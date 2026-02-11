https://crimea.ria.ru/20260211/v-krymu-proveli-pervuyu-krioablatsiyu--v-chem-unikalnost-metoda-1153110432.html
В Крыму провели первую криоаблацию – в чем уникальность метода
В Крыму провели первую криоаблацию – в чем уникальность метода - РИА Новости Крым, 11.02.2026
В Крыму провели первую криоаблацию – в чем уникальность метода
Первую в Крыму криоаблацию провели медики в Ялте. Это перспективное направление в кардиологии, которое проводится с наименьшим риском и имеет высокую долю... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T21:23
2026-02-11T21:23
2026-02-11T21:23
медицина
здоровье
федеральное медико-биологическое агентство (фмба)
новости крыма
крым
ялта
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153110096_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_94e79d9b61f31bf9026b925834917544.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Первую в Крыму криоаблацию провели медики в Ялте. Это перспективное направление в кардиологии, которое проводится с наименьшим риском и имеет высокую долю эффективности, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России.Криоаблация – малоинвазивный катетерный метод лечения сердечных аритмий с помощью воздействия чрезвычайно низких температур на устья легочных вен."Специалисты Ялтинского многопрофильного медицинского центра (ЯММЦ) впервые в республике выполнили криоаблацию", – сказано в сообщении.Специалисты рассказали, что во время процедуры эндоваскулярной криоаблации хирург-аритмолог вводит через специальный прокол в бедренной вене баллон с закисью азота в полость сердца. Как только очаг аритмии найден, на него воздействуют холодом – до минус 100 градусов.Вокруг устьев легочных вен образуется кольцевой рубец, который препятствует распространению патологических электрических сигналов на предсердие. После операции восстанавливается нормальный ритм сердца, отметили медики.После проведенной операции пациент будет находиться в кардиологическом отделении еще четверо суток, затем в течение длительного времени его будут наблюдать амбулаторно, чтобы оценить эффективность лечения, уточнили специалисты."Криотехнология является перспективным направлением в кардиологии, проводится с наименьшим риском и имеет высокую долю эффективности", – подчеркнули медики.В Крыму в январе 2026 года был впервые внедрен метод высокотехнологичной медицинской помощи в травматологии для проведения пластики больших участков кости. Также по линии травматологии медики в республике с недавних пор могут проводить пластику сухожилий кисти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму нервы лечат иглами - рефлексотерапевт рассказывает о методеВ Севастополе начали делать операции на сердце с помощью 3D-навигацииВ Крыму изобрели уникальный переходник для аппаратов ИВЛ
крым
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153110096_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_78f8f790e250d4107b1ba11c358f3134.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медицина, здоровье, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), новости крыма, крым, ялта, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму провели первую криоаблацию – в чем уникальность метода
Ялтинские медики провели первую в республике криоаблацию – ФМБА
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Первую в Крыму криоаблацию провели медики в Ялте. Это перспективное направление в кардиологии, которое проводится с наименьшим риском и имеет высокую долю эффективности, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России.
Криоаблация – малоинвазивный катетерный метод лечения сердечных аритмий с помощью воздействия чрезвычайно низких температур на устья легочных вен.
"Специалисты Ялтинского многопрофильного медицинского центра (ЯММЦ) впервые в республике выполнили криоаблацию", – сказано в сообщении.
Специалисты рассказали, что во время процедуры эндоваскулярной криоаблации хирург-аритмолог вводит через специальный прокол в бедренной вене баллон с закисью азота в полость сердца. Как только очаг аритмии найден, на него воздействуют холодом – до минус 100 градусов.
Вокруг устьев легочных вен образуется кольцевой рубец, который препятствует распространению патологических электрических сигналов на предсердие. После операции восстанавливается нормальный ритм сердца, отметили медики.
"Внедрение криоаблации в плановом порядке в нашем центре – это еще один шаг вперед по развитию высокотехнологичного лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы", – уверен заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России Магомед Ахмадов.
После проведенной операции пациент будет находиться в кардиологическом отделении еще четверо суток, затем в течение длительного времени его будут наблюдать амбулаторно, чтобы оценить эффективность лечения, уточнили специалисты.
"Криотехнология является перспективным направлением в кардиологии, проводится с наименьшим риском и имеет высокую долю эффективности", – подчеркнули медики.
В Крыму в январе 2026 года был впервые внедрен метод высокотехнологичной медицинской помощи в травматологии
для проведения пластики больших участков кости. Также по линии травматологии медики в республике с недавних пор могут проводить пластику сухожилий кисти.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: