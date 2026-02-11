https://crimea.ria.ru/20260211/v-interesakh-istoricheskikh-regionov-prinyato-bolee-100-federalnykh-zakonov-1153130496.html

В интересах исторических регионов принято более 100 федеральных законов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В интересах развития воссоединенных исторических регионов России на сегодняшний день принято более 100 федеральных законов. Об этом заявил первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин на выездном совещании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов в правовую и социально-экономическую системы РФ при Совете Федерации.Совещание состоялось в среду в Симферополе, передаёт корреспондент РИА Новости Крым.В частности, по словам первого вице-спикера Совфеда, идет процесс совершенствования режима свободной экономической зоны в новых регионах.Яцкин добавил, что к 2030 году уровень жизни в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях должен соответствовать среднероссийскому. Для этого необходимо, прежде всего, развивать систему социальных гарантий для жителей воссоединенных регионов. В первую очередь речь идет о здравоохранении.Первый замглавы Совфеда напомнил, что с 1 января 2026 года воссоединенные регионы перешли на единые стандарты обязательного медицинского страхования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

