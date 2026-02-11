https://crimea.ria.ru/20260211/v-krymu-predlozhili-postroit-trassu-genichesk---feodosiya-1153129485.html
В Крыму предложили построить трассу Геническ – Феодосия
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Строительство автодороги от Геническа до Феодосии по Арабатской стрелке дало бы мощный дополнительный импульс социально-экономическому развитию Херсонской и Запорожской областей, а также Республики Крым. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов на выездном совещании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов в правовую и социально-экономическую системы РФ при Совете Федерации.Совещание состоялось в среду в Симферополе под руководством первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Яцкина, передает корреспондент РИА Новости Крым.По словам главы Госсовета РК, эту инициативу крымские парламентаризм обсуждали с коллегами из новых регионов, и ее можно было бы рассмотреть на федеральном уровне.Кроме того, отметил спикер парламента республики, следует рассмотреть идею восстановления Каховского водохранилища до его первоначальных параметров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
