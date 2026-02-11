https://crimea.ria.ru/20260211/v-krymu-predlozhili-postroit-trassu-genichesk---feodosiya-1153129485.html

В Крыму предложили построить трассу Геническ – Феодосия

В Крыму предложили построить трассу Геническ – Феодосия - РИА Новости Крым, 11.02.2026

В Крыму предложили построить трассу Геническ – Феодосия

Строительство автодороги от Геническа до Феодосии по Арабатской стрелке дало бы мощный дополнительный импульс социально-экономическому развитию Херсонской и... РИА Новости Крым, 11.02.2026

2026-02-11T17:05

2026-02-11T17:05

2026-02-11T17:10

арабатская стрелка

крым

новости крыма

новости

херсонская область

геническ

владимир константинов

дороги

дороги крыма

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1f/1131061641_0:141:960:681_1920x0_80_0_0_4e6b29ab8e535eb3ef05a730acf8038a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Строительство автодороги от Геническа до Феодосии по Арабатской стрелке дало бы мощный дополнительный импульс социально-экономическому развитию Херсонской и Запорожской областей, а также Республики Крым. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов на выездном совещании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов в правовую и социально-экономическую системы РФ при Совете Федерации.Совещание состоялось в среду в Симферополе под руководством первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Яцкина, передает корреспондент РИА Новости Крым.По словам главы Госсовета РК, эту инициативу крымские парламентаризм обсуждали с коллегами из новых регионов, и ее можно было бы рассмотреть на федеральном уровне.Кроме того, отметил спикер парламента республики, следует рассмотреть идею восстановления Каховского водохранилища до его первоначальных параметров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

арабатская стрелка

крым

херсонская область

геническ

новые регионы россии

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арабатская стрелка, крым, новости крыма, новости, херсонская область, геническ, владимир константинов, дороги, дороги крыма, новые регионы россии, феодосия