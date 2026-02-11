Студент расстрелял людей в техникуме Анапы – что известно о ЧП

https://crimea.ria.ru/20260211/student-rasstrelyal-lyudey-v-tekhnikume-anapy--chto-izvestno-o-chp-1153128265.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В среду днем в Анапе студент открыл стрельбу в одном из колледжей Анапы, в результате один человек погиб и двое получили ранения. Как сообщила мэр города Светлана Маслова, речь идет об Анапском индустриального техникуме (АИТ), студентам которого сейчас оказывают помощь психологи.Все, что известно к этому часу о смертельном инциденте, – в подборке РИА Новости Крым.Ситуация в техникуме в Анапе сейчас"По факту ЧП в Анапском индустриальном техникуме. В результате этого чудовищного преступления погиб человек. Это был охранник, который проявил настоящий героизм и не только первым принял на себя удар, но и оперативно вызвал правоохранительные органы", – написала в своем Telegram-канале Маслова.По ее словам, здоровьем пострадавших сейчас занимаются врачи городской больницы, при необходимости их транспортируют в краевую больницу. Родным и близким погибшего будет оказана психологическая, медицинская и социальная помощь."Также для студентов, их родителей и преподавателей АИТ организована работа мобильного психологического центра. Специалисты будут работать столько, сколько понадобится. Организуем горячую линию с психологами", – заявила Маслова.Стрельба и уголовное делоО том, что студент колледжа в Анапе открыл стрельбу в холле учебного заведения, стало известно в среду днем. Как сообщили в МВД по Краснодарскому краю, злоумышленника оперативно задержали. Изначально сообщалось о трех раненых.Позже губернатор региона Вениамин Кондратьев уточнил, что в результате инцидента погиб охранник техникума, который первый принял на себя удар, вызвал правоохранительные органы и не дал нападавшему пройти дальше в колледж. Глава региона также уточнил, что двое ранены, но подчеркнул, что информация о числе пострадавших еще уточняется и может измениться.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр города Светлана Маслова выразили соболезнования родным и близким погибшего и поблагодарили представителей силовых структур за оперативную работу, позволившую не допустить еще большего количества жертв.В связи с происшествием Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, сообщили в краевом управлении ведомства. Сейчас следователи проводят необходимые действия, чтобы установить все обстоятельства, причины и условия произошедшего.Официальных сообщений о мотивах студента, а также информации о том, где злоумышленник взял огнестрельное оружие, пока не поступало.Другие инциденты с оружием в учебных заведениях10 февраля в Югре подросток принес в школу пневматический пистолет, нож и топор. Арсенал он спрятал в рюкзаке. Ранее он высказывал намерение совершить преступление в отношении нескольких учащихся. Один из преподавателей вовремя забрал у подростка рюкзак и вызвал на место правоохранительные органы.7 февраля уголовное дело возбуждено по факту нападения на студентов и полицейских в одном из общежитий вуза в Уфе. Нападавшим оказался 15-летний подросток. Ранены четверо студентов и один полицейский. В этот же день суд отправил под стражу 25-летнего мужчину, который проник на территорию детского сада с ножом в Бугуруслане, он причинил телесные повреждения сотруднику учреждения, но был задержан.6 февраля в одной из школ Баку десятиклассник выстрелил в учителя. Как сообщала генпрокуратура Азербайджана, педагог госпитализирован.4 февраля стало известно, что в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. В результате ЧП госпитализированы пять учащихся.Днем ранее в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшая в больнице. Также 3 февраля в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.На этой неделе сообщалось и о таргедии в Канаде, где десять человек погибли после стрельбы в школе Тамблер Ридж. Подозреваемый покончил с собой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как остановить стрельбу в школах: мнение крымского психиатраКак определить психологические проблемы у подростка - экспертСоцсети, непонимание, самоутверждение, или Почему подростки проявляют агрессию

