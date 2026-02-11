Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предложили построить трассу Геническ – Феодосия - РИА Новости Крым, 11.02.2026
В Крыму предложили построить трассу Геническ – Феодосия
В Крыму предложили построить трассу Геническ – Феодосия - РИА Новости Крым, 11.02.2026
В Крыму предложили построить трассу Геническ – Феодосия
Строительство автодороги от Геническа до Феодосии по Арабатской стрелке дало бы мощный дополнительный импульс социально-экономическому развитию Херсонской и... РИА Новости Крым, 11.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1f/1131061641_0:141:960:681_1920x0_80_0_0_4e6b29ab8e535eb3ef05a730acf8038a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Строительство автодороги от Геническа до Феодосии по Арабатской стрелке дало бы мощный дополнительный импульс социально-экономическому развитию Херсонской и Запорожской областей, а также Республики Крым. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов на выездном совещании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов в правовую и социально-экономическую системы РФ при Совете Федерации.Совещание состоялось в среду в Симферополе под руководством первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Яцкина, передает корреспондент РИА Новости Крым.По словам главы Госсовета РК, эту инициативу крымские парламентаризм обсуждали с коллегами из новых регионов, и ее можно было бы рассмотреть на федеральном уровне.Кроме того, отметил спикер парламента республики, следует рассмотреть идею восстановления Каховского водохранилища до его первоначальных параметров.
арабатская стрелка, крым, новости крыма, новости, херсонская область, геническ, владимир константинов, дороги, дороги крыма, новые регионы россии, феодосия
В Крыму предложили построить трассу Геническ – Феодосия

В Крыму предложили построить трассу Геническ – Феодосия по Арабатской стрелке

17:05 11.02.2026 (обновлено: 17:10 11.02.2026)
 
© РИА Новости . Фото из личного архива Константина ОльховогоАрабатская стрелка
Арабатская стрелка - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости . Фото из личного архива Константина Ольхового
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Строительство автодороги от Геническа до Феодосии по Арабатской стрелке дало бы мощный дополнительный импульс социально-экономическому развитию Херсонской и Запорожской областей, а также Республики Крым. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов на выездном совещании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов в правовую и социально-экономическую системы РФ при Совете Федерации.
Совещание состоялось в среду в Симферополе под руководством первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Яцкина, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Если рассмотреть возможность строительства автострады Геническ – Феодосия по Арабатской стрелке, это могло бы дать невероятный рост историческим территория России", – сказал Константинов.
По словам главы Госсовета РК, эту инициативу крымские парламентаризм обсуждали с коллегами из новых регионов, и ее можно было бы рассмотреть на федеральном уровне.
Кроме того, отметил спикер парламента республики, следует рассмотреть идею восстановления Каховского водохранилища до его первоначальных параметров.
"Это дало бы толчок развитию и Херсонской, и Запорожской областей, и северу Крыма. Это даст колоссальный экономический эффект", – подчеркнул Константинов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Арабатская стрелкаКрымНовости КрымаНовостиХерсонская областьГеническВладимир КонстантиновДорогиДороги КрымаНовые регионы РоссииФеодосия
 
Лента новостейМолния