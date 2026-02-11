https://crimea.ria.ru/20260211/turisty-broniruyut-vesennyuyu-yaltu--tseny-v-otelyakh-1153099342.html

Туристы бронируют весеннюю Ялту – цены в отелях

Туристы бронируют весеннюю Ялту – цены в отелях - РИА Новости Крым, 11.02.2026

Туристы бронируют весеннюю Ялту – цены в отелях

Ялта вошла в десятку самых популярных у российских туристов направлений для весеннего отдыха. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 11.02.2026

2026-02-11T08:22

2026-02-11T08:22

2026-02-11T08:22

ялта

новости крыма

рейтинг

отдых в крыму

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0a/1127457420_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e1bb27dfd3e557f769243f355fbd7337.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных у российских туристов направлений для весеннего отдыха. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.В Питере ночевка в среднем обойдется в 4184 рубля, в Сочи – в 4174, в столичных отелях средняя цена номера – 4795 рублей.Ялта оказалась в рейтинге на седьмом месте. Средняя цена за ночевку на южнобережном курорте Крыма составит 5297 рублей. Чаще всего туристы едут в Ялту на шесть дней.Также в десятку попали Казань со средним чеком в 5210 рублей, Кисловодск – 4436, Калининград – 4155, Краснодар – 3511, а также Анапа и Геленджик – 3876 и 4099 рублей соответственно.Ялта и Севастополь также вошли в число самых популярных направлений для отдыха в отелях в феврале 2026 года, выяснили ранее эксперты российского сервиса бронирования Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зимний отдых с детьми – куда едут россияне и сколько это стоитРоссияне на машинах едут в Ялту и Севастополь – цены на размещениеПочему туристы возвращаются в Крым

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, новости крыма, рейтинг, отдых в крыму, крым