В Крыму назвали сумму поддержки агробизнеса за 12 лет в составе России
В Крыму назвали сумму поддержки агробизнеса за 12 лет в составе России
В Крыму назвали сумму поддержки агробизнеса за 12 лет в составе России - РИА Новости Крым, 11.02.2026
В Крыму назвали сумму поддержки агробизнеса за 12 лет в составе России
На развитие агропромышленного комплекса Крыма за 12 лет в составе России было направлено более 30 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Совета... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T19:28
2026-02-11T19:30
новости крыма
крым
агропромышленный комплекс (апк)
сельское хозяйство
господдержка
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. На развитие агропромышленного комплекса Крыма за 12 лет в составе России было направлено более 30 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк на выездном совещании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов в правовую и социально-экономическую системы РФ при Совете Федерации.Совещание состоялось в среду в Симферополе под руководством первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Яцкина, передает корреспондент РИА Новости Крым.По его словам, посевные площади за этот период увеличились в 1,2 раза. Высажено свыше 23 тысяч гектаров плодово-ягодных насаждений и виноградников, а мощности хранения продукции АПК увеличились почти вдвое и составили 140 тысяч тонн.Председатель Совета министров РК уточнил, что производство молока в Крыму выросло вчетверо, аквакультуры – в 7,6 раза.Кроме того, отметил Гоцанюк, благодаря господдержке и модернизации производственных мощностей объем промышленного производства в регионе увеличился более чем в 2,5 раза.
В Крыму назвали сумму поддержки агробизнеса за 12 лет в составе России

На развитие сельского хозяйства Крыма за 12 лет направили более 30 млрд рублей – власти

19:28 11.02.2026 (обновлено: 19:30 11.02.2026)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Уборка урожая яблок в Крыму
Уборка урожая яблок в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. На развитие агропромышленного комплекса Крыма за 12 лет в составе России было направлено более 30 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк на выездном совещании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов в правовую и социально-экономическую системы РФ при Совете Федерации.
Совещание состоялось в среду в Симферополе под руководством первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Яцкина, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"За 12 лет на развитие АПК Крыма направлено более 30 миллиардов рублей", – сказал Гоцанюк.
По его словам, посевные площади за этот период увеличились в 1,2 раза. Высажено свыше 23 тысяч гектаров плодово-ягодных насаждений и виноградников, а мощности хранения продукции АПК увеличились почти вдвое и составили 140 тысяч тонн.
Председатель Совета министров РК уточнил, что производство молока в Крыму выросло вчетверо, аквакультуры – в 7,6 раза.
Кроме того, отметил Гоцанюк, благодаря господдержке и модернизации производственных мощностей объем промышленного производства в регионе увеличился более чем в 2,5 раза.
