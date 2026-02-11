Рейтинг@Mail.ru
В интересах исторических регионов принято более 100 федеральных законов - РИА Новости Крым, 11.02.2026
В интересах исторических регионов принято более 100 федеральных законов
В интересах исторических регионов принято более 100 федеральных законов - РИА Новости Крым, 11.02.2026
В интересах исторических регионов принято более 100 федеральных законов
В интересах развития воссоединенных исторических регионов России на сегодняшний день принято более 100 федеральных законов. Об этом заявил первый... РИА Новости Крым, 11.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В интересах развития воссоединенных исторических регионов России на сегодняшний день принято более 100 федеральных законов. Об этом заявил первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин на выездном совещании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов в правовую и социально-экономическую системы РФ при Совете Федерации.Совещание состоялось в среду в Симферополе, передаёт корреспондент РИА Новости Крым.В частности, по словам первого вице-спикера Совфеда, идет процесс совершенствования режима свободной экономической зоны в новых регионах.Яцкин добавил, что к 2030 году уровень жизни в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях должен соответствовать среднероссийскому. Для этого необходимо, прежде всего, развивать систему социальных гарантий для жителей воссоединенных регионов. В первую очередь речь идет о здравоохранении.Первый замглавы Совфеда напомнил, что с 1 января 2026 года воссоединенные регионы перешли на единые стандарты обязательного медицинского страхования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В интересах развития воссоединенных исторических регионов России на сегодняшний день принято более 100 федеральных законов. Об этом заявил первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин на выездном совещании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов в правовую и социально-экономическую системы РФ при Совете Федерации.
Совещание состоялось в среду в Симферополе, передаёт корреспондент РИА Новости Крым.
"Более 100 федеральных законов принято в интересах исторических регионов, многие из них подготовлены по инициативе членов Совета по интеграции, многие из них уже реализуются, и эта работа продолжается", – сказал Яцкин.
В частности, по словам первого вице-спикера Совфеда, идет процесс совершенствования режима свободной экономической зоны в новых регионах.
"В весеннюю сессию критерии входа резидентов в СЭЗ будут скорректированы с целью более легкого вхождения (компаний) и реализации тех задач, которые стоят перед нашими регионами", – отметил он.
Яцкин добавил, что к 2030 году уровень жизни в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях должен соответствовать среднероссийскому. Для этого необходимо, прежде всего, развивать систему социальных гарантий для жителей воссоединенных регионов. В первую очередь речь идет о здравоохранении.
Первый замглавы Совфеда напомнил, что с 1 января 2026 года воссоединенные регионы перешли на единые стандарты обязательного медицинского страхования.
"Территориальные фонды ОМС контролируют качество оказания медицинской помощи и должны защищать права граждан. Благодаря внедрению этого механизма мы также рассчитываем на то, что вырастет финансирование медицинских организаций. Это в свою очередь позволит повысить объемы и качество медицинской помощи населению", – подчеркнул Яцкин.
