В Крыму на поставке спортинвентаря украли 1,7 млн - приговор суда - РИА Новости Крым, 11.02.2026
В Крыму на поставке спортинвентаря украли 1,7 млн - приговор суда
В Крыму на поставке спортинвентаря украли 1,7 млн - приговор суда - РИА Новости Крым, 11.02.2026
В Крыму на поставке спортинвентаря украли 1,7 млн - приговор суда
В Крыму заместителя образовательного учреждения и предпринимателя приговорили к лишению свободы за хищение 1,7 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T12:12
2026-02-11T12:12
прокуратура республики крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В Крыму заместителя образовательного учреждения и предпринимателя приговорили к лишению свободы за хищение 1,7 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура республики.В суде установлено, что в 2020 году между образовательным учреждением в Симферопольском районе и индивидуальным предпринимателем были заключены договоры на поставку мебели и спортивного инвентаря. Общая стоимость контрактов составила более 1,7 млн рублей. Виновных приговорили к двум годам и двум годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказаний в исправительной колонии общего режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-министр культуры Крыма Новосельская просит суд об УДО"Помощь" за 8 миллионов: крымчанин получил срок за попытку хищения
2026
прокуратура республики крым
В Крыму на поставке спортинвентаря украли 1,7 млн - приговор суда

В Крыму вынесли приговор по делу о хищении 1,7 млн рублей на поставке мебели и инвентаря

12:12 11.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В Крыму заместителя образовательного учреждения и предпринимателя приговорили к лишению свободы за хищение 1,7 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура республики.
В суде установлено, что в 2020 году между образовательным учреждением в Симферопольском районе и индивидуальным предпринимателем были заключены договоры на поставку мебели и спортивного инвентаря. Общая стоимость контрактов составила более 1,7 млн рублей.

"Не исполнив обязательства по договорам, предприниматель подготовил товарные накладные, содержащие недостоверные сведения, а заместитель директора учреждения, зная, что товар не был поставлен, подписал их. В дальнейшем на счет предпринимателя было необоснованно перечислено более 1,7 млн рублей, которыми он и заместитель директора учреждения распорядились по своему усмотрению", - рассказали в ведомстве.

Виновных приговорили к двум годам и двум годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказаний в исправительной колонии общего режима.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Экс-министр культуры Крыма Новосельская просит суд об УДО
"Помощь" за 8 миллионов: крымчанин получил срок за попытку хищения
Должностные лица администрации города Саки обвиняются в получении взяток на госконтрактах
11:07
В Саках чиновницы "погорели" на взятках за госконтракты
 
Прокуратура Республики Крым
 
