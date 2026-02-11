В Крыму мужчина прописал у себя 30 незаконных мигрантов

https://crimea.ria.ru/20260211/v-krymu-muzhchina-propisal-u-sebya-30-nezakonnykh-migrantov-1153131692.html
Крымчанин фиктивно прописал в своей квартире 30 иностранцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В Крыму правоохранители выявили 30 иностранных граждан, которых незаконно зарегистрировал у себя в квартире 51-летний житель Симферопольского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.
Как выяснилось, фактически иностранцы проживали в хозпостройках возле своей работы, а не по месту регистрации. Прописка нужна была им для трудоустройства в России.
"В ходе проверки выяснилось, что на протяжении месяца мужчина фиктивно регистрировал иностранцев по месту пребывания на сроки до 3 месяцев, при этом фактически не предоставляя им никакого жилья", – говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о снятии иностранных граждан с учета, аннулировании их патентов и выдворении за пределы Российской Федерации.
В отношении местного жителя возбуждено уголовное. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Ранее двое крымчан получили
условные сроки за организацию канала незаконной миграции в Россию "высококвалифицированных" специалистов из Средней Азии.
