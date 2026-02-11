https://crimea.ria.ru/20260211/v-krymu-rekonstruirovali-khudozhestvennoe-uchilische-imeni-samokisha-1153115114.html

В Крыму реконструировали художественное училище имени Самокиша

В Крыму реконструировали художественное училище имени Самокиша

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Крымское художественное училище имени Н. С. Самокиша реконструировали и оснастили учебными материалами и современным оборудованием. Об этом в Telegram-канале сообщил зампредседателя республиканского совмина Михаил Назаров."На реконструкцию Крымского художественного училища имени Н. С. Самокиша, проведенной по Республиканской адресной инвестиционной программе, было выделено 334,8 млн рублей из бюджета Крыма", – проинформировал он.Назаров сообщил, что здание было увеличено до трех этажей, его площадь возросла почти в три раза. Также был выполнен полный комплекс работ по оснащению учебных классов, мастерских, библиотеки, актового зала и административных помещений. Созданы условия для доступа маломобильных групп населения.Кроме того, в рамках работ были переложены инженерные сети с увеличением их мощности, построена новая теплотрасса, а также проведены мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологических, пожарных и антитеррористических требований.Важно, что проведенные мероприятия по реконструкции и оснащению здания училища позволили организовать комфортные условия для учебного процесса порядка 160 студентов, работы педагогов и сотрудников, подчеркнул Михаил Назаров.Ранее сообщалось, что сразу после новогодних праздников Российская галерея искусств в Севастополе начнет перевозить свои фонды в новое здание в центре города, которое передал ей застройщик. Параллельно в честь открытия весной уже готовят две уникальные флагманские выставки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие проекты подготовил Крымский ТЮЗ для подростков в 2026 годуУникальные и редкие акварели покажут на выставке в СимферополеМастера декоративно-прикладного искусства помогут бойцам СВО арт-терапией

