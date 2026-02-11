https://crimea.ria.ru/20260211/v-krymu-nazvali-summu-podderzhki-agrobiznesa-za-12-let-v-sostave-rossii-1153133702.html
В Крыму назвали сумму поддержки агробизнеса за 12 лет в составе России
В Крыму назвали сумму поддержки агробизнеса за 12 лет в составе России
В Крыму назвали сумму поддержки агробизнеса за 12 лет в составе России
На развитие агропромышленного комплекса Крыма за 12 лет в составе России было направлено более 30 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. На развитие агропромышленного комплекса Крыма за 12 лет в составе России было направлено более 30 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк на выездном совещании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов в правовую и социально-экономическую системы РФ при Совете Федерации.Совещание состоялось в среду в Симферополе под руководством первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Яцкина, передает корреспондент РИА Новости Крым.По его словам, посевные площади за этот период увеличились в 1,2 раза. Высажено свыше 23 тысяч гектаров плодово-ягодных насаждений и виноградников, а мощности хранения продукции АПК увеличились почти вдвое и составили 140 тысяч тонн.Председатель Совета министров РК уточнил, что производство молока в Крыму выросло вчетверо, аквакультуры – в 7,6 раза.Кроме того, отметил Гоцанюк, благодаря господдержке и модернизации производственных мощностей объем промышленного производства в регионе увеличился более чем в 2,5 раза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пшеница и ячмень Крыма идут в мир: одобрены крупные экспортные квотыКрым может увеличить объемы воды для аграриев за счет очистки сточных водВ Крыму бизнес приобрел в лизинг технику и транспорт на 772 миллиона
крым
В Крыму назвали сумму поддержки агробизнеса за 12 лет в составе России
На развитие сельского хозяйства Крыма за 12 лет направили более 30 млрд рублей – власти
19:28 11.02.2026 (обновлено: 19:30 11.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. На развитие агропромышленного комплекса Крыма за 12 лет в составе России было направлено более 30 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк на выездном совещании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов в правовую и социально-экономическую системы РФ при Совете Федерации.
Совещание состоялось в среду в Симферополе под руководством первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Яцкина, передает корреспондент РИА Новости Крым
.
"За 12 лет на развитие АПК Крыма направлено более 30 миллиардов рублей", – сказал Гоцанюк.
По его словам, посевные площади за этот период увеличились в 1,2 раза. Высажено свыше 23 тысяч гектаров плодово-ягодных насаждений и виноградников, а мощности хранения продукции АПК увеличились почти вдвое и составили 140 тысяч тонн.
Председатель Совета министров РК уточнил, что производство молока в Крыму выросло вчетверо, аквакультуры – в 7,6 раза.
Кроме того, отметил Гоцанюк, благодаря господдержке и модернизации производственных мощностей объем промышленного производства в регионе увеличился более чем в 2,5 раза.
