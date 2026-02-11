Рейтинг@Mail.ru
Туристы бронируют весеннюю Ялту – цены в отелях - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Туристы бронируют весеннюю Ялту – цены в отелях
Туристы бронируют весеннюю Ялту – цены в отелях - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Туристы бронируют весеннюю Ялту – цены в отелях
Ялта вошла в десятку самых популярных у российских туристов направлений для весеннего отдыха. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 11.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных у российских туристов направлений для весеннего отдыха. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.В Питере ночевка в среднем обойдется в 4184 рубля, в Сочи – в 4174, в столичных отелях средняя цена номера – 4795 рублей.Ялта оказалась в рейтинге на седьмом месте. Средняя цена за ночевку на южнобережном курорте Крыма составит 5297 рублей. Чаще всего туристы едут в Ялту на шесть дней.Также в десятку попали Казань со средним чеком в 5210 рублей, Кисловодск – 4436, Калининград – 4155, Краснодар – 3511, а также Анапа и Геленджик – 3876 и 4099 рублей соответственно.Ялта и Севастополь также вошли в число самых популярных направлений для отдыха в отелях в феврале 2026 года, выяснили ранее эксперты российского сервиса бронирования Твил.Ру.
Новости
Туристы бронируют весеннюю Ялту – цены в отелях

Ялта вошла в топ-10 направлений для весеннего отдыха

08:22 11.02.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на горы в Ялте
Вид на горы в Ялте - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных у российских туристов направлений для весеннего отдыха. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.

"Самым востребованным городом оказался Санкт Петербург, собравший 15% всех весенних броней. На втором месте – Сочи, а на третьем – Москва – 11% и 7% всех весенних бронирований соответственно", – сказано в сообщении.

В Питере ночевка в среднем обойдется в 4184 рубля, в Сочи – в 4174, в столичных отелях средняя цена номера – 4795 рублей.
Ялта оказалась в рейтинге на седьмом месте. Средняя цена за ночевку на южнобережном курорте Крыма составит 5297 рублей. Чаще всего туристы едут в Ялту на шесть дней.
Также в десятку попали Казань со средним чеком в 5210 рублей, Кисловодск – 4436, Калининград – 4155, Краснодар – 3511, а также Анапа и Геленджик – 3876 и 4099 рублей соответственно.
Ялта и Севастополь также вошли в число самых популярных направлений для отдыха в отелях в феврале 2026 года, выяснили ранее эксперты российского сервиса бронирования Твил.Ру.
