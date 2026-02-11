https://crimea.ria.ru/20260211/v-krymu-muzhchina-propisal-u-sebya-30-nezakonnykh-migrantov-1153131692.html

В Крыму мужчина прописал у себя 30 незаконных мигрантов

В Крыму мужчина прописал у себя 30 незаконных мигрантов - РИА Новости Крым, 11.02.2026

В Крыму мужчина прописал у себя 30 незаконных мигрантов

В Крыму правоохранители выявили 30 иностранных граждан, которых незаконно зарегистрировал у себя в квартире 51-летний житель Симферопольского района. Об этом... РИА Новости Крым, 11.02.2026

2026-02-11T18:31

2026-02-11T18:31

2026-02-11T18:31

новости крыма

мвд по республике крым

происшествия

симферопольский район

трудовые мигранты

мигранты

нелегальные мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153131544_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_839cc4d58b348506160449d8bfee34b1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В Крыму правоохранители выявили 30 иностранных граждан, которых незаконно зарегистрировал у себя в квартире 51-летний житель Симферопольского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.Как выяснилось, фактически иностранцы проживали в хозпостройках возле своей работы, а не по месту регистрации. Прописка нужна была им для трудоустройства в России.Сейчас решается вопрос о снятии иностранных граждан с учета, аннулировании их патентов и выдворении за пределы Российской Федерации.В отношении местного жителя возбуждено уголовное. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.Ранее двое крымчан получили условные сроки за организацию канала незаконной миграции в Россию "высококвалифицированных" специалистов из Средней Азии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменилось для мигрантов в РоссииРешали "бумажные" дела по миграции в Севастополе: дело направлено в судНа "Крымском привозе" в Симферополе выявили нелегальных мигрантов

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, мвд по республике крым, происшествия, симферопольский район, трудовые мигранты, мигранты, нелегальные мигранты