСБ.
За свои "услуги" представители администрации требовали в качестве взятки часть денежных средств, полученных в рамках государственных соцконтрактов.
Как отметили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю, с 2021 по 2025 годы за помощь коммерсанты передали должностным лицам через посредника в общей сложности 370 тысяч рублей.
Свою вину в совершении преступлений фигурантки признали. В их отношении возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
Ранее следствием дана правовая оценка действиям взяткодателя и посредника. Уголовные дела в отношении них направлены в суд для рассмотрения по существу.
