В Крыму газифицировали еще почти сто домовладений
В Крыму газифицировали еще почти сто домовладений - РИА Новости Крым, 11.02.2026
В Крыму газифицировали еще почти сто домовладений
В село Ключи Симферопольского района Крыма провели сети газоснабжения протяженностью около 24 километра. Стоимость объекта превысила 250 млн рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 11.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В село Ключи Симферопольского района Крыма провели сети газоснабжения протяженностью около 24 километра. Стоимость объекта превысила 250 млн рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Благодаря госпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя" газом будут обеспечены еще 99 домовладений."По поручению президента России природный газ подведен к границам земельных участков без привлечения средств населения. В настоящее время идет процесс заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ внутри границ участков заявителей", - уточнил глава Крыма.По информации Минтопэнерго РК, сейчас ведется работа по заключению договоров на проведение сетей газоснабжения внутри границ земельных участков."Общее количество домовладений по Симферопольскому району, которые технически попадают под критерий догазификации, составляет 10 484 домовладений", - уточнили в министерстве.Всего с 2014 по 2025 год голубое топливо пришло в 11 населенных пунктов Симферопольского района, включая село Строгоновка. Здесь в 2025 году построили газопровод протяженностью более 100 км, что позволило подвести газ к 1711 квартирам и домовладениям.Населенные пункты Крыма газифицированы более чем на 83,5%, что на 7% выше, чем в среднем по Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В какие села Крыма в 2026 году придет газНа программу социальной газификации в 2026 году выделят миллиард рублейНа газификацию Крыма дополнительно направят 33 млн рублей
В Крыму газифицировали еще почти сто домовладений
В Крыму протянули газопровод в село Ключи Симферопольского района
11:31 11.02.2026 (обновлено: 12:29 11.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В село Ключи Симферопольского района Крыма провели сети газоснабжения протяженностью около 24 километра. Стоимость объекта превысила 250 млн рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Строительство сетей газоснабжения протяженностью порядка 24 км осуществлялось за счет средств федерального бюджета с софинансированием из бюджета Республики Крым. Общая стоимость работ превысила 251 млн рублей", - написал в Telegram-канале Аксенов.
Благодаря госпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя" газом будут обеспечены еще 99 домовладений.
"По поручению президента России природный газ подведен к границам земельных участков без привлечения средств населения. В настоящее время идет процесс заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ внутри границ участков заявителей", - уточнил глава Крыма.
По информации Минтопэнерго РК, сейчас ведется работа по заключению договоров на проведение сетей газоснабжения внутри границ земельных участков.
"Общее количество домовладений по Симферопольскому району, которые технически попадают под критерий догазификации, составляет 10 484 домовладений", - уточнили в министерстве.
Всего с 2014 по 2025 год голубое топливо пришло в 11 населенных пунктов Симферопольского района, включая село Строгоновка. Здесь в 2025 году построили газопровод протяженностью более 100 км, что позволило подвести газ к 1711 квартирам и домовладениям.
Населенные пункты Крыма газифицированы
более чем на 83,5%, что на 7% выше, чем в среднем по Российской Федерации.
