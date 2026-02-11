Рейтинг@Mail.ru
Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе - ранены люди - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260211/student-otkryl-strelbu-iz-ruzhya-u-tekhnikuma-v-anape---raneny-lyudi---1153121267.html
Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе - ранены люди
Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе - ранены люди - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе - ранены люди
В Анапе студент открыл стрельбу в техникуме и ранил троих человек. Об этом сообщает краевое управление МВД. РИА Новости Крым, 11.02.2026
2026-02-11T14:40
2026-02-11T14:51
новости
анапа
происшествия
стрельба
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_979744d226a9763d62d4cd03cc8eb32c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В Анапе студент открыл стрельбу в техникуме и ранил троих человек. Об этом сообщает краевое управление МВД.В настоящее время злоумышленник задержан. На месте происшествия работают сотрудники полиции и других правоохранительных ведомств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
анапа
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_bb983e566890a51373e40f7138ddb3bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, анапа, происшествия, стрельба, краснодарский край
Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе - ранены люди

В Анапе студент открыл стрельбу из ружья в техникуме и ранил троих человек

14:40 11.02.2026 (обновлено: 14:51 11.02.2026)
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
Машина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В Анапе студент открыл стрельбу в техникуме и ранил троих человек. Об этом сообщает краевое управление МВД.
"По предварительной информации, сегодня в холле одного из техникумов в Анапе студент данного учебного заведения открыл стрельбу из неустановленного оружия. Пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В настоящее время злоумышленник задержан. На месте происшествия работают сотрудники полиции и других правоохранительных ведомств.
"Выясняются обстоятельства происшествия и мотивы действий задержанного", - добавили в МВД.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиАнапаПроисшествияСтрельбаКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:44Путин наградил замглавреда "Россия сегодня" Андрея Благодыренко
15:29Крым отменяет "низкий" сезон и ставит туризм на поток
15:14Нужно ли России признание Крыма в ее составе – ответ экс-офицера ВС США
15:01ВСУ ударили по предприятию в Белгороде – раненых госпитализируют
14:53При стрельбе в Анапе погиб охранник колледжа
14:40Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе - ранены люди
14:28Большего позора придумать трудно – Лавров о словах Гуттереша по Крыму
14:09Объем выдач автокредитов ВТБ вырос вдвое в Крыму
14:04Жителю Фороса грозит 5 лет за призыв убивать русских
14:01От зерна к садам и морю: Крым готовит новый аграрный курс
13:52Житель Крыма хранил контрафактные сигареты на 13 млн – приговор суда
13:41Что происходит в зоне СВО
13:32Константинов: Крым - один из самых быстро развивающихся регионов РФ
13:25Провокационный ход: что готовит Зеленский вместо выборов на Украине
13:15На Днепропетровщине разбиты ж/д инфраструктура и локомотивы
13:03Крым прошел колоссальный путь в составе РФ – первый вице-спикер Совфеда
12:55В замедлении Telegram нет ничего хорошего – Песков
12:49В Симферополе стартовала международная выставка "АгроЭкспоКрым"
12:44Следствие просит арестовать пособников покушения на генерала Минобороны
12:27На Украине разбиты объекты топливно-энергетического комплекса
Лента новостейМолния