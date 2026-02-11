https://crimea.ria.ru/20260211/v-krymu-na-postavke-sportinventarya-ukrali-17-mln---prigovor-suda-1153115318.html
В Крыму на поставке спортинвентаря украли 1,7 млн - приговор суда
В Крыму на поставке спортинвентаря украли 1,7 млн - приговор суда - РИА Новости Крым, 11.02.2026
В Крыму на поставке спортинвентаря украли 1,7 млн - приговор суда
В Крыму заместителя образовательного учреждения и предпринимателя приговорили к лишению свободы за хищение 1,7 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура... РИА Новости Крым, 11.02.2026
прокуратура республики крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В Крыму заместителя образовательного учреждения и предпринимателя приговорили к лишению свободы за хищение 1,7 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура республики.В суде установлено, что в 2020 году между образовательным учреждением в Симферопольском районе и индивидуальным предпринимателем были заключены договоры на поставку мебели и спортивного инвентаря. Общая стоимость контрактов составила более 1,7 млн рублей. Виновных приговорили к двум годам и двум годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказаний в исправительной колонии общего режима.
