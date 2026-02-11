Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области семь мирных жителей пострадали от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260211/v-belgorodskoy-oblasti-sem-mirnykh-zhiteley-postradali-ot-atak-vsu-1153137143.html
В Белгородской области семь мирных жителей пострадали от атак ВСУ
В Белгородской области семь мирных жителей пострадали от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 11.02.2026
В Белгородской области семь мирных жителей пострадали от атак ВСУ
При атаках киевских боевиков на Белгородскую область пострадали семь мирных жителей региона. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T22:37
2026-02-11T22:42
новости
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110741/17/1107411776_0:0:2893:1627_1920x0_80_0_0_04c0c0bc993cd827fe50862b854e7948.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. При атаках киевских боевиков на Белгородскую область пострадали семь мирных жителей региона. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.В селе Севрюково Белгородского округа в результате ракетного обстрела пострадал ребенок. Девочку четырех лет, получившую слепое осколочное ранение спины, транспортируют в детскую областную клиническую больницу, проинформировал глава региона.Также он сообщил, что за медицинской помощью обратилась женщина, которая получила баротравму в результате детонации беспилотника в поселке Дубовое Белгородского округа. После оказания помощи отпущена на амбулаторное лечение.В селе Головино Белгородского округа от удара беспилотника пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали баротравму. Помощь оказана, от госпитализации отказался, также сообщил Гладков.И проинформировал, что в городскую больницу №2 Белгорода госпитализирован мужчина с минно-взрывной травмой в результате детонации беспилотника рядом с многоквартирным домом в Белгороде.В селе Волчья Александровка Волоконовского округа трое мужчин получили баротравмы в результате атаки дрона на автомобиль. Пострадавшие самостоятельно обратились в Волоконовскую ЦРБ, где им оказана необходимая помощь. Лечение продолжат амбулаторно, также сообщил глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260211/vsu-nanesli-raketnyy-udar-po-belgorodu-1153132409.html
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110741/17/1107411776_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_f0f259157d298f868e02ac51c5406630.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
В Белгородской области семь мирных жителей пострадали от атак ВСУ

Семь мирных жителей пострадали при атаках со стороны ВСУ в Белгородской области

22:37 11.02.2026 (обновлено: 22:42 11.02.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. При атаках киевских боевиков на Белгородскую область пострадали семь мирных жителей региона. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
В селе Севрюково Белгородского округа в результате ракетного обстрела пострадал ребенок. Девочку четырех лет, получившую слепое осколочное ранение спины, транспортируют в детскую областную клиническую больницу, проинформировал глава региона.
Также он сообщил, что за медицинской помощью обратилась женщина, которая получила баротравму в результате детонации беспилотника в поселке Дубовое Белгородского округа. После оказания помощи отпущена на амбулаторное лечение.
В селе Головино Белгородского округа от удара беспилотника пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали баротравму. Помощь оказана, от госпитализации отказался, также сообщил Гладков.
И проинформировал, что в городскую больницу №2 Белгорода госпитализирован мужчина с минно-взрывной травмой в результате детонации беспилотника рядом с многоквартирным домом в Белгороде.
В селе Волчья Александровка Волоконовского округа трое мужчин получили баротравмы в результате атаки дрона на автомобиль. Пострадавшие самостоятельно обратились в Волоконовскую ЦРБ, где им оказана необходимая помощь. Лечение продолжат амбулаторно, также сообщил глава региона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Мигалка полиции
18:47
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и округу
НовостиБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской области
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:07Подменил сейф с 25 миллионами на пустой – жителю Кубани грозит 10 лет
22:54Прикрытие для Зеленского: что стоит за инсайдами о выборах на Украине
22:37В Белгородской области семь мирных жителей пострадали от атак ВСУ
22:22Россияне смогут реструктуризировать банковские долги по новым правилам
22:04Путин дал поручения в сфере семейной и демографической политики России
21:48Оплачиваемый больничный теперь доступен самозанятым – какие условия
21:38Крым и новые регионы соединят с "материком" еще 12 автобусных маршрутов
21:23В Крыму провели первую криоаблацию – в чем уникальность метода
21:10Спорт выйдет во дворы: "Год дворового спорта" объявлен в Крыму
20:56Кодекс туриста для гостей Крыма создадут в республике
20:4614 дронов сбиты над Черным морем и двумя регионами России
20:42Из Петербурга в Крым: путь и судьба земского работника культуры
20:36Семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна
20:20Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
20:05В Севастополе отбивают атаку ВСУ - сбиты украинские дроны
19:51Астероид километрового диаметра пролетит мимо Земли – что ждет планету
19:40Путин утвердил положение о Главном штабе войск Росгвардии
19:28В Крыму назвали сумму поддержки агробизнеса за 12 лет в составе России
19:17Более 74 млн туристов посетили Крым за 12 лет после воссоединения с РФ
19:07Крымские аграрии получат до 30% экономии при покупке новой техники
Лента новостейМолния