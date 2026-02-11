https://crimea.ria.ru/20260211/v-belgorodskoy-oblasti-sem-mirnykh-zhiteley-postradali-ot-atak-vsu-1153137143.html

В Белгородской области семь мирных жителей пострадали от атак ВСУ

В Белгородской области семь мирных жителей пострадали от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 11.02.2026

В Белгородской области семь мирных жителей пострадали от атак ВСУ

При атаках киевских боевиков на Белгородскую область пострадали семь мирных жителей региона. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. При атаках киевских боевиков на Белгородскую область пострадали семь мирных жителей региона. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.В селе Севрюково Белгородского округа в результате ракетного обстрела пострадал ребенок. Девочку четырех лет, получившую слепое осколочное ранение спины, транспортируют в детскую областную клиническую больницу, проинформировал глава региона.Также он сообщил, что за медицинской помощью обратилась женщина, которая получила баротравму в результате детонации беспилотника в поселке Дубовое Белгородского округа. После оказания помощи отпущена на амбулаторное лечение.В селе Головино Белгородского округа от удара беспилотника пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали баротравму. Помощь оказана, от госпитализации отказался, также сообщил Гладков.И проинформировал, что в городскую больницу №2 Белгорода госпитализирован мужчина с минно-взрывной травмой в результате детонации беспилотника рядом с многоквартирным домом в Белгороде.В селе Волчья Александровка Волоконовского округа трое мужчин получили баротравмы в результате атаки дрона на автомобиль. Пострадавшие самостоятельно обратились в Волоконовскую ЦРБ, где им оказана необходимая помощь. Лечение продолжат амбулаторно, также сообщил глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

