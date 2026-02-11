Рейтинг@Mail.ru
В Крыму мужчина прописал у себя 30 незаконных мигрантов - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260211/v-krymu-muzhchina-propisal-u-sebya-30-nezakonnykh-migrantov-1153131692.html
В Крыму мужчина прописал у себя 30 незаконных мигрантов
В Крыму мужчина прописал у себя 30 незаконных мигрантов - РИА Новости Крым, 11.02.2026
В Крыму мужчина прописал у себя 30 незаконных мигрантов
В Крыму правоохранители выявили 30 иностранных граждан, которых незаконно зарегистрировал у себя в квартире 51-летний житель Симферопольского района. Об этом... РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T18:31
2026-02-11T18:31
новости крыма
мвд по республике крым
происшествия
симферопольский район
трудовые мигранты
мигранты
нелегальные мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153131544_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_839cc4d58b348506160449d8bfee34b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В Крыму правоохранители выявили 30 иностранных граждан, которых незаконно зарегистрировал у себя в квартире 51-летний житель Симферопольского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.Как выяснилось, фактически иностранцы проживали в хозпостройках возле своей работы, а не по месту регистрации. Прописка нужна была им для трудоустройства в России.Сейчас решается вопрос о снятии иностранных граждан с учета, аннулировании их патентов и выдворении за пределы Российской Федерации.В отношении местного жителя возбуждено уголовное. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.Ранее двое крымчан получили условные сроки за организацию канала незаконной миграции в Россию "высококвалифицированных" специалистов из Средней Азии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменилось для мигрантов в РоссииРешали "бумажные" дела по миграции в Севастополе: дело направлено в судНа "Крымском привозе" в Симферополе выявили нелегальных мигрантов
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153131544_140:0:1280:855_1920x0_80_0_0_50b5c75492b512f6fa5d71f127e2eb05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, мвд по республике крым, происшествия, симферопольский район, трудовые мигранты, мигранты, нелегальные мигранты
В Крыму мужчина прописал у себя 30 незаконных мигрантов

Крымчанин фиктивно прописал в своей квартире 30 иностранцев

18:31 11.02.2026
 
© МВД КрымВ Симферопольском районе выявлена фиктивная регистрация 30 иностранных граждан
В Симферопольском районе выявлена фиктивная регистрация 30 иностранных граждан
© МВД Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В Крыму правоохранители выявили 30 иностранных граждан, которых незаконно зарегистрировал у себя в квартире 51-летний житель Симферопольского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.
Как выяснилось, фактически иностранцы проживали в хозпостройках возле своей работы, а не по месту регистрации. Прописка нужна была им для трудоустройства в России.
"В ходе проверки выяснилось, что на протяжении месяца мужчина фиктивно регистрировал иностранцев по месту пребывания на сроки до 3 месяцев, при этом фактически не предоставляя им никакого жилья", – говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о снятии иностранных граждан с учета, аннулировании их патентов и выдворении за пределы Российской Федерации.
В отношении местного жителя возбуждено уголовное. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Ранее двое крымчан получили условные сроки за организацию канала незаконной миграции в Россию "высококвалифицированных" специалистов из Средней Азии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что изменилось для мигрантов в России
Решали "бумажные" дела по миграции в Севастополе: дело направлено в суд
На "Крымском привозе" в Симферополе выявили нелегальных мигрантов
 
Новости КрымаМВД по Республике КрымПроисшествияСимферопольский районТрудовые мигрантыМигрантыНелегальные мигранты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:28В Крыму назвали сумму поддержки агробизнеса за 12 лет в составе России
19:17Более 74 млн туристов посетили Крым за 12 лет после воссоединения с РФ
19:07Крымские аграрии получат до 30% экономии при покупке новой техники
18:52Воздушную тревогу объявили в Севастополе
18:47ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и округу
18:38Крым вошел в топ-10 регионов РФ по темпам экономического роста
18:31В Крыму мужчина прописал у себя 30 незаконных мигрантов
18:16ВСУ ударили по действующему детскому саду в Запорожской области
18:07В школе Санкт-Петербурга выявили 96 случаев острой кишечной инфекции
17:56Новые регионы получат 2 млрд на страхование новостроек
17:35В интересах исторических регионов принято более 100 федеральных законов
17:17Крым выполнил программу социально-экономического развития на 99,9%
17:05В Крыму предложили построить трассу Геническ – Феодосия
16:52Студент расстрелял людей в техникуме Анапы – что известно о ЧП
16:36Бездомная собака в Евпатории укусила ребенка возле его дома
16:22Над Крымом и еще четырьмя регионами России ликвидировали 26 беспилотников
16:16Авария на сетях частично обесточила Алушту
16:07Под Алуштой столкнулись автобус и легковушка – пассажира зажало в авто
15:57Следком возбудил уголовное дело в связи со стрельбой в Анапе
15:50Пшеница и ячмень Крыма идут в мир: одобрены крупные экспортные квоты
Лента новостейМолния