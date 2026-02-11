https://crimea.ria.ru/20260211/student-otkryl-strelbu-iz-ruzhya-u-tekhnikuma-v-anape---raneny-lyudi---1153121267.html
Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе - ранены люди
Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе - ранены люди - РИА Новости Крым, 11.02.2026
Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе - ранены люди
В Анапе студент открыл стрельбу в техникуме и ранил троих человек. Об этом сообщает краевое управление МВД. РИА Новости Крым, 11.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В Анапе студент открыл стрельбу в техникуме и ранил троих человек. Об этом сообщает краевое управление МВД.В настоящее время злоумышленник задержан. На месте происшествия работают сотрудники полиции и других правоохранительных ведомств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе - ранены люди
В Анапе студент открыл стрельбу из ружья в техникуме и ранил троих человек
14:40 11.02.2026 (обновлено: 14:51 11.02.2026)