В Крыму провели первую криоаблацию – в чем уникальность метода

В Крыму провели первую криоаблацию – в чем уникальность метода

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Первую в Крыму криоаблацию провели медики в Ялте. Это перспективное направление в кардиологии, которое проводится с наименьшим риском и имеет высокую долю эффективности, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России.Криоаблация – малоинвазивный катетерный метод лечения сердечных аритмий с помощью воздействия чрезвычайно низких температур на устья легочных вен."Специалисты Ялтинского многопрофильного медицинского центра (ЯММЦ) впервые в республике выполнили криоаблацию", – сказано в сообщении.Специалисты рассказали, что во время процедуры эндоваскулярной криоаблации хирург-аритмолог вводит через специальный прокол в бедренной вене баллон с закисью азота в полость сердца. Как только очаг аритмии найден, на него воздействуют холодом – до минус 100 градусов.Вокруг устьев легочных вен образуется кольцевой рубец, который препятствует распространению патологических электрических сигналов на предсердие. После операции восстанавливается нормальный ритм сердца, отметили медики.После проведенной операции пациент будет находиться в кардиологическом отделении еще четверо суток, затем в течение длительного времени его будут наблюдать амбулаторно, чтобы оценить эффективность лечения, уточнили специалисты."Криотехнология является перспективным направлением в кардиологии, проводится с наименьшим риском и имеет высокую долю эффективности", – подчеркнули медики.В Крыму в январе 2026 года был впервые внедрен метод высокотехнологичной медицинской помощи в травматологии для проведения пластики больших участков кости. Также по линии травматологии медики в республике с недавних пор могут проводить пластику сухожилий кисти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму нервы лечат иглами - рефлексотерапевт рассказывает о методеВ Севастополе начали делать операции на сердце с помощью 3D-навигацииВ Крыму изобрели уникальный переходник для аппаратов ИВЛ

